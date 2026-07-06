Hacienda da sólo un déficit del 0,1% a las CCAA en 2027, 2028 y 2029 y se reserva la mayor parte para el Estado

El nuevo modelo de financiación autonómica no se abordó en esta reunión, pero Hacienda prevé tratarlo en otra cita durante julio.

En 2027, las regiones recibirán los mayores recursos de su historia, superando el 8% en financiación total, sin aplicar aún la reforma del modelo de financiación.

El margen de déficit para las comunidades asciende a 5.849 millones de euros; rechazar los objetivos implicaría un ajuste de esa cuantía.

Hacienda asigna a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB para 2027, 2028 y 2029, reservando la mayor parte para el Estado.

El Ministerio de Hacienda ya ha decidido cómo se va a repartir el déficit previsto para 2027, que es del 1,8% del PIB. Las comunidades autónomas contarán el próximo año con una capacidad para generar números rojos del 0,1% del PIB.

Dicho objetivo de déficit se mantendrá para 2028 y 2029.

Mientras, el Estado, aunque el departamento aún no ha concretado una cifra, se reservará la mayoría del déficit público.

Cabe recordar que contar con un mayor objetivo de déficit supone tener mayor capacidad de gasto público para la administración que corresponda.

Arcadi España, ministro de Hacienda, ha informado de estos objetivos de déficit durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes.

Fuentes del departamento aseguran que, con el porcentaje planteado, "las comunidades no tendrán que hacer ningún esfuerzo fiscal durante el período, a diferencia de la Administración central".

Además, concretan que "el margen de déficit para las comunidades asciende a 5.849 millones de euros. Dicho de otra forma, votar en contra de los objetivos implicaría que las comunidades deberían realizar un ajuste de 5.849 millones".

Los objetivos de déficit público forman parte de la senda de estabilidad que recoge también los límites de deuda y la regla de gasto que tienen que respetar las Administraciones Públicas. Y que deben ser aprobados también por las Cortes.

No estaba previsto que en la cita se aborde el nuevo modelo de financiación autonómica. El departamento indicaba que esta cuestión se abordará en otra reunión que se celebrará durante este mismo mes de julio.

Recursos

Con todo, las comunidades van decididas a sacar el asunto durante la reunión. Precisamente por ello, España ha avanzado en que en 2027 las regiones recibirán "los mayores recursos de su historia".

"En concreto, la financiación total, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, superará el 8%", indican fuentes de Hacienda.

Y todo ello, indican. sin aplicar la reforma del modelo de financiación que plantea el Gobierno. Aseguran que "esos recursos serán aún mayores si finalmente se aprueba la reforma del modelo de financiación"