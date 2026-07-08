Hacienda prepara sus planes económicos con la hipótesis de que no habrá nuevo modelo de financiación autonómica

Expertos critican que la propuesta actual de financiación autonómica favorece a Cataluña y genera polémica entre las comunidades autónomas.

El anteproyecto de ley para la reforma de la financiación autonómica se presentará tras el verano, sin fecha concreta para su aprobación y con Cataluña como única región que apoya explícitamente la propuesta.

Las entregas a cuenta a las comunidades autónomas para 2027 se calculan sin considerar la reforma de la financiación, aunque se prevé un aumento de más del 8% respecto a años anteriores.

Hacienda elabora sus planes económicos para 2027 bajo la hipótesis de que no habrá un nuevo modelo de financiación autonómica en vigor ese año.

Mientras María Jesús Montero era ministra de Hacienda, el calendario legislativo del Gobierno estaba claro: el nuevo modelo de financiación autonómica estaría aprobado y en vigor en 2027. Sin embargo, el Ejecutivo, ya con Arcadi España como responsable del departamento, no trabaja bajo esta premisa.

Tanto el techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros como las entregas a cuenta a las comunidades autónomas previstas para 2027 se han preparado bajo la hipótesis de que el nuevo modelo de financiación no estará en vigor el próximo año, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Es decir, que los planes económicos de futuro del Gobierno no cuentan con que haya una nueva financiación autonómica en vigor en 2027.

No se trata de un detalle menor, sobre todo en el caso de las entregas a cuenta. Aunque Hacienda no pone cifras concretas aún, estima que estos fondos (más los impuestos liquidados en 2025 y cuya recaudación estuvo por encima de lo previsto) subirán más de 8% en 2027. Y sin aplicar el nuevo modelo de financiación autonómica.

Si la reforma del modelo de financiación saliera adelante, esos recursos serán aún mayores, aseguraba España a las comunidades autónomas el pasado lunes, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A la hora de elaborar el techo de gasto, tampoco se ha incorporado el efecto que pudiera tener la nueva financiación autonómica. Desde el Gobierno se amparan en que no se pueden introducir elementos no existentes en los Presupuestos.

De hecho, a día de hoy, eluden dar plazos sobre cuándo se podría llevar el nuevo modelo de financiación autonómica al Congreso. Con todo, dado que el Consejo de Ministros no aprobará el correspondiente anteproyecto de ley (en primera vuelta) al menos hasta septiembre, ya se antoja muy difícil que la reforma salga adelante antes de que acabe el año.

Cabe recordar que un proyecto de ley tarda al menos seis meses en tramitarse en el Congreso, con la excepción de los Presupuestos Generales del Estado. Una estimación que funciona cuando todo ocurre con normalidad. No con una iniciativa tan discutida como ésta.

El calendario que maneja Hacienda por ahora tiene varias fechas clave este mismo mes de julio. El departamento entregará el borrador del anteproyecto de ley para reformar la financiación autonómica a finales de esta misma semana.

Su contenido se abordará en una comisión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo día 14 de julio. Y el Ministerio de Hacienda celebrará una cumbre con las autonomías el 29, donde se discutirá la reforma y su contenido.

A partir de ahí no hay más previsiones que llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros tras el verano, sin una fecha prevista o un plazo límite para hacerlo.

Todo ello en medio de una importante polémica porque, por ahora, la única región que apoya explícitamente la nueva financiación autonómica es Cataluña.

Cabe recordar que Hacienda insiste en que su propuesta de financiación autonómica permitiría elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las autonomías.

Sin embargo, también hay que decir que la propuesta ha sido ampliamente criticada por los expertos en financiación autonómica, dado que se considera que privilegia a Cataluña.