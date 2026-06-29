Cuerpo confía en el efecto de la regularización para mantener el consumo doméstico y elevar el PIB por encima del 2% hasta 2029

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este jueves en el Congreso. EFE

Asegura que gracias a ese proceso, la afiliación anual crecerá en niveles de 600.000 nuevas personas en los próximos meses. Confía en un crecimiento de la inversión del 5% para este año, que cederá hasta niveles del 3,5% en los ejercicios posteriores.

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno confía en que la regularización de inmigrantes impulse el empleo y el consumo doméstico, manteniendo el crecimiento del PIB por encima del 2% hasta 2029. Carlos Cuerpo, vicepresidente económico, prevé que la afiliación a la Seguridad Social pueda incrementarse en 600.000 personas interanuales gracias a la regularización. Se espera que la inversión crezca un 5% este año, con una moderación posterior a niveles del 3,5% en los años siguientes.

El Gobierno confía en el efecto positivo que sobre el empleo y el consumo doméstico va a tener la regularización de inmigrantes para sostener el PIB con crecimientos por encima del 2% hasta 2029.

El vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, espera que la afiliación se dispare hasta incrementos interanuales (doce meses) de 600.000 personas gracias a la regularización en marcha.

Ese efecto positivo ayudará a sostener la caída del consumo interno y permitirá mantener la actividad económica, en un contexto de menos incertidumbre por la guerra de Irán.

El colofón que se espera en el nuevo cuadro macroeconómico previsto para los nuevos Presupuestos apunta a un avance de la inversión del 5% para este año, que cederá a niveles del 3,5% en los ejercicios posteriores.

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