Cuerpo plantea al Eurogrupo un mercado europeo de deuda que pueda competir con los bonos de EEUU en cinco años

El mecanismo permitiría ahorrar costes de financiación, potenciar la integración de los mercados de capitales y reforzar el euro como moneda global.

El plan prevé que participen al menos los cinco mayores emisores de la eurozona y que las emisiones estén garantizadas por los Estados y el presupuesto de la UE.

La iniciativa plantea unificar un tercio de las emisiones de deuda de los países del euro y emitir hasta 850.000 millones de euros en bonos al año.

Carlos Cuerpo propone al Eurogrupo crear un mercado europeo de deuda común para competir con los bonos de EEUU en cinco años.

Carlos Cuerpo, llevará este jueves a la reunión del Eurogrupo una propuesta para crear un sistema de deuda común en la UE en el que todos los socios comunitarios ganen y que pueda competir con el mercado de bonos de EEUU en un periodo de cinco años.

El diseño del vicepresidente económico español plantea unificar un tercio de las emisiones que ahora hacen los socios del euro, junto con el stock que ya acumula el Mecanismo Europeo de Estabilidad y su predecesor (el EFSF), para sacar al mercado 850.000 millones en bonos cada año.

Si eso se logra, dentro de cinco años se habrán acumulado cinco billones de deuda emitida, lo que se puede considerar ya una escala suficiente como para ser un "activo global seguro". Su consolidación permitiría abaratar los costes de financiación para los países que participen y reforzar el peso del euro como divisa internacional.

España plantea crear un Mecanismo Europeo de Deuda Soberana por el que se centralicen en manos de la Comisión Europea parte de las emisiones de deuda de los Estados miembros, de modo que esta saque al mercado bonos de la UE y traslade después a los países la financiación conseguida en forma de préstamos.

No obstante, el documento precisa para que la iniciativa sea "significativa", deberían participar al menos los cinco mayores emisores de la eurozona puesto que ellos solos ya permitirían una emisión anual de entre 540.000 y 555.000 millones de euros.

Estas emisiones estarían garantizadas en primer lugar por el préstamo a los Estados, que tendrían que devolverlo, y en última instancia por el presupuesto de la UE, que respondería en el "improbable" caso de impago nacional, utilizando primero los fondos asignados al país en cuestión y, solo si estos no fuesen suficientes, con aportaciones de los países participantes.

El acceso al Mecanismo estaría condicionado a que los Gobiernos cumplan las reglas fiscales europeas y cualquier desvío de las mismas tendría que financiarse a nivel nacional.

Si la Comisión Europea lograse colocar los bonos al mismo interés que los alemanes -considerados los más seguros-, se generarían unos ahorros anuales de 5.000 millones de euros, según la propuesta, que plantea establecer un mecanismo de "compensación de costes" que garantice que ningún Estado pagará más por financiarse a nivel europeo de lo que pagaría si acude por sí mismo al mercado.

Los mayores ahorros se verían en los países que más aporten al mecanismo -como Italia, Francia y España- y en aquellos con mayor diferencial de riesgo con respecto a Alemania -Polonia, Rumanía y Hungría-, mientras que el impacto sería neutro para los Estados que se financian más barato que Berlín -Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda- gracias al mecanismo compensatorio, señala el documento.

España argumenta, no obstante, que todos los socios del bloque se beneficiarían de tener un "activo seguro global" que rebajaría los costes de financiación para Estados y empresas, mejoraría la integración de los mercados de capitales y potenciaría la autonomía estratégica de la UE.

Cuerpo defenderá esta propuesta en una reunión del Eurogrupo en la que también se pactará una declaración sobre la orientación fiscal que debe mantener la eurozona.

Se basarán en el reciente informe de la Junta Fiscal Europea, organismo que espera una posición “levemente expansiva” este año, pero que también mostró su preocupación por la flexibilización adicional propuesta por Bruselas para dar más margen presupuestario a los países para invertir en la descarbonización.

El Eurogrupo también mantendrá un debate sobre finanzas digitales y abordará una vez más los riesgos de ciberseguridad que plantean los nuevos modelos de inteligencia artificial, esta vez acompañados por el consejero delegado de la francesa Mistral, Arthur Mensch.