Las CCAA rechazarán la senda de estabilidad del Gobierno a no ser que el Estado les ceda la mayor parte del déficit

Murcia y Comunidad Valenciana reclamarán en la reunión que se aborde la financiación autonómica, aunque Hacienda ha pospuesto este debate para finales de mes.

Las regiones exigen mayor flexibilidad fiscal para financiar servicios públicos y critican la falta de diálogo en la negociación de la nueva financiación autonómica.

El reparto del objetivo de déficit para 2027, fijado en el 1,8% del PIB, es motivo de controversia entre el Estado, las autonomías y entidades locales.

Las comunidades autónomas rechazarán la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno si no se les permite asumir mayor parte del déficit.

Este lunes se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, el primero de Arcadi España como ministro de Hacienda. Y, en él, el departamento va a presentar a las comunidades autónomas una nueva senda de estabilidad. Primer paso para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, fuentes de las regiones afirman que rechazarán estos objetivos fiscales.

Pese a que todavía no conocen la propuesta que les puede poner sobre la mesa Arcadi España, fuentes de las haciendas regionales consideran que no se les va a ofrecer lo que llevan reclamando desde hace años: contar con, al menos, un techo de déficit tan alto como el Estado. O, al menos, "no tan bajo como lo que nos proponen habitualmente".

La senda de estabilidad recoge los límites de déficit y deuda, así como la regla de gasto, que tienen que respetar las Administraciones Públicas y que deben ser aprobados también por las Cortes.

En el caso del déficit, consiste en repartir el objetivo de déficit previsto para cada año entre administraciones. Para 2027, hablamos de un 1,8% del PIB -que es el objetivo comunicado a la Comisión Europea- que se tendría que repartir entre el Estado central, las autonomías y las entidades locales (cabildos y ayuntamientos).

De esta manera, contar con un mayor objetivo de déficit supone tener mayor capacidad de gasto público para la administración que corresponda.

Lo que, históricamente, demandan las regiones es contar con más déficit para tener mayor flexibilidad en sus desembolsos públicos. Algo clave, argumentan, teniendo en cuenta que los gobiernos autonómicos se ocupan de pagar los servicios públicos.

Por ello, ante todas las sendas de estabilidad que les ha puesto el Gobierno sobre la mesa desde que las reglas fiscales han vuelto funcionar (tras la pandemia y la guerra en Ucrania), las regiones han demandado que se le dé mayor capacidad para tener números rojos.

Las autonomías (la mayoría de color popular) consideran que esta reclamación no se ha venido cumpliendo. Por ello, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, rechazan la propuesta de Hacienda.

Algo que será lo que ocurra este lunes, salvo que haya un vuelco dramático de las previsiones autonómicas.

Sin embargo, el rechazo de los gobiernos regionales no frenará la propuesta de Hacienda. Las reglas del Consejo de Política Fiscal y Financiera le permiten contar con mayoría de votos en el órgano, por lo que la senda, se articule como se articule, prosperará.

Pero esto no preocupa a los ejecutivos territoriales. Recuerdan que la senda de estabilidad, una vez aprobada por el Consejo de Ministros (algo que podría ocurrir este martes, junto al techo de gasto), se tiene que someter a la aprobación de las Cortes. Y el Ejecutivo central no supera este trance desde antes de la irrupción de la Covid.

La última vez que el Ejecutivo ganó esta votación data del 27 de febrero (en el Congreso) y del 4 de marzo (en el Senado) de 2020.

Hace más de seis años que las cámaras avalaron los objetivos (o senda) de estabilidad propuestos por el Gobierno de Sánchez por última vez.

Cabe recordar que presentar la senda de Estabilidad a las regiones, aprobarla en el Consejo de Ministros y luego llevarla a las Cortes, son los pasos iniciales para el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado.

¿Se pueden hacer Presupuestos sin que la senda logre el aval del Congreso? Sí, pero supone un mal inicio y un augurio oscuro para unas nuevas Cuentas.

En otro orden de cosas, esta reunión entre Hacienda y las regiones va a estar sobrevolada por la nueva financiación autonómica. Sobre todo porque este asunto no está en el orden del día de la cita.

Hasta ahora, varias regiones del Partido Popular han rechazado reunirse con el equipo de España de forma bilateral para limar detalles y reclamaciones en el nuevo modelo.

Demandan que toda la negociación se haga de manera colectiva. Y esperaban que eso ocurriera en la reunión del Consejo de Política Fiscal de este lunes.

No ha sido así. Hacienda ha decidido dejar esta cuestión para una segunda reunión que se celebrará a finales de este mismo mes, según explicaba el ministro en el Senado la semana pasada.

Sin embargo, las autonomías van a poner el asunto sobre la mesa durante la cita. De hecho, Murcia y Comunidad Valenciana ya han anunciado que reclamarán que se aborde la financiación autonómica.

Falta de diálogo

Las comunidades -especialmente las del PP- denuncian la falta de diálogo por parte del Gobierno con los territorios en el diseño del nuevo modelo. Y reclaman que su arquitectura parece estar hecha para favorecer a Cataluña.

Una discusión, la de la financiación particular para Cataluña, que ha llevado también a una situación delicada en la Agencia Tributaria, donde su directora general, ha presentado su renuncia.

En definitiva, y como suele ser habitual, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes se avecina calentito. Y no sólo por la ola de calor que abruma España.