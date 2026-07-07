El Gobierno sube un 6,6% el techo de gasto para los Presupuestos de 2027, hasta el máximo histórico de 226.032M

El Gobierno prevé que la senda de estabilidad se someta a votación en el Congreso el 14 de julio, con posibles dificultades para su aprobación debido a la oposición de partidos como Junts y el PP.

El objetivo de déficit para las comunidades autónomas será del 0,1% del PIB durante 2027, 2028 y 2029, lo que ha generado rechazo por parte de algunas regiones y formaciones políticas.

La senda de estabilidad aprobada fija un déficit máximo del 1,8% del PIB en 2027, repartido entre el Estado, la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

El Gobierno ha establecido un techo de gasto récord de 226.032 millones de euros para los Presupuestos Generales del Estado de 2027, un 6,6% más que en 2026.

deEl Consejo de Ministros ha dado luz verde al techo de gasto que limitará los Presupuestos Generales del Estado de 2027, en los que ya trabaja el Gobierno. Las administraciones podrán gastar un máximo de 226.032 millones de euros, "una cifra" récord "jamás aprobada", según el ministro de Hacienda, Arcadi España.

Esta cantidad supone un 6,6% más que en el techo de gasto que se dispuso para 2026, más de 14.000 millones de euros adicionales.

El cónclave ministerial también ha aprobado la senda de estabilidad hasta 2029, que recoge para el próximo 2027 un déficit máximo del 1,8% del PIB, que se reparte con un 1,5% del PIB para el Estado, del 0,2% para la Seguridad Social y del 0,1% para las comunidades autónomas.

Ahora esta senda de estabilidad se tiene que someter a las Cortes, examen que el Gobierno no supera desde antes de la pandemia de Covid.

Y no lo tiene fácil para la próxima votación. Junts ya ha manifestado su rechazo al objetivo del déficit del 0,1% del PIB planteado para las comunidades autónomas.

La previsión del Gobierno es que la senda se vote en un pleno extraordinario del Congreso el 14 de julio.

En caso de que se rechace ese día (algo probable), se prevé una segunda votación (previa aprobación de unos nuevos objetivos de estabilidad por el Consejo de Ministros) el 23 de julio,.

Senda

La senda planteada por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029.

De su lado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se dio luz verde, pese al voto en contra de los consejeros del PP, a que las comunidades tendrán un objetivo de déficit del 0,1% para los tres años, lo que les permitirá un margen fiscal de 5.849 millones.

En cuanto al subsector entidades locales, Hacienda ha fijado que los ayuntamientos tendrán que alcanzar al equilibrio presupuestario durante los tres ejercicios señalados. Por último, la Seguridad Social tendrá un objetivo de déficit del 0,2% del PIB en 2027 y del 0,1% en 2028 y en 2029.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, España ha reclamado a los grupos que se planteen su voto a la senda, particularmente al PP, cuyas regiones la han rechazado.

"No sorprende pero da tristeza", ha asegurado, ante este rechazo, "Murcia y Comunidad Valenciana son las que más se beneficiarían del déficit que proponemos".

Por otro lado, el ministro de Hacienda ha criticado "la obsesión" del PP contra Cataluña, tras las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al Gobierno por buscar financiar a Cataluña por encima de Madrid.

"Yo creo que ese anticatalanismo visceral que tienen, como la única búsqueda de votos, es enfrentar a territorios y no hace ningún bien al país", ha señalado.

Ayuso calificó ayer de "paripé" la reunión del ministro de Hacienda con las comunidades el lunes para hablar de déficit, deuda y regla de gasto y denunció que el Gobierno busca financiar a Cataluña por encima de Madrid con los Presupuestos y que esto sería "otro paso más para crear una nación paralegal".