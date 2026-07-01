La UE adopta el modelo de China y condicionará las inversiones extranjeras en sectores estratégicos

La Ley de Aceleración Industrial busca que la manufactura represente el 20% del PIB europeo en 2035 y promueve el sello Made in EU para reducir burocracia.

Las inversiones extranjeras superiores a 400 millones en sectores clave deberán cumplir requisitos como la generación de empleo o tecnología en la UE.

La UE planea condicionar las inversiones extranjeras en sectores estratégicos, siguiendo el modelo chino, para proteger su industria.

Los informes Draghi y Letta sirvieron para poner sobre la mesa los graves problemas que afronta la economía europea en varios terrenos, entre ellos el industrial. Para paliar la situación, la Unión Europea (UE) está desarrollando y acelerando la aprobación de normas y reglamentos. E imitando lo que hacen en otros territorios, como China.

De hecho, una de las medidas que plantea aplicar la UE, y que se está discutiendo entre los Estados miembros, es condicionar las inversiones de agentes extranjeros que se hagan en sectores estratégicos europeos.

¿Qué significa esto? Según fuentes del Consejo de Europa, que se obligará a estos inversores, cuando no sean de ningún estado de la UE, a cumplir determinadas condiciones o criterios. "Es lo que China ha hecho siempre con nosotros", indican estas fuentes.

De hecho, uno de los objetivos de la medida es precisamente evitar que los inversores chinos se puedan saltar los aranceles europeos adquiriendo empresas en los Estados miembros para distribuir o terminar sus productos en ellos.

Una compra de puertas de entrada que ya ocurre en el sector automovilístico, por cierto.

La idea es que estos condicionamientos se apliquen sobre inversiones por encima de los 400 millones en ámbitos considerados estratégicos. Las condiciones o criterios que se exigirán a los inversores estarán centrados en la generación de empleo o de tecnologías dentro de la UE.

Sin embargo, se trata de algo que los Estados miembros todavía están negociando.

Además, los países comunitarios podrán pedir nuevas condiciones a las inversiones si les afecta productivamente de alguna manera. Aunque no podrán bloquearlas.

Esta medida forma parte de la Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act, en inglés), que se está negociando en el seno del Consejo de Europa. La meta es que la norma esté acordada y cerrada en diciembre tanto por parte del Consejo, como de la Comisión y el Parlamento Europeo.

Esta normativa busca fomentar la industria y lograr que la manufactura industrial represente al menos el 20% del PIB europeo para el año 2035 (frente al aproximado 14% actual).

También fomentar un nuevo sello, el Made in EU, que permitirá a las empresas que lo reciban soportar menos burocracia y que sea más ágil.

Sin embargo, los países comunitarios no terminan de llegar a un acuerdo de cómo y en qué condiciones se podrá recibir este sello.

Ayudas de Estado

Lo que no manejan ahora mismo ni la Comisión ni el Consejo de Europa es reformar las fórmulas de las ayudas de Estado. Se ampliarán sus capacidades cuando se requiera, indican las fuentes, pero no más.

"Se ha ido adaptando y revisando para abrir las posibilidades de los Estados. Y lo seguiremos haciendo", indica una alta funcionaria europea.