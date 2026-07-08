España pierde ocho posiciones en el ránking mundial de inversión extranjera y se deja 12.500 millones en un año

El informe destaca el mayor escrutinio del Gobierno español hacia inversores extranjeros en sectores estratégicos y el aumento de inversiones chinas en la industria local.

España también retrocede en inversión exterior de sus empresas, pasando del octavo al vigésimo puesto a nivel mundial.

La Inversión Extranjera Directa en España cayó un 41% en 2025, perdiendo 12.500 millones de euros respecto al año anterior.

España baja ocho puestos en el ranking mundial de inversión extranjera, situándose en el lugar 20 en 2025 según la Unctad.

Duro varapalo para España. El último ranking mundial de inversión extranjera ha relegado a nuestra economía al lugar número 20 en 2025, ocho posiciones menos que el curso anterior.

La Unctad (división de comercio y desarrollo de las Naciones Unidas) publicó el World Investment Report en el que se apunta a un crecimiento global del 6% de la Inversión Extranjera Directa (IED) hasta los 1,6 billones de dólares (1,42 billones de euros).

No obstante, el dato para España no es positivo y refleja una caída del 41% en 2025 respecto del año anterior, pasando de los 34.276 millones de dólares a los 19.927 millones.

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En euros, hablamos de un desplome de 30.005 millones en 2024 hasta los 17.443 millones que se contabilizaron en 2025, según datos contenidos en el World Investment Report. Es decir, 12.500 millones de euros menos en un año.

La cifra difiere de los datos publicados por el Gobierno español que apuntaron a una caída del 21,8% en el dato de Inversión Extranjera Directa (IED), desde los 39.351 millones de 2024 a los 30.764 millones de 2025.

Las diferencias se producen porque el dato contenido en la IED de Unctad apunta a inversiones netas y la cifra difundida en España a flujos de capital en términos brutos.

En cualquier caso, los dos datos contradicen el relato del Gobierno y del Ministerio de Economía y que indica que España es uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera.

Por lo pronto, en 2025 bajó de la posición 12 (que consiguió en 2023) hasta la 20 actual. Y a nivel europeo ha caído al cuarto lugar en recepción de inversión extranjera directa desde el segundo lugar que tenía un año antes.

El problema es que España no puede argumentar ni una caída mundial, ni europea. Reino Unido subió desde los 16.000 a los 75.000 millones de dólares (de la 21 a la sexta posición) y Alemania de los 21.000 a los 74.000 millones (de la 18 a la séptima plaza).

En tanto, Suecia pasó de los 22.000 a los 30.000 millones (de la posición 16 a la 14), y Francia bajó de los 42.000 a los 22.000 y de la décima a la 17 posición, pese a lo cual se mantiene por encima de España.

El liderazgo lo mantiene Estados Unidos con 277.000 millones de dólares, frente a los 284.000 millones del año anterior. En segundo lugar se queda Singapur, que sube un puesto hasta los 151.000 millones (136.000 millones en 2024); y en el tercero, Hong Kong (China) con 116.000 millones (138.000 el año anterior).

Por otro lado, España tampoco sale bien parada en cuanto a inversión local en empresas extranjeras (outflow). El dato de la Unctad indica que las compañías locales pasaron de destinar al exterior 62.000 millones de dólares en 2024 hasta los 31.000 en 2025.

Esto supone pasar del octavo lugar que España consiguió en 2024 hasta el 20 el año pasado. A nivel europeo caemos a la novena posición después de Luxemburgo (101.000 millones), Alemania (87.000), Reino Unido (85.000), Países Bajos (58.000), Francia (57.000), Irlanda (53.000), Suiza (37.000) y Dinamarca (36.000).

Pese a estas cifras, España sigue siendo uno de los países en los que se anuncia un mayor número de proyectos de nueva creación (greenfield) junto con Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Australia.

Aunque el mayor proyecto anunciado sigue el camino inverso con el proyecto de energías renovables de Iberdrola en Estados Unidos por 20.000 millones de dólares.

El informe de Naciones Unidas también utiliza a España para ejemplificar la creciente tendencia de los Estados por responder a inversiones extranjeras en empresas estratégicas.

"En varios casos, los gobiernos han intervenido en respuesta a inversiones estatales extranjeras en empresas nacionales, lo que refleja un creciente escrutinio de la propiedad estatal extranjera de activos estratégicos".

"En España, el Gobierno aumentó su participación en Telefónica hasta aproximadamente el 10% tras la adquisición de una participación similar por parte de Saudi Telecom, alegando preocupaciones sobre el mantenimiento del control nacional de infraestructuras críticas de telecomunicaciones", dice el informe.

El informe también destaca el creciente escrutinio de España a inversores extranjeros en empresas estratégicas, como el escudo antiopas. Una tendencia que -advierten- es creciente en la mayoría de las economías desarrolladas.

Del mismo modo, España es para la Unctad un ejemplo de inversiones chinas en el extranjero. "Europa muestra una dinámica con empresas chinas que se consolidan como importantes inversiones en la fabricación de baterías y componentes para vehículos eléctricos, incluyendo grandes proyectos en Alemania, Hungría, Portugal, Eslovaquia y España".

"Estas inversiones reflejan una combinación de factores: para las economías europeas, la expansión de la capacidad de fabricación de tecnologías limpias y el desarrollo de las cadenas de suministro de baterías y vehículos eléctricos".

"Mientras que para las multinacionales inversoras, aportan el establecimiento de capacidad de producción en mercados regionales clave, el mantenimiento del acceso al mercado y la integración en los ecosistemas industriales europeos", concluyen.