Sánchez hipotecará más a España para sus presupuestos electoralistas: 13 de cada 100 euros se financiarán con déficit

El futuro de la senda de estabilidad y los presupuestos es incierto, ya que necesita la aprobación del Congreso y cuenta con el rechazo de varios aliados del Gobierno.

La mayor parte del déficit se reserva para la Administración Central, mientras que las comunidades autónomas tendrán un margen de solo el 0,1% del PIB y los ayuntamientos deberán mantener equilibrio presupuestario.

El déficit público previsto superará los 30.000 millones de euros el próximo año, aunque el Ejecutivo prevé reducirlo gradualmente hasta el 1,5% del PIB en 2029.

El Gobierno aprueba un techo de gasto público récord de 226.032 millones de euros para 2027, financiando un 13% con déficit.

El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria presupuestaria. El Consejo de Ministros ha aprobado un techo de gasto público récord de 226.032 millones de euros para 2027. Una cantidad que permitirá a Pedro Sánchez desplegar un proyecto presupuestario que, se apruebe o no, servirá como programa electoral de cara a los comicios que se celebrarán el próximo año.

Sin embargo, en buena medida, estos presupuestos serán los más expansivos (si prosperan) de la historia gracias al déficit público, que el próximo año estará por encima de los 30.000 millones de euros.

Concretamente, 13 euros de cada 100 de gasto público (según el techo de gasto aprobado por el Gobierno) estarían financiados con déficit. Es decir, en torno a un 13% del total.

Arcadi España, ministro de Hacienda, aseguraba, al presentar el techo de gasto de 2027, que con él el Gobierno garantizará una mayor inversión en sanidad, educación, protección social, vivienda e innovación.

Los definía como "ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal".

Sánchez arranca la campaña electoral con el mayor techo de gasto de la historia

Lo cierto es que, pese al incremento del gasto y su dependencia del déficit, los números rojos se reducirían en 2027 y en años sucesivos en términos de PIB, según las previsiones del Ejecutivo.

Cabe recordar que el déficit público de 2025 se situó en el 2,4% del PIB. Y el Gobierno espera rebajarlo al 2,1% este año y dejarlo en el 1,8% el próximo.

Evolución del techo de gasto entre 2018 y 2017 Moncloa

Una ruta de reducción del déficit que el Gobierno confía en sostener en 2028 (1,6%) y en 2029 (1,5%).

Así lo refleja la senda de estabilidad que también aprobó el Consejo de Ministros este martes.

La cuestión es cómo se reparte este déficit. Cabe recordar que contar con un mayor objetivo de déficit supone tener mayor capacidad de gasto público para la administración que corresponda.

En la senda aprobada por el Consejo de Ministros, la mayor parte se la quedará la Administración Central, con el 1,5% del PIB, el 1,4% y el 1,3% para el periodo 2027-2029.

Las comunidades autónomas se tendrán que contentar con un déficit del 0,1% para los tres años, lo que les permitirá un margen fiscal total de 5.849 millones.

En cuanto a los ayuntamientos, Hacienda ha fijado que se queden en equilibrio presupuestario. Es decir, déficit cero.

Por último, la Seguridad Social tendrá un objetivo de déficit del 0,2% del PIB en 2027 y del 0,1% en 2028 y en 2029.

Sin embargo, esta senda todavía tiene que recibir el visto bueno del Congreso. Algo que en el Gobierno admiten que es complicado. Hay voces que incluso lo descartan.

Está previsto que la Cámara Baja vote la senda en un pleno extraordinario que se celebrará el 14 de julio. Y las previsiones, por ahora, no son positivas, dado el rechazo planteado por varios aliados necesarios del Gobierno, como Junts y Podemos.

De no ser aprobada, las autonomías perderían esa décima de PIB de margen de gasto público.

Este es el argumento que usa Arcadi España para pedir a los grupos parlamentarios que se piensen bien su voto. Y que no hagan lo mismo que las regiones del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, donde rechazaron su propuesta.

El previsible rechazo de la senda de estabilidad supone un mal augurio para un proyecto presupuestario cuyo futuro no está claro. Por ahora el Ministerio de Hacienda está siguiendo el calendario tradicional de los Presupuestos.

Sin fecha

Sin embargo, en el Gobierno no cierran una fecha concreta para llevar las Cuentas al Congreso.

Si se siguen los plazos normativos, Moncloa tendría que llevar las Cuentas a la Cámara Baja en septiembre.

Pero eso podría enfrentar a los Presupuestos de Pedro Sánchez a las previsibles enmiendas a la totalidad en octubre.

Y, si no las superan, socios del PSOE como el PNV ya han apuntado al presidente del Gobierno que reclamarán el adelanto electoral.