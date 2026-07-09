El Eurogrupo rechaza el plan de España para emitir 850.000 millones de deuda conjunta: "No hay consenso en este tema"

El ministro español Carlos Cuerpo defiende que la emisión común de deuda fortalecería el euro y respondería a la demanda de los mercados por activos seguros europeos.

La propuesta española busca centralizar parte de las emisiones de deuda en la Comisión Europea para crear un mercado europeo más competitivo y reducir costes de financiación.

Países Bajos y Finlandia lideran la oposición al plan, mientras que naciones del sur como Francia y Grecia se muestran más favorables a la iniciativa.

El Eurogrupo ha rechazado la propuesta española de emitir 850.000 millones de euros en deuda conjunta europea debido a la falta de consenso entre los países miembros.

Países Bajos y Finlandia rechazaron tajantemente el plan del Gobierno español para emitir deuda conjunta por valor de 850.000 millones de euros que el ministro de Economía español Carlos Cuerpo presentó este jueves en el Eurogrupo.

En esta línea, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, dijo este jueves que "no existe "consenso" entre los países de la eurozona para poner en marcha una emisión de deuda común europea. "No hay consenso sobre el tema", dijo.

Como era de esperar, los "frugales" -entre los que se encuentran la mayoría de los países de norte de la Unión Europea (UE)- rechazan la propuesta de España, mientras que los del sur como Francia o Grecia no lo ven con malos ojos.

La propuesta de Cuerpo busca crear un Mecanismo Europeo de Deuda Soberana que centralice en la Comisión Europea parte de las emisiones de deuda de los Estados miembros que deseen participar.

España cree que se podrían emitir 850.000 millones de euros anuales en deuda común, lo que a la larga elevaría a estos bonos a la categoría de activos seguros, abaratando los costes de financiación para los Estados y reforzando el peso del euro como divisa global.

"De vez en cuando hay una nueva propuesta de eurobonos. Es una discusión vieja, probablemente no será la última, pero la respuesta siempre es la misma: no", ha indicado el ministro de Finanzas de Países Bajos, Eelco Heinen, a su llegada al encuentro.

"Nada de nueva deuda común a nivel de la UE. No es una solución y no es una opción para Finlandia", ha dicho la ministra de finanzas de Finlandia, Riikka Purra.

En tanto, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, recordó que la UE ya cuenta con programas financiados con la emisión de deuda común, como el fondo de recuperación post covid Next Generation.

También ha dicho que la Comisión Europea ha incluido en su propuesta para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) la posibilidad de recurrir a este método de financiación si es necesario para hacer frente a imprevistos.

Por su parte, Cuerpo ha defendido este jueves la propuesta española al tiempo que intentaba recabar apoyos entre sus socios para una iniciativa que considera "clave" para reforzar el papel internacional del euro.

Aunque la propuesta plantea un sistema de adhesión voluntaria, España considera necesaria la participación de los cinco mayores emisores de deuda de la eurozona para que el instrumento alcance una dimensión suficiente y pueda movilizar, según lo previsto por España, entre 540.000 y 850.000 millones de euros anuales.

Preguntado por la posible acogida que pueda tener entre países tradicionalmente reticentes a este tipo de instrumentos -como Alemania o Países Bajos-, Cuerpo ha evitado anticipar posiciones concretas y ha defendido que el objetivo de la reunión pasa por explicar los beneficios de la propuesta, abrir el debate entre los socios.

"Queremos convencer de los beneficios, de las ventajas que tiene dar este paso, este avance en materia de integración. Es importante que se escuchen los argumentos y que entendamos que no es la discusión que había hace diez o quince años. Esto ha evolucionado y se trata de eficiencia en la emisión", ha indicado.

En este sentido, ha querido subrayar que el mecanismo no implicaría elevar el volumen agregado de deuda, sino ganar "eficiencia" en las emisiones para crear un mercado europeo más profundo, evitar fragmentación y reducir los costes de financiación de Estados y empresas.

Asimismo, ha señalado que la propuesta responde también a una demanda de los mercados, al asegurar que los inversores reclaman un mayor volumen de emisiones conjuntas europeas para satisfacer el interés existente por un activo seguro denominado en euros.

"Las señales que hemos recibido desde hace meses son que los inversores van buscando un activo seguro también en Europa, pero las emisiones conjuntas no garantizan suficiente oferta para cubrir toda esa demanda", ha explicado.