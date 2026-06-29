Bruselas prepara una plataforma que integre toda la contratación pública de los Estados miembros de la UE

El Ejecutivo comunitario desarrolla una plataforma que integrará toda la contratación pública de los Estados miembros y de la Unión.

Bruselas prepara una reforma integral de los procesos de contratación pública en la UE para facilitar la participación de todas las empresas.

La obsesión de la Comisión Europea es el mercado interior y común. En Bruselas consideran que se está sacando escaso rendimiento como atractivo para inversores y empresas privadas. Por ello, se están llevando a cabo numerosas revisiones de reglamentos europeos, también en el campo de la contratación pública.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL e Invertia, Bruselas prepara una reforma integral de los procesos de contratación pública en la Unión Europea, para facilitar l participación de todas las empresas.

Para ello, entre otras medidas, el Ejecutivo comunitario está desarrollando una plataforma que integrará toda la contratación pública de la Unión y de sus Estados miembros. Y que permita acceder a ella, claro.

Esta iniciativa forma parte del conjunto que quiere ejecutar el Ejecutivo comunitario. La idea es homogeneizar los criterios y requisitos de la contratación pública, y facilitar la participación de las empresas.

Se espera que este conjunto de normas (la European Procurement Act) se conozca en septiembre.

En este sentido, la idea de Bruselas es reforzar, de alguna manera, el mercado común, que no termina de arrancar.

Por ello, y para impulsar la economía Europea (cuyos motores, como Alemania, están gripados), la Comisión está desarrollando otras nuevas normativas.

Burocracia

Normativas que, en parte, están paradójicamente destinadas a reducir la burocracia.

Este es el caso de la iniciativa Ómnibus de Simplificación. El objetivo es eliminar y simplificar reglas obsoletas o irrelevantes que lastran la inversión. Parte de ella ya está en marcha.

Por otro lado, a mediados de julio se presentará un plan de acción de electrificación, que tiene como meta modernizar las redes de transporte eléctrico.

También está pendiente la reforma del mercado energético. Uno de los objetivos es que haya más incentivos para el uso de energías renovables y rebajar los del gas.

Esto se hará con impuestos. Sin embargo, todavía no está claro si lo que va a ejecutar es una incremento fiscal de las tecnologías de gas o una rebaja de las renovables. Está por decidir.