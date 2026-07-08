El FMI no se cree las nuevas previsiones del Gobierno e insiste en que el PIB crecerá sólo un 2,1% en 2026

La crisis energética y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio impulsan la inflación global, con un aumento esperado de los precios del petróleo y los alimentos en 2026.

España sigue siendo la economía que más crece de la zona euro, a pesar del empeoramiento de las previsiones para la economía mundial y europea.

El FMI argumenta que sus previsiones no reflejan la reciente caída del precio del petróleo, lo que genera diferencias con las cifras del Gobierno.

El FMI mantiene su previsión de crecimiento para España en un 2,1% en 2026, mientras que el Gobierno eleva su estimación al 2,6%.

El Gobierno ejecutó, la semana pasada, una contundente revisión de sus previsiones económicas, elevando su pronóstico de crecimiento del PIB de 2026 al 2,6%, cuatro décimas más. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no comparte esta mejoría y, por ahora, ha decidido no tocar sus vaticinios sobre España.

De hecho, el ente que dirige Kristalina Georgieva mantiene su previsión de que el PIB español crezca sólo un 2,1% este año y que el próximo se modere al 1,8%. Es decir, las mismas cifras que ya vaticinó en abril.

Así lo indica la actualización de las previsiones macroeconómicas del FMI. Fuentes del Ministerio de Economía indican que hay una causa para esta gran diferencia entre las previsiones del FMI y las del Gobierno.

"La actualización de las previsiones del FMI no captura la caída del petróleo posterior al 10 de junio", un periodo en el que el precio del barril de crudo se ha reducido cerca de un 20%, indican.

Esto "implica automáticamente un escenario más negativo que el contemplado por otras previsiones más recientes, como la del cuadro económico del propio Gobierno".

Con todo, España sale bien parada de esta revisión, dado que es la economía de la zona euro que más crece. Y con diferencia.

En términos generales, el ente empeora las previsiones de la economía mundial y de los países desarrollados. La guerra en Irán y la crisis energética desencadenada por el atasco del estrecho de Ormuz le está pasando factura.

PIB mundial

El crecimiento del PIB mundial se quedará en el 3%, una décima menos que lo previsto. Lo mismo ocurre en las economías avanzadas, cuyo aumento económico se frena otra décima y se quedará en el 1,7%.

Sin embargo, el frenazo más contundente, según el FMI, se contempla en la zona euro: la previsión de aumento de PIB baja al 0,9%, dos décimas menos. El país que está en peor situación es Francia, cuya previsión de crecimiento se ha quedado en el 0,3%, prácticamente la mitad.

En cambio, en el caso de Estados Unidos, se mantiene la previsión de que crezca un 2,3% este 2026 y sube la de 2027 una décima, al 2,2%.

Con todo, según el FMI, hay economías que están disfrutando de impulsos positivos gracias a su vinculación a la cadena de valor de la inteligencia artificial. Hablamos de Taiwán, Corea del Sur o Malasia, que muestra una fuerte "resiliencia o crecimiento".

Como es de esperar, la crisis del Golfo Pérsico también le pasa factura a la inflación mundial, subirá. En términos generales, los precios subirán en 2026 un 4,7% (por encima del 4,1% de 2025) debido al encarecimiento de alimentos y energía.

El FMI da por hecho un precio medio para el barril de petróleo de 89 dólares por barril a lo largo de este año, un 36% más que en 2025. Y aunque se firme la paz entre Estados Unidos e Irán en el corto plazo (algo que no parece posible), los efectos de esta crisis energética se sostendrán hasta el primer trimestre de 2027.