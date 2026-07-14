El Gobierno logra que Bruselas le permita quedarse con parte de los fondos UE aunque no los haya ejecutado antes de agosto

Los remanentes pasarán a organismos públicos dependientes de los ministerios, que tendrán potestad para ejecutar inversiones con fondos más allá de 2026, siempre que sean proyectos previamente aprobados y certificados.

El Consejo de Ministros debe definir qué proyectos pueden acogerse a esta flexibilidad, y las entidades ejecutoras deberán justificar y certificar los fondos invertidos antes del 31 de agosto.

La nueva disposición legal obliga a que los remanentes solo puedan destinarse a actuaciones dentro de las mismas áreas políticas del Plan de Recuperación donde se produjeron.

El Gobierno ha conseguido que la Comisión Europea permita retener y reinvertir parte de los fondos Next Generation no ejecutados antes de agosto, siempre que se hayan cumplido los hitos del proyecto.

El vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, afronta la recta final de los Fondos Next Generation con el objetivo de aprovechar al máximo el dinero disponible, en apenas mes y medio que queda para que se acabe el plazo.

Para intentar que nada caiga en saco roto, se introdujo una disposición adicional en el Real Decreto de medidas contra los efectos de la Guerra de Irán. La norma permite retener y, en su caso, reinvertir una parte de los remanentes que queden de algunos de los proyectos ejecutados que tengan los hitos cumplidos.

Desde el Ministerio de Economía se advierte que es un sistema que no contempla todos los proyectos realizados. El Gobierno debe establecer ahora las bases para saber en qué casos se puede hacer y en cuáles no.

Por lo pronto, lo que se ha conseguido, en una negociación conjunta con otros países de la UE, es que la Comisión autorice a dotar de "un grado adicional de flexibilidad en la gestión de los fondos para aquellos casos de hitos cumplidos y acreditados en los que, en la verificación final, se identifiquen remanentes de fondos".

La disposición adicional establece que cuando las subvenciones que se certifiquen como invertidas en un proyecto concreto estén por debajo del dinero adjudicado, esos remanentes deben ser “destinados necesariamente a la financiación de actuaciones en las mismas áreas políticas del Plan en las que se han producido”.

Por supuesto se trata de operaciones en las que los hitos o reformas marcados para poner en marcha las ayudas ya se han realizado, y están contemplados como tales en el Plan de Recuperación.

Con esos compromisos cumplidos, España tiene que haber enviado antes del 31 de agosto a la Comisión las certificaciones de que todo el dinero gestionado por sus administraciones –Estado, CCAA y ayuntamientos-, ha sido efectivamente invertido en lo que estaba previsto.

El reto ahora es determinar qué áreas o proyectos son susceptibles de que sus remanentes se recuperen. El Consejo de Ministros debe aprobar la aplicación concreta de este mecanismo, cuyos detalles se están discutiendo internamente, señalan las fuentes consultadas.

A modo de ejemplo, se descarta que se puedan retener fondos sobrantes de proyectos en los que no se haya aportado una memoria acreditativa de todo lo que se ha invertido.

Fuentes jurídicas consultadas aseguran que la fórmula básica que se establece es traspasar esos remanentes sin invertir por el Estado, las CCAA o las corporaciones locales, a alguno de los organismos intermedios dependientes de los ministerios que gestionan fondos.

En el argot comunitario esas instituciones se denominan “entidades decisoras”, que sí tienen potestad para ejecutar inversiones con Fondos más allá de 2026. Siempre que sean proyectos aprobados, adjudicados y certificados ante la Comisión.

Se trata de organismos públicos dependientes de diversos ministerios implicados en la planificación y gestión de muchos de los PERTE y los proyectos subvencionados con fondos, como el propio ICO, el CDTI, el IDAE, Cofides o Casa 47, entre otros.

Frente a ellas estarían las “entidades ejecutoras”, que son el Estado y sus ministerios, las consejerías de los gobiernos autonómicos, las universidades y los ayuntamientos.

Si hacemos caso a la literalidad de la enmienda sobre Fondos UE metida en el decreto de medidas anticrisis, las entidades "ejecutoras" (Estado, CCAA y ayuntamientos) deben enviar a las “decisoras" un informe con los hitos y objetivos cubiertos y la cuantía afectada sin invertir.

Retrasos en la ejecución

Esta novedad legal introducida a última hora, se produce en pleno retraso en la ejecución de muchos de los fondos, cuyos planes han sufrido prórrogas o no han podido llegar a cubrir todos los proyectos planteados.

Fuentes conocedoras del proceso aseguran es algo que les está ocurriendo a muchos socios comunitarios, pero se ha descartado cualquier aplazamiento. En principio, si ese dinero no se justifica a finales de agosto como establece el reglamento de los Next Generation, hay que devolverlo.

No hay una cuantificación exacta de todo el montante que puede estar en riesgo de no ser ejecutado y que habría que devolver en caso de no tener la certificación a tiempo. A no ser que sean remanentes que puedan ser trasladados a un organismo estatal.

Si hacemos caso a los datos que maneja el Ministerio de Economía, con el reciente desembolso del sexto pago, ya habremos recibido el 76% de los fondos no reembolsables y además más de 17.000 millones de euros en préstamos.

La mayor parte de ese dinero está adjudicado a algún proyecto. Pero el grado real de ejecución de los proyectos, de cara a la certificación que hay que enviar a la Comisión Europea, está en niveles mucho menores.

Además, queda pedir a la UE antes del 31 de agosto un último pago de unos 27.000 millones, tanto en préstamos (unos 5.000 millones) como en ayudas a fondo perdido (cerca de 22.000 millones).

El propio Carlos Cuerpo, en su última comparecencia ante el Congreso para explicar la evolución de los Fondos UE anunció que se está trabajando mano a mano con la Comisión para establecer una última adenda que permita “agilizar la labor de verificación de los hitos” de cara a ese último pago.

En ese contexto, el ministro hizo mención expresa a que se trabaja también con las CCAA y los ayuntamientos, para completar “la certificación de los hitos y todos los objetivos pendientes antes de esa fecha de corte, que es lo previsto y lo exigido por la regulación del Mecanismo de Recuperación Europeo”.