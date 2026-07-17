La Unión Europea acusa el impacto de la guerra comercial de Trump y reduce su superávit con EEUU un 58% desde enero

El desequilibrio comercial con EEUU representa el 78% del déficit extra de la UE en lo que va de 2026, reflejando el fuerte impacto de la guerra comercial en la balanza europea.

La UE y EEUU firmaron un acuerdo para reducir aranceles, pero Trump amenaza con subirlos hasta el 25% para los coches europeos y al 100% en otros sectores.

Las exportaciones europeas hacia EEUU se desplomaron un 25% respecto al año anterior, mientras que las importaciones desde EEUU aumentaron un 1,5%.

El superávit comercial de la UE con EEUU cayó un 58% en los primeros cinco meses del año, hasta los 49.310 millones de euros, debido al aumento de aranceles impulsado por la administración Trump.

La Unión Europea registró un desplome del 58% en su superávit comercial con Estados Unidos en el acumulado de los primeros cinco meses del año, según los datos de Eurostat publicados este jueves.

La cifra confirma que la guerra comercial que lanzó Donald Trump desde comienzos de 2025 ha logrado uno de sus principales objetivos: que Washington reduzca ostensiblemente su histórico desequilibrio con la Unión Europea.

Uno de los grandes argumentos del republicano para empezar a presionar a todos sus socios comerciales con elevados aranceles. En el caso de Europa se ha establecido una tasa lineal del 15% para la mayoría de los productos de la UE tras una disputa de más de un año.

Esta presión comercial ha llevado a que Europa pierda en lo que va de 2026 gran parte de su ventaja comercial con EEUU, reduciendo en 67.689 millones su superávit en cinco meses.

Eurostat indica que entre enero y mayo (último dato disponible) los 27 registraron un superávit con EEUU de 49.310 millones de euros, un fuerte retroceso respecto de los 116.999 millones registrados en igual periodo del año pasado.

Solo en mayo el superávit se redujo en 10.500 millones comparado con igual mes del año pasado, tras caer desde los 18.400 a los 7.900 millones, el dato más bajo desde agosto del año pasado.

El gran elemento de desequilibrio se produjo en las exportaciones europeas hacia EEUU. En total, entre enero y mayo llegaron a los 200.345 millones, 65.765 menos que igual periodo del año pasado, un desplome del 25%.

Al mismo tiempo, las importaciones de productos de EEUU hacia Europa crecieron desde los 148.786 a los 151.035 millones, un 1,5% de mejora.

De esta manera, entre enero y mayo vemos que la venta de productos (bienes y servicios) europeos se desplomaron en valor, las compras se mantuvieron en los mismos niveles del año pasado.

La pérdida de 67.700 millones de balanza comercial positiva con EEUU ha sido la gran responsable de que el conjunto de la UE pasara de tener un superávit comercial de 70.100 millones entre enero y mayo de 2025 a un déficit de 15.900 millones en lo que va de este año.

Es más, el bajón experimentado con la primera economía del mundo es responsable del 78% de los 86.000 millones de desequilibrio extra que se ha generado en los primeros cinco meses del año 2026.

Este desequilibrio con Estados Unidos se ha disparado a partir de 2026 ya que en 2025 -y pese a que había comenzado ya la guerra comercial- el superávit de Europa con Washington se mantuvo.

Los datos de Eurostat reflejan que el balance positivo fue de 197.000 millones en 2025, prácticamente la misma cifra que en 2024. De hecho, fue la mayor ventaja histórica para el continente.

Sin embargo, las cifras de la primera parte del año indican que si la tendencia se mantiene, el año se cerraría con un superávit levemente superior a los 110.000 millones, la mitad que en 2025 y el dato más bajo en una década.

Es así como estamos claramente ante el primer impacto concreto de la guerra arancelaria. En abril del año pasado, Trump anunció el 'Día de la Liberación' con un arancel universal del 10% a todas las importaciones, además de un 25% específico al acero, aluminio y automóviles europeos.

En respuesta, Bruselas preparó un paquete de contramedidas por valor de 93.000 millones de euros para presionar antes del ultimátum estadounidense del 1 de agosto.

Aunque para frenar una guerra comercial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Donald Trump sellaron un pacto el 27 de julio de 2025.

En este acuerdo, la Unión Europea aceptó un gravamen del 15% para la mayoría de sus exportaciones hacia EEUU, en lugar del 25% inicial, y se comprometió a eliminar sus aranceles para los bienes industriales estadounidenses.

También se incluyeron compromisos de adquirir gas natural estadounidense y realizar inversiones millonarias.

Acuerdo con la UE

Después de meses de retrasos el Parlamento Europeo ratificó el pacto en junio de 2026, comenzando a aplicarse la exención a los productos de EEUU el 1 de julio de este año.

Pero Trump ha vuelto a amenazar con elevar al 25% los aranceles a los coches europeos por supuestos incumplimientos y en junio de 2026, amenazó con aranceles del 100% a países como Francia si mantenían sus impuestos a las grandes tecnológicas estadounidenses.

En este contexto, la UE mantiene el derecho de suspender el acuerdo si EEUU no rebaja el arancel al acero y aluminio europeos al 15% antes del 31 de diciembre de 2026. La guerra sigue abierta.