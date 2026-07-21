El Gobierno envía sin cambios la senda de déficit al Congreso y se aproxima una nueva parálisis presupuestaria

Aunque el rechazo supone un revés político, el Gobierno asegura que presentará los Presupuestos Generales del Estado de 2027 en los plazos habituales.

La senda de estabilidad mantiene los mismos objetivos de déficit: 1,8% del PIB en 2027, 1,6% en 2028 y 1,5% en 2029.

El Gobierno vuelve a enviar al Congreso la senda de déficit sin cambios tras su reciente rechazo por PP, Vox y Junts.

El Consejo de Ministros vuelve a enviar la senda de estabilidad al Congreso de los Diputados.

Lo hace apenas una semana después de que fuera rechazada por el PP, Vox y Junts con el objetivo de que vuelva a pasar el examen de la Cámara Baja este jueves.

Salvo sorpresa, todo apunta a que seguirá el mismo camino que la primera. Sobre todo porque Junts ya advirtió al Ejecutivo que "todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos" el año que viene.

La senda de estabilidad es el primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En caso de ser rechazada, vuelve a la mesa del Gobierno para que analice si quiere hacer cambios. Algo que no va a ocurrir en este caso.

Hacienda va a mantener los mismos objetivos previstos para el próximo año. Es decir, un déficit para las administraciones públicas del 1,8% del PIB en 2027; del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.

Si se hubiera efectuado algún cambio, en especial en lo que se refiere a las autonomías, se hubiera tenido que convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cosa que no ha ocurrido.

De hecho, la próxima reunión del Gobierno con las autonomías está prevista para el día 29 y para hablar de financiación autonómica.

Una vez que se vuelva a desestimar por segunda vez la senda, entrarán en vigor los objetivos comprometidos con Bruselas, que recogen las mismas metas de déficit pero sin repartirlas entre subsectores, lo que implica la pérdida del margen presupuestario de una décima para las comunidades autónomas, que en el nuevo escenario están obligadas a alcanzar el equilibrio fiscal.

El Gobierno ha incluido en la senda un límite de déficit para las regiones del 0,1 % del PIB en los ejercicios 2027, 2028 y 2029, lo que equivale a un margen de gasto de 5.849 millones de euros en los tres años.

Un nuevo rechazo de la senda de estabilidad, tal y como recoge EFE, supone un revés político, pero no impide la presentación de los presupuestos generales del Estado de 2027, que el Ejecutivo asegura que llevará a las Cortes en los plazos habituales, lo que sería antes del mes de octubre.

No obstante, la fragmentación parlamentaria hace prever que la negociación para sacar adelante los presupuestos será ardua, cuando no imposible, una situación que no es nueva y que ha impedido al Gobierno aprobar unas nuevas cuentas públicas en lo que va de legislatura, convirtiendo los presupuestos de 2023 en los más duraderos con tres prórrogas consecutivas.