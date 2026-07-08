España sigue sin adjudicar 24.000M de fondos europeos 'NextGen' cuando quedan solo tres meses para gastarlos

España pedirá en septiembre el séptimo desembolso de 27.000 millones, esperando recibirlo en diciembre, condicionado al cumplimiento de 46 hitos del Plan de Recuperación.

El ritmo de adjudicación de ayudas ha sido lento este año, lo que hace probable que se pierdan hasta 20.000 millones de euros.

Hasta el 31 de mayo, se han repartido ayudas por 68.534 millones y créditos por 10.794 millones, pero la ejecución real ronda los 77.500 millones, lejos de los 102.000 millones asignados.

España aún debe adjudicar 24.000 millones de euros de los fondos Next Generation, con solo tres meses para gastarlos antes de tener que devolverlos a Bruselas.

España ha resuelto convocatorias de ayudas por valor de 68.534 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hasta el 31 de mayo, según ha confirmado este miércoles el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo.

A este montante hay que sumarle los créditos que se han concedido hasta la fecha. Cuerpo ha indicado que se han desplegado 10.794 millones, aunque la cifra de ejecución real es mucho menor y estaría en torno a los 9.000 millones.

De esta manera, la adjudicación real hasta la fecha de la última estadística rondaría los 77.500 millones, un dato que sigue estando por debajo de los 102.000 millones que debe recibir España por los fondos europeos Next Generation adjudicados en pandemia.

Es así como quedan por adjudicar al menos 24.000 millones de euros y todo lo que no se gaste antes del 31 de agosto tendrá que ser devuelto a Bruselas.

No obstante, en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE) del Congreso el Ministro de Economía ha vuelto a realizar un balance muy positivo de la ejecución de los fondos europeos Next Generation adjudicados al Plan de Recuperación.

Un plan que ha situado como el pilar en el que se está consolidando el crecimiento de la economía española y se está construyendo el desarrollo futuro, según ha indicado.

El problema es que si comparamos la ejecución al cierre de mayo con el mes anterior vemos que apenas se ha avanzado en la adjudicación de ayudas no reembolsables.

Al cerrar abril se habían repartido ayudas por valor de 67.574 millones de euros, es decir en un mes solo se ha avanzado con poco menos de 1.000 millones de euros.

España debe recibir 102.000 millones, de los que 84.000 son ayudas no reembolsables y el resto créditos. Originalmente se habían adjudicado 164.000 millones, pero el Gobierno renunció a 22.000 millones de créditos al considerar que podía obtener una mejor financiación en el mercado.

Sin embargo, cuando quedan tres meses para gastarlos todo parece indicar que quedará un remanente muy importante que no se gastará. Desde comienzos de año diferentes expertos vienen advirtiendo a este diario que podrían perderse unos 20.000 millones.

Y si consideramos que la velocidad de adjudicaciones apenas ha avanzado desde comienzos de año es probable que el balance final no esté muy lejos de esta cifra.

En su comparecencia de este miércoles Cuerpo también valoró positivamente que hace una semana la Comisión Europea aprobara el sexto -y penúltimo- desembolso de fondos Next Generation.

Séptimo desembolso

En este pago se aprobaron 7.021 millones asociados al cumplimiento de 73 hitos y objetivos. Con este montante España ya ha recibido el 75% del dinero del que dispone.

Cuerpo ha confirmado además que España pedirá el séptimo desembolso por valor de 27.000 millones de euros en septiembre de 2026 y que esperan recibirlo en diciembre de este año, al filo del plazo impuesto por la Comisión Europea.

Esta última y definitiva transferencia está sujeta al cumplimiento de otros 46 hitos y objetivos del Plan de Recuperación.

Amenazas de Trump

El Gobierno indica que además presentará una Adenda de cierre durante el mes de julio con cambios de última hora para recibir estos fondos. En ella se podrían modificar compromisos e incluso los montantes a recibir.

Respecto de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este miércoles indicó en la cumbre de la OTAN que había dado orden de no comerciar con España, Cuerpo envió un mensaje de tranquilidad.

El ministro de Economía ha explicado que ahora mismo no hay ninguna medida sobre la mesa que restrinja ni el comercio ni el transporte o los viajes con respecto a Estados Unidos. "Esperamos que así sea siempre", ha recalcado.