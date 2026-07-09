Las empresas de EEUU han desinvertido 7.800M en España en los primeros 15 meses de Trump y la tendencia se acelera

Grandes empresas como Amazon, Google, Microsoft, Meta, BlackRock y Ford mantienen inversiones significativas en España, pero podrían replantear su presencia si persiste la incertidumbre.

Las tensiones políticas entre Washington y Madrid, la inseguridad jurídica, la presión fiscal y las amenazas comerciales de Trump han deteriorado la confianza de los inversores estadounidenses.

La salida neta de capitales se ha acelerado en 2025, con desinversiones que ya representan el 44% del flujo de capitales, frente al 27% del año anterior.

Las empresas estadounidenses han desinvertido 7.800 millones de euros en España desde la llegada de Trump en enero de 2025, superando las cifras de los cinco años anteriores.

Las empresas con sede en Estados Unidos han desinvertido 7.794 millones de euros en España desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025, según las cifras del Ministerio de Economía.

Es el mayor dato de la serie histórica, pero es que además supera los 7.672 millones de euros que se desinvirtieron en los cinco años anteriores (2020 a 2024) que incluyen todo el gobierno de Joe Biden y el último curso del anterior mandato de Trump.

La desinversión a efectos de Inversión Extranjera Directa (IED) es el proceso por el cual un inversor reduce o elimina su participación y control en una empresa o activo ubicado en el extranjero incluyendo la liquidación o venta de participaciones en bolsa.

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En términos prácticos representa la salida neta de capitales y en el caso de España refleja que las empresas estadounidenses han acentuado su salida en los últimos meses, pese a que siguen siendo los mayores inversores en nuestro país.

Dicho de otra manera, la inversión neta es el resultado de restar las desinversiones de la inversión bruta.

Estados Unidos es el primer inversor en España con un volumen de Inversión Extranjera Directa (IED) de 116.000 millones de euros acumulados en la serie histórica. Solo en 2025 invirtieron 10.200 millones en términos brutos.

Desde 2020 y hasta el primer trimestre de este año las empresas de EEUU han invertido 45.614 millones de euros en España, pero con desinversiones totales por valor de 15.400 millones.

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Pero si en 2024 las desinversiones representaban solo el 27% del flujo de capitales (inversión bruta) y el 72% era inversión neta, en 2025 la tendencia se invirtió con 44% para la salida neta de capitales y un 56% para la entrada de capital fresco.

El problema es que en el primer trimestre la salida se aceleró con una desinversión de 3.335 millones de euros, que supera largamente el capital bruto invertido que llegó a los 1.359 millones.

El dato confirma que las sucesivas amenazas de Trump de no comerciar con España han tenido un impacto real, pese a no producirse un veto explícito al comercio entre los dos países.

¿Qué ha pasado? Los empresarios con los que ha hablado este diario no pasan por alto los encontronazos que Donald Trump ha tenido con el Gobierno español y con Pedro Sánchez.

Indican que el mal estado de las relaciones bilaterales entre Washington y Madrid —marcado por desacuerdos en materia internacional y del gasto en defensa— ha impactado negativamente en la confianza del capital privado.

Los expertos también hablan de inseguridad jurídica y presión fiscal marcada por la inestabilidad política que ha generado cambios normativos repentinos y elevada presión fiscal en las grandes empresas.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta las tensiones geopolíticas, la escalada de aranceles y las luchas comerciales, factores altamente sensibles para el flujo de capitales de las empresas de Estados Unidos.

Por último, los expertos también apuntan a que gran parte del capital bruto estadounidense entra a través de instituciones de inversión colectiva y no por sociedades tradicionales.

Esto genera que los flujos financieros cambien rápidamente de sentido ante cualquier síntoma de ralentización de beneficios o cambios en el ciclo económico de las empresas filiales en España.

Es así como el nuevo aviso de la Casa Blanca de bloquear los intercambios con Madrid realizado este miércoles en la cumbre de la OTAN ha supuesto un nuevo jarro de agua fría para el sector inversor.

Las fuentes consultadas hablan de que podrían estar en riesgo inversiones actuales y proyectos futuros por valor de al menos 140.000 millones, tanto en bolsa como en factores productivos.

