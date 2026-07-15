La AIReF sigue a Cuerpo, revisa al alza el PIB hasta el 2,5% pero alerta de que el gasto puede subir casi el doble de lo previsto

La AIReF alerta de riesgos para los ejercicios de 2027 y 2028 si no se realiza un ajuste de seis décimas del PIB.

Este incremento en el gasto podría situar el déficit en el 2,6% del PIB, por encima del objetivo gubernamental del 1,8%.

El organismo advierte que el gasto público podría aumentar hasta el 6,4%, casi el doble de lo comprometido con Bruselas.

La AIReF eleva la previsión de crecimiento del PIB al 2,5% para este año, alineándose con las estimaciones oficiales.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se ha alineado con las previsiones oficiales de crecimiento marcadas por Carlos Cuerpo y ha subido al 2,5% el PIB para este año, gracias sobre todo a la buena marcha del segundo trimestre.

A pesar de ello, los analistas de la AIReF advierten que el gasto público neto de medidas de ingresos se puede disparar al 6,4%, casi el doble del 3,5% que España tiene comprometido con Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo (PFEMP).

Esa evolución, que está muy marcada por los gastos en paliar los efectos de la guerra de Irán y los derivados de la DANA y las borrascas de primeros de año, exigiría un ajuste de hasta seis décimas de PIB para cumplir con las normas fiscales europeas, lo que supone un ajuste de más de 10.000 millones de euros.

El impacto de ese mayor gasto en las cuentas públicas colocaría el déficit en el 2,6% del PIB, muy por encima del 1,8% que prevé el Gobierno.

La AIReF admite que ese desajuste en el gasto se puede "salvar" en Europa este año, gracias a la cláusula de salvaguarda por el gasto en Defensa, que reduce en nueve décimas el límite previsto.

Este año también se va a poder presentar a Bruselas otro recorte del límite en tres décimas, como parte de los gastos extraordinarios por la crisis de Oriente Medio. Entre una cosa y la otra, se cumpliría este año, pero en el límite del 3,5%.

Pero eso no obsta para que el organismo advierta de una situación muy hipotecada para los ejercicios de 2027 y 2028, que se verán muy comprometidos en el gasto público si no se acomete cuanto antes el ajuste estimado de seis décimas de PIB.

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