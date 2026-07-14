España recorta apenas un punto la brecha con el PIB per cápita europeo pese a crecer más del doble que la UE desde 2024

España mantiene una tasa de paro estructural del 10%, el doble que la media de la UE, lo que dificulta cerrar la brecha de riqueza con Europa.

El crecimiento económico español se apoya en sectores de bajo valor añadido y en el aumento de población, lo que limita la mejora en productividad y renta per cápita.

En 2025, el PIB per cápita español alcanzó el 92% de la media de la UE, pero sigue muy por debajo de los principales países europeos como Alemania, Francia e Italia.

España ha reducido solo un punto la brecha con el PIB per cápita europeo desde 2023, a pesar de crecer más del doble que la media de la UE.

La economía española ha recortado apenas un punto la brecha con el PIB per cápita europeo en los últimos dos años pese a que ha crecido más del doble que la Unión Europea (UE) desde 2023.

Los datos definitivos de Eurostat publicados la semana pasada indican que el porcentaje total de PIB per cápita español a precios corrientes -y en poder adquisitivo- llegó al 92% de la media de la UE en 2025.

En 2023 y 2024 este porcentaje fue del 91%. Datos que reflejan un estancamiento en la riqueza, productividad y nivel de vida promedio de los habitantes de España frente a sus pares europeos.

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Un parón que se produce pese al espectacular crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en este periodo. Entre 2023 y 2025 la economía de la UE creció un 3,1%, la de la eurozona (los países del euro) un 2,8% y España un 9,7%.

Si solo aislamos los dos últimos años la UE mejoró un 2,6%, la eurozona un 2,3% y España un 6,4%. Es decir, en tres años Madrid ha crecido el triple que la media de sus pares europeos y en dos más del doble.

Pero este aumento de la producción no alcanza para elevar el nivel de vida de sus habitantes, ni su riqueza. Al contrario, llevamos diez puntos por debajo de la media europea desde hace una década.

Es más, los datos de Eurostat indican que nuestro país lleva quince años estancado sin recuperar la convergencia del PIB per cápita (alcanzar el 100%) que tuvo entre los años 2002 y 2009.

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Desde entonces, España ha sufrido una crisis financiera y una pandemia que nos llevó a caer hasta el 89% del PIB per cápita europeo en 2013, recuperarnos por encima del 90% al año siguiente y volvimos a caer al 82% en 2020, el año de la pandemia.

Entonces España fue el país de la UE con la mayor caída del PIB con un 11,3%, pero a partir de ahí ha crecido al menos tres puntos porcentuales más que el bloque comunitario.

Lo que está claro es que la distancia del PIB per cápita español con la media europea, la de la eurozona y la de las grandes economías del continente sigue siendo muy grande.

El PIB per cápita de España real, es decir a precios constantes sin efecto de la inflación, se situó en 2025 en los 28.320 euros según la última actualización de Eurostat.

La media europea fue de 34.120 euros, casi 6.000 euros más que España; y la de la eurozona fue de 36.940, casi 9.000 más. En este caso, el PIB per cápita español fue el 83% de la UE y el 76% de los países del euro.

Si vemos las cifras de 2023 las diferencias son muy similares. Entonces España tenía 27.150 euros, la UE 33.390 y la eurozona 36.800. Y la media era del 81% y el 74%, respectivamente.

En el caso de 2019, el año previo de la pandemia, el PIB per cápita de España fue de 26.930 euros, el de la UE de 32.270 y el de la eurozona de 36.050, llevando el porcentaje de España al 83% y el 75%, cifras calcadas a las registradas al final de 2025.

Pero es que España sigue siendo el país número 15 en cuanto a PIB per cápita de la UE (de 27 miembros) pese a ser la cuarta economía por PIB después de Alemania, Francia e Italia.

Países con los que seguimos manteniendo grandes distancias. En el caso de Alemania su PIB per cápita fue de 43.210 euros en 2025, 15.000 euros más que España excluyendo el efecto de la inflación.

Por su parte, Francia llega a los 38.360 euros, 10.000 euros más que nuestra economía; e Italia se situó en los 33.080 y a una distancia de 5.000 euros respecto de España.

¿Qué ha pasado? El PIB per cápita es lo más parecido a la renta per cápita, por lo que suele asociarse a una mejor calidad de vida para quienes tienen el valor o volumen por habitante.

El problema es que en el caso de España se ha acentuado un gran crecimiento asociado a un estancamiento de este PIB per cápita.

Los expertos advierten que el crecimiento del PIB español se apoya en un aumento de la población y en cifras de empleo en récords, pero con bajo valor añadido. Un modelo que no aumenta la eficiencia, ni la productividad.

El crecimiento del PIB se ha disparado en los últimos tres años gracias al récord en los sectores del turismo y los servicios; al aumento de población activa que ha mejorado el empleo y ha elevado el consumo; y a un gasto público disparado.

No obstante, este crecimiento de la población es un arma de doble filo ya que se reparte el PIB entre más personas, por lo que no se logra cerrar la brecha con Europa consolidando un modelo laboral de bajo valor añadido.

Si el empleo se dispara en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios básicos, se generan salarios más bajos en comparación con las industrias tecnológicas o manufacturas avanzadas del norte de Europa.

Por otro lado, España sigue manteniendo datos de paro estructural. Estancada en el 10%, duplica la media de la Unión Europea y la eurozona, con lo que se limita la capacidad de generar más renta.