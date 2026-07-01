Renuncia la directora de la AEAT en plena crisis por el caso Zapatero y mientras se ultima el traspaso del IRPF a Cataluña

El relevo de Fernández se había consensuado para después de la campaña de renta, que finalizó este martes.

La renuncia coincide con el proceso de cesión de la gestión del IRPF a la Generalitat de Cataluña, medida rechazada por los inspectores.

La decisión se produce después de las críticas por la postura de la AEAT sobre el caso Zapatero y la investigación fiscal por joyas sin declarar.

Soledad Fernández, directora general de la Agencia Tributaria (AEAT), ha presentado su renuncia tras cuatro años en el cargo.

Soledad Fernández, directora general de la Agencia Tributaria (AEAT), renuncia. Fuentes del Ministerio de Hacienda informan de que, próximamente, la funcionaria dejará el puesto y será relevada.

Un movimiento que se produce, por cierto, tras las críticas recibidas por la decisión de la AEAT de no personarse en el caso Zapatero y la investigación fiscal por sus joyas sin declarar.

Y mientras el Ministerio de Hacienda ultima la cesión de la gestión del IRPF a la Generalitat de Cataluña. Una iniciativa que es rechazada por los inspectores.

Fernández lleva al frente de la Agencia Tributaria cuatro años. Y, según indican las fuentes consultadas, "pidió hace ya meses un relevo y se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual campaña de renta".

La campaña terminó este martes, por lo que "el relevo se producirá próximamente".

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