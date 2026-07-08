Trump bloquea 47.000 millones de intercambios comerciales con España con su 'veto' al negocio con Madrid

En 2025, las exportaciones españolas a EEUU cayeron un 8%, mientras que las importaciones crecieron un 7%, incrementando el déficit comercial para España.

Las amenazas de Trump se producen por el desacuerdo sobre el gasto en defensa y el uso de bases militares, lo que ha provocado un deterioro progresivo en las relaciones comerciales.

España exporta a EEUU principalmente maquinaria, productos farmacéuticos, químicos y agroalimentarios como aceite de oliva y vino, e importa sobre todo energía, químicos y materias primas agrícolas.

Donald Trump ha ordenado cortar todo el comercio con España, lo que pone en riesgo intercambios valorados en 47.000 millones de euros anuales.

El veto de Donald Trump al comercio con España bloquea de facto 47.000 millones de euros en bienes y servicios que nuestro país intercambia anualmente con la primera economía del mundo. EEUU es nuestro sexto socio comercial y el segundo de fuera de la Unión Europea.

Los datos del Ministerio de Economía indican que en 2025 las empresas españolas exportaron bienes por valor de 16.716 millones a Estados Unidos e importaron el equivalente a 30.174 millones.

Esto supuso una caída del 8% en los envíos aunque un crecimiento del 7% en las compras. Unos datos afectados por la imposición de aranceles de Donald Trump y en medio de amenazas a España que, sin embargo, nunca han terminado de cuajar formalmente.

Frente a esta nueva amenaza, el Gobierno ha minimizado el riesgo y ha indicado que EEUU tiene superávit comercial con España, es decir, que se beneficia más de la relación comercial bilateral.

Al cerrar 2025 este desequilibrio para España fue de 13.458 millones de euros, 3.400 millones más en un año. En lo que va de año acumula 3.783 millones.

Por otro lado, España ha indicado que la Unión Europea (UE) es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún Estado miembro, "como ha subrayado en varias ocasiones la propia Comisión Europea".

Finalmente, desde Moncloa se ha indicado que los vínculos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos. "La relación bilateral entre EEUU y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa."

España exporta a Estados Unidos principalmente maquinaria y aparatos mecánicos, productos farmacéuticos y del sector químico, además de productos agroalimentarios de gran valor, como aceite de oliva, vino y conservas.

Por otro lado, importa de Estados Unidos principalmente productos energéticos (destacando el gas natural licuado), productos químicos y farmacéuticos, y bienes de equipo como maquinaria, motores y equipos de transporte. Además, España adquiere materias primas agrícolas como soja, maíz y frutos secos.

Productos que están en riesgo tras las úlitmas amenazas de Trump. Aprovechando la cumbre de la OTAN, el presidente de EEUU ha lanzado un nuevo ataque contra España, uno de sus aliados más críticos.

El presidente estadounidense advirtió que ha dado orden al secretario del Tesoro, Scott Bessent, de "cortar todo el comercio" con Madrid, al que ha vuelto a definir como un socio "terrible".

Es la última amenaza de Trump al Gobierno de Pedro Sánchez, contra quien ha cargado de forma continua en los últimos meses por la negativa del presidente español a elevar al 5% del PIB el gasto en Defensa.

El pasado mes de marzo, después de que Moncloa vetara a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón para su campaña de bombardeos contra Irán, el mandatario republicano ya anunció represalias económicas contra España. "Vamos a cortar todo el comercio", prometió.

Lo cierto es que en los que va del año el comercio de España con Estados Unidos se ha reducido. Las exportaciones llegaron a los 5.520 millones entre enero y abril (último dato disponible), lo que supone un retroceso del 3,8%.

Del mismo modo, las importaciones llegaron a los 9.303 millones, un desplome del 14,7%. Sin embargo, en abril se aprecia una mejora con 1.428 millones en exportaciones, un aumento del 4,5%; y 2.588 millones en compras, un 1,3% menos.

Con todo, las cifras globales muestran un progresivo deterioro del comercio exterior de España con Estados Unidos. En el caso de las exportaciones, la evolución de los últimos años muestra una caída sostenida.

En 2025, los envíos cayeron un 8%, pero es que en 2024 bajaron a 18.179,1 millones frente a los 19.000 millones que teníamos en 2023. En apenas dos años, España ha perdido más de 2.180 millones de euros de ventas en su principal cliente fuera de Europa.

El ajuste se concentra en sectores clave como la industria química y la alimentación (aceites y grasas), mientras la dependencia energética con Estados Unidos siguió aumentando.

En el caso de las importaciones el comportamiento ha sido algo mejor. En 2023 se estabilizaron en torno a los 28.192 millones de euros, para caer un 0,3% en 2024 hasta los 28.192 millones de euros.

Relación de Trump con Sánchez

En 2025, las importaciones procedentes de EEUU ascendieron hasta los 30.174 millones de euros, lo que representó el 6,8% de todas las compras españolas al exterior.

Desde antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, Pedro Sánchez se posicionó públicamente a favor de su rival en la carrera presidencial, primero Joe Biden y luego Kamala Harris.

Y, casi desde su llegada a Washington, el presidente estadounidense ha cargado contra Sánchez y contra España, amenazando con sanciones comerciales o con vetos económicos.

Primero fue la guerra arancelaria, luego la negativa de Sánchez de elevar el gasto en defensa de España al 5%, pese al acuerdo logrado en el seno de la OTAN.

Deterioro paulatino

También se han enfrentado por la guerra de Gaza, donde Sánchez ha culpado a Trump de apoyar a Israel en el ataque a Palestina y ahora Trump retoma sus amenazas por el gasto en defensa.

Esto ha provocado que durante prácticamente todo el año 2025, Sánchez lanzara mensajes a Trump sin nombrarlo y el presidente de Estados Unidos le haya respondido con riesgo de sanciones y bloqueos comerciales.

Con todo, EEUU no ha llegado a realizar ningún veto formal, pero sí es cierto que gracias al impacto de los aranceles del 20% impuestos a la Unión Europea –que también afectan a España– las relaciones comerciales se han deteriorado.