El Gobierno quiere romper la unidad de las CCAA del PP con déficits y financiación a la carta con vistas al año electoral

Comunidades como Valencia y Murcia ven con buenos ojos estudiar el déficit asimétrico para tratar su escasez de recursos de manera específica.

La iniciativa, respaldada por Cataluña, podría romper la unidad de las CCAA gobernadas por el PP, que se oponen rotundamente a este modelo.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, respaldado por la Generalitat catalana, ha complicado aún más la batalla campal entre CCAA por la nueva financiación autonómica. Ha puesto sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la opción de que haya déficits negociados caso por caso en las autonomías (déficit asimétrico), en lugar de un mismo objetivo para todas.

El debate no es nuevo. Pero supone un arma de doble filo que puede enfrentar a las CCAA por dinero y romper la unidad férrea que hay entre las gobernadas del PP para rechazar la nueva financiación a la catalana y unos objetivos de déficit y deuda "imposibles" de cumplir.

La iniciativa cuenta ya con el rechazo rotundo de Madrid y las comunidades del PP con más recursos. Pero en casos como Valencia y Murcia, incluso Extremadura (aunque "en principio" no les guste) les puede venir muy bien tratar su escasez de recursos de forma individualizada. Y están dispuestas a estudiarlo. Al menos, eso dicen sotto voce.

Cristóbal Montoro ya aplicó el déficit asimétrico en 2013, con Gobierno del PP. Pero quien lo tiene muy bien analizado es el propio Arcadi España, que cuando fue consejero de Hacienda de Valencia ya lo propuso en el CPFF y logró que se discutiera en varias ocasiones.

Lo ha vuelto a sacar a la palestra en la reunión de este lunes, tras la primera ronda de intervenciones de las CCAA. Y rápidamente ha cogido el testigo la consejera catalana de Economía, Alicia Romero, para quien sería de justicia ponerlo en marcha porque "no todos partimos de la misma realidad ni tenemos los mismos gastos", explicó ayer tras la reunión del consejo.

Cataluña es una comunidad de mucho gasto que siempre se ha quejado de déficit de financiación. Una opción así le sería beneficiosa, sobre todo si se pone en marcha el nuevo modelo de financiación autonómica. De entrada, incrementaría en 4.700 millones sus ingresos, pero los podría mejorar si absorbiera una parte del exceso de recursos de otras CCAA.

Y ahí es donde está el gran problema de que cada comunidad tenga un déficit distinto, aunque entre todas ellas no puedan sobrepasar el 0,1% del PIB que les impone el Gobierno. Para que unas se lleven algo, otras tienen que renunciar aún más a lo suyo, "y no hay muchas comunidades dispuestas a ceder de cualquier manera", señalaba la consejera madrileña, Rocío Albert.

Al ministro no se le escapa que ese es el gran hándicap de esta opción. Pero insiste en que desde Hacienda están dispuestos a negociarlo todo, a sabiendas de que es prácticamente imposible que algo así se aplique este año o el que viene, sobre todo si es año electoral.

En ese punto es donde estriba también la advertencia de las CCAA del PP que se oponen: ese déficit individualizado permitiría que el Gobierno pudiera negociar a la carta la financiación autonómica de cada región, en plenas convocatorias electorales.

Y no sólo eso. Ese proceso se tendría que producir, como pronto, en 2027, cuando desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez tienen previsto tener aprobado y en marcha el nuevo modelo de financiación autonómica. Siempre que logren convencer a los grupos parlamentarios de la lluvia de millones que van a lograr con ello.

Ya se ha ocupado el ministro de Hacienda de recordar a los consejeros de Economía y Hacienda que estaban en el CPFF, que los 5.840 millones más para gastar que supone mantener el 0,1% de déficit no son nada, frente a la gran cantidad de recursos que podrían obtener para sus gobiernos autonómicos si aceptan el nuevo modelo que se pretende aplicar.

Cabe recordar que el calendario manejado por el Gobierno para este proceso supondría aplicarlo ya el año que viene, con los nuevos parámetros establecidos de población ajustada y reparto de recursos. Pero con la opción de luego ver cada caso concreto y aplicar los ajustes que sean necesarios. Una situación idónea para sacar a debate el déficit asimétrico.

Con esa estrategia y el manejo de los tiempos electorales en manos de Pedro Sánchez, esa negociación se produciría en plena campaña, ya sea de las municipales y autonómicas de mayo; ya sea de las generales cuando se convoquen.

Borrador en marcha

De entrada, esta misma semana se va a entregar a los gobiernos regionales el borrador con el planteamiento básico del modelo, válido para todas las comunidades de régimen común, pero que se ha negociado previamente a medida de Cataluña.

De hecho, Cataluña es hoy por hoy la única autonomía que lo apoya. Ni siquiera Castilla-La Mancha o Asturias, con gobiernos del PSOE, se han mostrado a favor de algo que, aunque pueda ser una buena base para negociar, beneficia ante todo la comunidad catalana.

Evidentemente, el mayor bloque a romper es el de las CCAA del PP, que hasta ahora no han mostrado ninguna duda en su rechazo frontal a la propuesta "hecha a medida de Oriol Junqueras", en palabras de una consejera autonómica de Hacienda del PP asistente al CPFF de este lunes.

Para curarse de las críticas que pueda recibir y como experto en el tema, Arcadi España ha puesto sobre la mesa una condición que sabe que es muy difícil de cumplirse: el déficit asimétrico debe ser una propuesta de las propias comunidades autónomas, y debe estar aprobada por unanimidad entre todas ellas (salvo País Vasco y Navarra).

Eso lo hace más difícil todavía. Por más lógica económica que pueda tener que economías y estructuras fiscales distintas, tengan diferentes déficits que cumplir, siempre que en el conjunto se mantenga en el límite previsto.

Incluso ha lanzado la opción, nada desdeñable, de que la negociación se base en una propuesta de la AIReF que luego discutan y perfilen todos los gobiernos autonómicos

Pero el debate se pone sobre la mesa. Lo que el Gobierno quiere es que comunidades como la madrileña de Isabel Díaz Ayuso expliquen a sus ciudadanos qué hacen con "récord histórico de recursos" que obtienen del Estado. "¿Reducir listas de espera o privatizar la sanidad y financiar rebajas fiscales?", se preguntaba el ministro de Hacienda de forma retórica.

Para el ala socialista, el déficit a medida es "un ejercicio de solidaridad". "Hay muchas CCAA que cierran con superávit, por su estructura de gastos e ingresos, y no necesitan un colchón financiero adicional", explicó Arcadi España tras el CPFF.

En Hacienda se han recibido peticiones para establecer este sistema tanto de autonomías del PP como el PSOE. Para los socialistas no se trata de premiar a quien lo hace bien y penalizar al que gestiona mal, como otras veces. Lo que pretenden es ver caso por caso y que todos los ciudadanos sepan en qué se gasta su dinero.

Para las comunidades del PP más reticentes, se trata de una nueva cortina de humo para tapar a un Gobierno debilitado y hundido por los escándalos judiciales que han surgido a su alrededor. "Todas las comunidades autónomas estamos al servicio de España y por tanto tenemos que tener los mismos objetivos de déficit y los mismos objetivos de deuda", en palabras de la madrileña Rocío Albert.