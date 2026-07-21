Los economistas advierten del aumento del coste financiero del Estado por una deuda pública que no para de crecer

La economía española mantiene capacidad de financiación frente al exterior, aunque con menor dinamismo, y se prevé un crecimiento del 2,4% para este año.

Informes del Banco de España, AIReF y la Comisión Europea coinciden en pedir mayor disciplina fiscal y un ajuste del gasto público en España.

Mientras la deuda pública sigue creciendo, el endeudamiento de hogares y empresas no financieras continúa reduciéndose en relación al PIB.

El Consejo General de Economistas advierte que el aumento de la deuda pública española está elevando el coste financiero del Estado.

El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha advertido este lunes del incremento continuado del volumen de la deuda pública española, lo que hace que el coste financiero del Estado siga aumentando gradualmente.

Esta advertencia está en la línea de los tres últimos informes -del Banco de España, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y de la Comisión Europea- que piden a España mayor disciplina fiscal.

El CGE ha presentado su Observatorio Financiero y Claves Económicas del primer semestre advirtiendo de que España seguirá creciendo con dinamismo, pero que no hay que confiarse.

El informe elaborado por la Comisión Financiera y el Servicio de Estudios del CGE dice que uno de los elementos en los que hay que poner el foco es el de la deuda pública que sigue creciendo en contraste con la mejora gradual de la deuda privada.

Es así como en el primer trimestre, el endeudamiento consolidado de las sociedades no financieras se situó en el 62,5% del PIB y el de los hogares, en el 42,5%.

Mientras que la tasa de ahorro familiar alcanzó el 11,3 % de la renta disponible y los activos financieros de los hogares crecieron un 7,8% interanual, con un avance del 12,3% en participaciones en capital y fondos de inversión.

Para el CGE, el endeudamiento de hogares y sociedades no financieras sigue reduciéndose en términos de PIB, prolongando el proceso de desapalancamiento iniciado tras la pandemia.

"Esta evolución responde tanto al crecimiento de la actividad económica como al mantenimiento de una política financiera prudente por parte del sector privado", advierten.

La riqueza financiera de los hogares continúa aumentando, apoyada en la revalorización de los activos financieros y en el crecimiento sostenido del ahorro acumulado durante los últimos ejercicios.

Es así como la mejora de los mercados bursátiles y el elevado patrimonio canalizado hacia fondos de inversión han favorecido un incremento significativo del patrimonio financiero neto de las familias.

Esta evolución continúa proporcionando margen para sostener el consumo privado y la inversión financiera de los hogares en un entorno de tipos de interés todavía relativamente elevados.

En contraste, la deuda de las Administraciones Públicas continúa aumentando en términos nominales, con un 4% de variación interanual, aunque en mayo se rebajó en 6.000 millones de euros respecto al mes de abril hasta alcanzar 1,729 billones de euros.

"Esta evolución pone de manifiesto que la consolidación fiscal sigue descansando más sobre el crecimiento económico que sobre una reducción efectiva del volumen de deuda pública", agregan, reflejando que no se están haciendo efectivos los esfuerzos necesarios para esta consolidación.

El CGE indica que este endeudamiento también condiciona la nueva propuesta de financiación autonómica. "El nivel de deuda pública, el compromiso de reducción del déficit y las exigencias derivadas del marco fiscal europeo condicionan cualquier reforma futura, reduciendo el margen para soluciones basadas exclusivamente en mayores transferencias estatales", dice el informe.

También advierten que España mantiene capacidad de financiación frente al exterior, si bien algo menor que en periodos anteriores por la desaceleración del comercio internacional.

Informe del CGE

Desde el punto de vista de la financiación de la economía, España continúa registrando capacidad de financiación frente al resto del mundo, si bien ésta muestra una cierta moderación respecto al ejercicio anterior "como consecuencia del menor dinamismo del sector exterior y del aumento de las importaciones asociado al crecimiento de la demanda interna".

Finalmente, la posición de inversión internacional neta continúa siendo claramente deudora, aunque mantiene una tendencia de mejora gradual en el largo plazo.

Paralelamente, el CGE indica que la inversión extranjera directa mantiene un comportamiento positivo y el crédito al sector privado continúa recuperándose, especialmente en los préstamos destinados a adquisición de vivienda, reflejando una progresiva normalización de las condiciones financieras de la economía española.

La conclusión del informe es que la economía española mantiene la inercia del crecimiento, aunque los indicadores adelantados apuntan a una cierta moderación respecto a 2025. Es decir, se sigue avanzando, pero con menor dinamismo.

AIReF y Banco de España

Es así como estiman que para este año la economía española crecerá un 2,4%, el IPC medio será del 2,9%, existirá una tasa de paro del 9,8%, un déficit público del 2,4% y una deuda pública equivalente al 99,2% del PIB.

Por ello, piden aumentar la inversión y la productividad y avanzar en reformas "que mejoren la seguridad jurídica y el clima inversor, agilicen la disponibilidad de suelo y consoliden la diversificación energética y la apertura comercial".

En el caso del control de la deuda pública, la AIReF reclamó en julio un recorte o ajuste fiscal de más de 10.000 millones de euros (equivalente a seis décimas del PIB) para poder cumplir la regla de gasto.

También advierte que el gasto primario neto crecerá un 6,4%, superando drásticamente el límite del 3,5% comprometido en el Plan Fiscal Estructural.

Comisión Europea

Por su parte, en su informe de junio, el Banco de España denunció la ausencia de una estrategia fiscal clara y estructurada a medio plazo para hacer frente al encarecimiento de las partidas del gasto público estructural.

Y alertó de que, aunque el PIB reduce el porcentaje de endeudamiento, la deuda nominal del conjunto de las Administraciones Públicas sigue subiendo y situándose en el entorno del 101% del PIB.

En el caso de la Comisión Europea también advirtió en junio que el crecimiento del gasto neto en España debe alinearse de forma estricta con los parámetros plurianuales para encauzar el déficit bajo las directrices del Pacto de Estabilidad.