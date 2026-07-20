El Gobierno recula con su fondo soberano y convierte 'España Crece' en un discreto programa para inversiones 'verdes'

La financiación estará destinada a proyectos de eficiencia energética, energías renovables, vivienda asequible y digitalización, pero siempre en cofinanciación con el sector privado y con la participación del ICO por debajo del 50%.

'España Crece' contará con 10.891 millones de euros en ampliación de capital del ICO y 2.800 millones en transferencias no reembolsables, todos provenientes del Plan de Recuperación.

El Gobierno ha transformado el anunciado fondo soberano 'España Crece' en un programa discreto de préstamos gestionado por el ICO, sin llegar a ser un fondo como se prometió inicialmente.

'España crece' no será un fondo soberano, ni siquiera será un fondo. El Gobierno ha reculado con su estructura final y lo ha convertido en un discreto programa, al mismo nivel de la decena de instrumentos que tiene en marcha el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El programa se centrará en realizar préstamos a proyectos verdes, bloqueando explícitamente cualquier vinculación con industrias con altas emisiones de CO2, vehículos contaminantes, recogida, tratamiento y eliminación de residuos de la energía nuclear.

El Ministerio de Economía ha publicado la orden ministerial con los principales detalles de las áreas en las que invertirá 'España Crece'. Un documento en el que, además, se rebajan las expectativas iniciales que el propio Pedro Sánchez y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han ido creando en los últimos seis meses.

El 15 de enero, el presidente del Gobierno anunció ante una decena de inversores extranjeros en el marco del 'Spain Investors Day' la creación de un "fondo soberano" dotado de 10.500 millones del Plan de Recuperación.

El objetivo, según indicó, era movilizar 120.000 millones de euros "a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales". Y recordó que este fondo "coinvertirá siempre con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital".

Precisamente el "fondo" nacía como una herramienta para poder gastar parte de los fondos Next Generation más allá del 31 de agosto, fecha límite para gastarlos y a la que no llegará España por sus retrasos en la adjudicación de estos recursos.

En febrero, Sánchez anunció que el "fondo soberano" España sustituirá a los fondos europeos a partir de septiembre, que movilizaría hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos "y privados" y que se usaría para la construcción de 15.000 viviendas al año.

No obstante, desde que se realizaron estos anuncios en el mundo empresarial y económico han surgido muchas dudas respecto al carácter de la herramienta.

Un fondo soberano al uso es un instrumento que se nutre del dinero de las pensiones (en el caso de los fondos nórdicos) o de los excedentes del petróleo (en el caso de los fondos árabes).

Además manejan volúmenes de inversión y activos que multiplican por diez los 10.500 millones (que luego se convirtieron en 14.000) que prometió el presidente del Gobierno. Estos fondos además invierten en bolsa y en grandes corporaciones, no en proyectos incipientes, ni en construcción directa de vivienda.

Y efectivamente, siete meses después se ha confirmado que no era un fondo soberano, ni siquiera un fondo como volvió a repetir el ministro Cuerpo hace dos semanas en la comisión de control mixta de la UE en el Parlamento.

El documento en el que se fijan las prioridades de inversión de 'España Crece', califica oficialmente a este instrumento como un "programa" que estará bajo el alero del ICO. Y el ICO no es más que un aval en última instancia para préstamos que realizan las entidades bancarias.

Por lo que la diferencia no es baladí. La terminología del instituto público indica que un programa o línea del ICO es un producto de financiación o aval que pone a disposición de empresas, autónomos o particulares a través de los bancos.

Mientras que un fondo del ICO es un vehículo de inversión (generalmente de capital riesgo o Next Generation) que utiliza el instituto para inyectar capital directamente en empresas o proyectos.

Un cambio que se entiende leyendo la letra pequeña de este 'España Crece', los primeros detalles formales desde los anuncios de Sánchez en enero.

En primer lugar, se aclara que el programa contará con 10.891 millones de euros en concepto de ampliación de capital del ICO y otros 2.800 millones en concepto de transferencias no reembolsables. Todo el dinero proveniente del Plan de Recuperación.

Estas últimas estarán destinadas a compensar el componente concesional (para asegurar que las condiciones de los préstamos puedan estar fuera de mercado) de las operaciones financiables con el capital adicional.

Los fondos correspondientes a transferencias no reembolsables se mantendrán en una cuenta separada y se gestionarán por cuenta del programa, sin integrarse en los recursos propios del ICO durante su período de aplicación.

El periodo de aplicación será de diez años desde la transferencia de los fondos a la cuenta separada, unas transferencias que tienen carácter definitivo y no reembolsable.

Aportación privada

Del mismo modo, las operaciones financiadas con cargo a los fondos de 'España Crece' deberán realizarse preferentemente en cofinanciación con el sector privado y, con carácter general, la participación del ICO se mantendrá por debajo del 50% de la financiación.

Esto supone dos cosas fundamentales. La primera es que 'España Crece' será una herramienta más del ICO dedicada exclusivamente a realizar préstamos con bajas tasas de interés y en condiciones más favorables que el mercado. No será un fondo soberano, ni un fondo que invierta en proyectos.

La segunda es que hay poco margen para realizar transferencias no reembolsables ya que parte de este montante estará dedicado (según esta orden ministerial) a compensar el coste de realizar estos créditos blandos. Además, cada proyecto deberá ser financiado al menos al 50% por los solicitantes.

Condiciones que no son muy diferentes a las que han tenido los diferentes instrumentos de créditos del Plan de Recuperación y que prácticamente no han tenido demanda del sector privado.

Créditos de los 'Next Generation'

Recordemos que, originalmente, los préstamos de Next Generation eran 80.000 millones que se quedaron en 20.000 tras la renuncia de parte del Gobierno a 60.000 millones a finales del año pasado.

De estos 20.000 millones, el Gobierno ha dicho que se han movilizado al menos la mitad, aunque no dan datos de ejecución real ya que el concepto de movilización implica que el dinero se ha asignado a algún programa de una entidad de crédito pública.

Es así como se confirman los temores de los expertos, que 'España Crece' es realmente una herramienta para evitar que se pierdan fondos Next Generation.

Y no una verdadera herramienta para "seguir reforzando la estructura productiva española e impulsar su evolución hacia un modelo de mayor valor añadido, mayor cohesión social y mayor sostenibilidad ambiental", como dice Economía.

Destino de los fondos

Es así como los préstamos se focalizan en sectores económicos con alta productividad y "con elevado potencial de transformación de la economía, en los que existan brechas estructurales de financiación".

También en promoción, comercialización y gestión de proyectos de vivienda y, en especial, de los destinados al alquiler asequible o social; y en financiación de pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, se destinarán a inversiones en eficiencia energética, energías renovables y autoconsumo, "gestión energética y digitalizada, renovación eficiente de edificios, movilidad eléctrica, mejora de la resiliencia hídrica, mejoras del capital natural y adaptación climática, y grandes infraestructuras verdes".

Por el contrario, queda absolutamente prohibido financiar actividades y activos relacionados con los combustibles fósiles, con arreglo al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y relacionados con vertederos, incineradoras y plantas de tratamiento.

Plazos de 'España Crece'

Respecto al plazo, Cuerpo indicó hace dos semanas que en julio se llevará a cabo la transferencia de los fondos necesarios para que este 'España Crece' se ponga en marcha.

Aunque no se comprometió con fechas, dijo que se están cambiando los estatutos del ICO para hacer posible este programa. Una maraña administrativa y burocrática en la que llevan varias semanas atrapados.