Amazon, Google, Microsoft, Meta, Ford, General Electric, Dow Chemical, BlackRock, Cosco, PepsiCo, Coca-Cola y Cisco copan las primeras posiciones de empresas extranjeras inversoras en España.

Y muchas de ellas, en especial las tecnológicas, están totalmente alineadas con los movimientos de Donald Trump por lo que no es difícil pensar que replieguen posiciones en España si es que Washington lo pide.

Estamos hablando de un impacto muy importante en la economía española y en sus empresas si es que finalmente se produce una contracción de esta inversión. "Un golpe muy duro", dicen a este periódico empresarios que podrían verse afectados.

El principal argumento de España para poner en duda las declaraciones de Trump es la protección que tiene la Unión Europea y sus Estados miembros respecto de su comercio con Estados Unidos.

Sin embargo, esto no es un freno para que las empresas privadas con base en Estados Unidos reduzcan drásticamente sus inversiones en España.

Respecto de las empresas de Estados Unidos que invierten en España, las fuentes oficiales las cifran en más de 1.280 filiales que generan unos 200.000 puestos de trabajo directos con gran presencia en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Aragón.

Las grandes corporaciones más activas en los dos últimos años han sido las tecnológicas. Amazon tiene centros logísticos de e-commerce por todo el país y ha anunciado inversiones en centros de datos por valor de 33.700 millones.

En mayo de 2024, su filial AWS anunció el despliegue de 15.700 millones de euros destinados a la expansión de su infraestructura de nube en Aragón y en febrero de 2026 anunció una ampliación adicional de 18.000 millones.

Del mismo modo, Microsoft ha abierto regiones de centros de datos de nube e inteligencia artificial en la Comunidad de Madrid y Aragón con una inversión anunciada de 1.950 millones.

Google y Cisco

Google ha impulsado el desarrollo de infraestructuras de cables submarinos y un centro de ciberseguridad en Málaga y Meta (Facebook) ha desarrollado infraestructuras de conectividad de datos. Además tiene un campus de centros de datos proyectado en Castilla-La Mancha.

Mientras que Cisco ha consolidado su centro de diseño e ingeniería de microchips y semiconductores ubicado en Barcelona (Cisco Next-Gen Innovation Center), que ha alcanzado su pleno rendimiento operativo este 2025.

En el sector de la industria, Ford es uno de los mayores inversores con su planta de Almussafes (Valencia) que representa una de las mayores inversiones industriales e históricas en el sector en España.

En tanto, General Electric (GE) mantiene una gran presencia en el sector de las energías renovables e infraestructuras de redes eléctricas y Dow Chemical lidera el sector petroquímico con un complejo industrial clave en Tarragona.

Consumo y defensa

En el sector del gran consumo, Costco ha ganado peso como operador de grandes superficies comerciales con una expansión progresiva en varias comunidades autónomas.

PepsiCo mantiene plantas de producción de alimentos y bebidas y centros logísticos y Coca-Cola (a través de corporaciones y de su embotellador local) es uno de los motores históricos de la industria agroalimentaria en España.

Las inversiones también se están concentrando recientemente en el pujante sector de la defensa. General Dynamics (a través de Santa Bárbara Sistemas) lleva meses pujando por los contratos más importantes en defensa y ahora ultima una alianza con Indra.

Pero sin duda, la joya de la corona es BlackRock. El fondo dirigido por Larry Fink es el mayor casero de la bolsa española y del Ibex 35 con un portfolio total en nuestro país valorada en 104.000 millones de euros.

El peso de BlackRock

En bolsa tiene una cartera valorada en 41.308 millones, en deuda pública 20.000 millones, en renta fija privada otros 12.000 e inversiones en compañías no cotizadas y otros activos alternativos.

Sus tres mayores inversiones son el Banco Santander con unos 10.270 millones, Iberdrola con 8.419, BBVA con 7.942, Amadeus con 1.540, Cellnex con 1.150 y Aena con 1.120 millones de euros.

Pero también tienen posiciones en Telefónica (1.110 millones), Repsol (1.050), CaixaBank (850), ACS (460), Redeia (420), Bankinter (410), Enagás (250), Grifols (240), IAG (230) y Merlin Properties (210 millones de euros).