Hacienda abre la puerta a individualizar los déficits de las autonomías y cambiar el cómputo de la regla de gasto

Hacienda también estudia modificar el cálculo de la regla de gasto, que limita el aumento del gasto público regional.

La nueva senda de estabilidad debe ser aprobada por el Congreso, algo que no ocurre desde antes de la pandemia.

Esta medida, solicitada por la AIReF, no requeriría cambios legislativos y sólo se ha aplicado una vez antes, en 2013.

El Ministerio de Hacienda ha abierto la puerta a aprobar objetivos de déficit asimétricos para las comunidades autónomas. Es decir, a individualizarlos por regiones según su situación fiscal.

Se trata de una medida que órganos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hace tiempo que piden. Y que, según fuentes de Hacienda, no requeriría hacer cambio legislativo alguno.

Se ha hecho sólo una vez en la historia, en 2013.ç

El único requisito indispensable, y no es menor, es que la nueva senda de estabilidad (que el Consejo de Ministros aprueba este martes) reciba el visto bueno del Congreso. Algo que no ocurre desde antes de la pandemia.

Eso sí, por mucho que se individualicen los objetivos de déficit, la suma de todos tiene que conducir al máximo déficit permitido para las regiones. De un 0,1% del PIB, en 2027, por cierto.

Hacienda ha lanzado esta propuesta durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes. Una cita en la que, según fuentes autonómicas, Arcadi España se ha abierto, también, a cambiar cómo se computa la regla de gasto. Es decir, cuánto pueden elevar su gasto público las regiones.