El Gobierno ofrece un 'caramelo' de 6.000 millones a Cataluña para captar a Junts y otros menores al resto para quebrar al PP

El nuevo sistema se plantea para 2027 y podría implicar que las comunidades que no lo acepten sigan con el sistema actual, menos beneficioso.

Junts rechaza la propuesta de financiación por motivos políticos, aunque el modelo prevé más dinero para todas las comunidades que se sumen.

El Gobierno ofrece hasta 6.000 millones de euros a Cataluña para captar el apoyo de Junts en la reforma de la financiación autonómica.

Existe un consenso generalizado de que la propuesta que se ha lanzado este mes para cambiar el modelo de financiación autonómica nace casi muerta. El propio Gobierno sabe que nunca va a recabar el apoyo del PP, con once de las diecisiete autonomías en sus manos.

Pero la llave que todo lo abre en el Congreso está en manos de Junts. Es por ello que el Gobierno ofrece un caramelo de hasta 6.000 millones a Cataluña, para convencer a los de Puigdemont, y otros más pequeños al resto, para tratar de quebrar a las autonomías del PP.

El grupo catalán ya ha mostrado su rechazo a la financiación. Lo ha hecho incluso antes de conocer los detalles del nuevo sistema, por razones puramente políticas.

Junts se ha opuesto nada más lanzar la propuesta de financiación, por el mero hecho de que el acuerdo para que se ponga en marcha se firmó en enero pasado con el líder de ERC, Oriol Junqueras. Pero todo puede cambiar a un sí de la noche a la mañana.

La discusión en el Congreso llegará en otoño y todo puede cambiar. Es mucho dinero para los catalanes, con una coletilla adicional: el sistema de aceptación que plantea el documento, si se llega a aprobar, obliga a llegar a acuerdos con los números sobre la mesa comunidad por comunidad, algo que puede trastocar el actual rechazo frontal del PP.

Eso supone que los gobiernos autonómicos del PP tendrían cuantificado encima de la mesa y en los titulares de los periódicos lo que sus ciudadanos dejarían de percibir. Y lo que es peor, lo que otras zonas, como Cataluña, ganarán.

Todo ello con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina y el PSOE reclamando explicaciones. Algo que podría hacer temblar a las comunidades populares peor financiadas (Valencia, Murcia o Extremadura, por ejemplo) y aflojar su rechazo rotundo al modelo

Los “aspectos relativos a la aceptación y desarrollo del modelo de financiación autonómica”, que se contemplan en el punto diez de la parte final de la propuesta, establecen la necesidad de cerrar leyes de cesión de impuestos en cada autonomía.

Eso supone que, “una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado la modificación de la LOFCA y de la ley ordinaria necesarias” para la implementación del acuerdo, Hacienda convocaría comisiones mixtas bilaterales para formalizar el acuerdo caso por caso.

Esa norma incluiría los detalles sobre la opción de cobrar una parte del IVA de las pymes o la entrada durante cinco años en la plataforma automática que hace que los ingresos lleguen a las arcas autonómicas prácticamente en tiempo real. Las “entregas a cuenta automáticas”, pensadas para liberar muchas tensiones de caja en las CCAA, son también atractivas para todas las autonomías.

Cabe la posibilidad legal de que cualquier comunidad rechace el modelo en esa negociación bilateral. Por ideología, porque los números no le cuadran o por lo que sea. Pero esa opción tiene un hándicap: esa zona seguiría recibiendo fondos con el modelo actual, que data de 2009 y está más que obsoleto.

Si algo es verdad de todo lo que contempla el nuevo sistema es que en todos los casos habrá más dinero para las arcas autonómicas. No aceptar sus pautas, si se valida el sistema en el Congreso, supone quedarse con menos fondos y al albur de las transferencias del Estado, con las urnas a un paso.

Y no sólo eso. Las comunidades que hagan sus números y acepten, aunque sea a regañadientes, tendrán garantizada la plena vigencia del nuevo sistema, más generoso. En caso de que falte dinero porque no estén todas en el modelo, el Estado lo completará mediante las transferencias que sean necesarias.

Se abre incluso la opción de abrir negociaciones y que algunas CCAA se incorporen al sistema pasados varios meses desde su puesta en marcha, el 1 de enero de 2027, incluso al año siguiente.

En caso de entrar con retraso, la propuesta contempla la opción de adaptar los devengos y las condiciones elegidas al calendario establecido, aunque haya que estimar una parte con el modelo anterior o acortar plazos. Eso sí, si se llega tarde, a nadie se le compensará el dinero que no haya recibido por no haber estado desde el principio.

Pocas opciones

El Gobierno está empecinado en poner en marcha el nuevo modelo para el ejercicio de 2027 sea como sea. Junto con los Presupuestos, es la gran apuesta económica socialista de cara a las elecciones generales y las autonómicas del año que viene.

Los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno dejan poco margen para su gestión diaria. Los buenos datos de la economía son el único asidero que tiene para dar contenido a la recta final de la legislatura, pese a su debilidad en el Congreso.

Volviendo a la realidad política, desde Junts no parecen estar por la labor de abrir este tipo de procesos bilaterales, por más atractiva que le parezca la opción de meter en un brete a las CCAA del PP.

Los de Puigdemont se enrocan en la exigencia de un sistema de concierto parecido al del País Vasco, que les otorgaría más soberanía fiscal para modificar y gestionar tributos, en lugar de depender de las cesiones del Estado.

Frente a ello, los socialistas catalanes de Salvador Illa y los republicanos de ERC tienen por delante un verano y un otoño calientes para intentar convencer a Junts de que el avance supone, de entrada, más de 4.700 millones extra para los catalanes y un avance en soberanía que no ha parado.

A esa cantidad se le añade la opción de optar a una parte del IVA de las pymes, un tributo en el que la recaudación en Cataluña es la más alta de España. Y otro montante adicional de fondo para la lucha por el cambio climático, que beneficia a las CCAA del Mediterráneo.

Al final son cerca de 6.000 millones adicionales envueltas como un caramelo para las arcas catalanas, a los que se pueden añadir en breve los 17.000 millones en que se pretende recortar la deuda. Desde Junts sí han apoyado el plan para la quita de la deuda, pero se mantienen duros con el modelo de financiación.