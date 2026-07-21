Las exportaciones caen un 0,9% en mayo tras el desplome de las ventas a Alemania y a la UE

El déficit comercial español aumentó en los cinco primeros meses del año hasta los 25.094 millones de euros, impulsado por el encarecimiento de las importaciones energéticas.

Las ventas a Estados Unidos y China aumentaron un 2,5% y 15% respectivamente, y las exportaciones a países del Mercosur subieron un 4,2%.

La caída de exportaciones se debió principalmente al descenso de ventas a Alemania y otros países de la Unión Europea, con retrocesos notables en Países Bajos, Bélgica y Portugal.

Las exportaciones españolas cayeron un 0,9% en mayo, hasta los 34.694 millones de euros, mientras que las importaciones crecieron un 14,4%.

El volumen de las exportaciones de bienes y servicios de empresas españolas retrocedió un 0,9% en el mes de mayo hasta los 34.694 millones de euros, según los datos del Ministerio de Economía publicados este lunes.

Por el contrario, las importaciones registraron un gran crecimiento interanual hasta los 42.938 millones, un 14,4% más que en igual periodo del año 2025.

Las cifras apuntan a que la caída en las exportaciones se produjo principalmente por el retroceso de los envíos a nuestro principal socio comercial, Alemania, y al conjunto de países de la Unión Europea.

En el primero de los casos, las exportaciones llegaron hasta los 3.553 millones, un descenso del 4,5%. Con todo, los envíos de empresas españolas a Alemania siguen representando el 10,2% del total.

En el caso de la Unión Europea (UE), las exportaciones de España llegaron a los 21.658 millones, con un retroceso del 2,5%. En el caso de la eurozona el volumen llegó a los 18.492 millones, una caída del 4,5%. El 62% de nuestros envíos van a la UE.

Particularmente importantes fueron las caídas de las exportaciones a países como Países Bajos, con un desplome del 53%, Bélgica, con un retroceso del 17,3% y Portugal con una caída del 6,1%.

En el caso de Francia se produjo un retroceso del 0,3% hasta los 4.795 millones. El país galo es nuestro principal cliente con el 13,8% de nuestras exportaciones y un 13,8% del total.

El Gobierno explica que los datos de exportaciones de mayo de 2026 se vieron afectadas por el efecto base derivado de una operación puntual en mayo de 2025 de insumos farmacéuticos a Países Bajos de más de 1.300 millones de euros.

En el resto de los mercados, las exportaciones tuvieron un comportamiento creciente, pese a los vaivenes de los meses anteriores marcados por la inestabilidad del comercio internacional.

Las ventas a Estados Unidos llegaron a los 1.561 millones con una mejora del 2,5% y remontando las caídas de los meses anteriores. En el caso de China llegaron a los 688 millones, un 15% más.

Cabe señalar que mayo ha sido el primer mes de la aplicación provisional del acuerdo interino UE-Mercosur y los intercambios comerciales con la región han reflejado una evolución positiva.

Ls exportaciones españolas a los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) aumentaron un 4,2% interanual y las importaciones procedentes de esta zona crecieron un 1,8%.

Destaca el dinamismo de las importaciones de bienes de equipo y del automóvil, así como el impacto del encarecimiento de las importaciones energéticas, debido al cierre del Estrecho de Ormuz. Las importaciones de petróleo costaron casi el doble que en mayo de 2025.

Ese encarecimiento ha incidido en el deterioro del déficit comercial, que se amplió en 5.702 millones de euros en mayo respecto al mismo mes del año anterior.

De esta manera, la tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 80,8%, es decir, 12,4 puntos porcentuales menos que el mismo mes del año anterior.

España continuó manteniendo en mayo un superávit comercial con la Unión Europea, que se situó en 2.075 millones de euros y continúa de forma ininterrumpida desde enero de 2017, reflejando la fortaleza sostenida de los intercambios comerciales con el mercado comunitario.

Los mercados de destino donde se alcanzaron los mayores superávits en mayo fueron Portugal (1.777 millones de euros), Francia (1.647 millones de euros) y Reino Unido (567 millones de euros).

Por su parte, en el acumulado de los primeros cinco meses del año las exportaciones alcanzaron los 165.588 millones de euros, con un crecimiento del 1,3%.

En tanto, las importaciones llegaron a los 190.682,6 millones, que aumentaron un 3,1%, lo que refleja un mayor dinamismo de las compras al exterior que de las ventas.

Déficit comercial

El déficit comercial aumentó en los cinco primeros meses del año en 3.570 millones de euros, hasta los 25.094 millones de euros, debido tanto al crecimiento del déficit no energético, que aumentó en 3.018 millones de euros, como del déficit energético, que creció en 552 millones de euros. La tasa de cobertura se situó en el 86,8%.

Los sectores con mayores superávits fueron: alimentación, bebidas y tabaco (8.386 millones de euros), semimanufacturas no químicas (2.599 millones de euros) y otras mercancías (2.492 millones de euros).