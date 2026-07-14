Ganuza garantiza su independencia en la CNMC por no militar en ningún partido ni tener intereses en las empresas

Los nuevos responsables de la CNMC destacan la importancia de abordar la transición ecológica y adaptar la regulación a los nuevos ecosistemas digitales.

Ganuza plantea como retos para la CNMC el control de abusos de dominio, la contratación pública y la supervisión de grandes plataformas digitales.

El Congreso aprueba los nombramientos de Ganuza y otros tres consejeros gracias al apoyo de PNV, Junts y ERC, quedando el PP fuera del órgano.

Juan José Ganuza asegura su independencia como candidato a presidente de la CNMC al no militar en partidos ni tener intereses empresariales.

El candidato a presidente de la CNMC, Juan José Ganuza, ha dejado claro en el Congreso este martes que no es militante en ningún partido político ni tiene intereses generados con alguna empresa, como condición básica para dirigir la institución.

De esa forma ha querido desechar las acusaciones de falta de independencia que sobre él mismo y los otros tres candidatos a consejeros han lanzado los partidos de la oposición PP y Vox. Nadie duda de su preparación, pero sí de la dependencia del Gobierno y sus socios de legislatura.

Ganuza ha enmarcado los retos de la CNMC en dar un "salto de calidad" en la organización, con nuevas herramientas tecnológicas que permitan potenciar su labor de control de las posiciones de abuso de dominio, la contratación pública y las concentraciones de mercado.

La Comisión de Economía del Congreso ha dado el visto bueno al nombramiento de Juan José Ganuza como presidente de la CNMC, así como a Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría como nuevos consejeros de la institución.

Ha servido el apoyo del PNV, Junts y ERC a los socios del Gobierno para conseguir una mayoría mínima, que deja fuera al PP en el órgano de gobierno de la organización para los próximos seis años.

Todas las votaciones en la Comisión se han ganado por dos votos (19-17), con la coletilla de que quienes apoyaban los nombramientos lo hacían porque entendían que no había conflicto de interés en los candidatos.

Frente a ello, las críticas de PP y Vox han sido muy duras contra lo que consideran que es una maniobra de Pedro Sánchez para mantener el control político de la CNMC cuando ya no esté en el poder. Los dos partidos vetaron los nombramientos, pero se rechazaron por la misma diferencia.

"Estamos ante una degradación sin límites y ustedes han aceptado formar parte de ella -advertía el PP a los candidatos-, porque el problema no es sólo de quien nombra, es también de quien acepta y calla".

Ganuza ha insistido en que mantendrá la misma independencia que ha tenido como académico durante treinta años. "He apoyado cosas y las he criticado, y voy a seguir así, siempre con mi criterio", aseguró.

El candidato se muestra como "un apasionado de la competencia, porque es una forma de mejorar el bienestar de las personas y reducir la desigualdad".

Su idea es establecer un buen cauce de entendimiento con el Gobierno y con la UE para crear en España una de las instituciones de competencia de referencia.

Retos

El nuevo presidente es catedrático de Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra, donde acumula cerca de tres décadas de trayectoria académica especializada en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública.

Carmen Balsa, exjefa de gabinete de Nadia Calviño, ha estado 34 años trabajando al servicio de la Administración Pública, gran parte de ese tiempo en temas de economía, regulación y competencia.

Joan Capdevilla, de ERC, vuelve al Congreso tras una larga trayectoria como diputado durante cuatro legislaturas, para pasar un examen que le coloca en uno de los consejos clave para decidir sobre regulación y supervisión de los sectores estratégicos de la economía.

Marina Echebarría completa los nombramientos en la recomposición de la CNMC, de la mano de Sumar, como catedrática de Derecho Mercantil y experta en temas de estrategia y empresa.

Todos los aspirantes admitieron la complejidad del momento al que se enfrentan en la CNMC. Tanto por la proliferación de nuevos ecosistemas digitales y basados en inteligencia artificial que deben ser acotados, como por los asuntos pendientes.

El tremendo poder de concentración de las grandes plataformas digitales y el desarrollo de herramientas para controlar los procesos de contratación pública se han marcado ya como prioridades en la nueva cúpula de la CNMC.

Como dato curioso, tuvieron que pasar una hora y tres cuartos de debate de los tres consejeros y el presidente para que desde uno de los partidos de la oposición se sacara a colación la instrucción de los expedientes del apagón.

Evidentemente, la energía y la transición ecológica serán una de las claves en las próximas decisiones que se deben tomar desde el organismo.

Si todo discurre según lo previsto, los nuevos miembros de la institución serán nombrados en el Consejo de Ministros del próximo martes, para tomar posesión de sus cargos al día siguiente.