Bruselas autoriza un plan español de 402 millones para compensar a las empresas de transporte por carretera

El plan se enmarca en el nuevo marco temporal METSAF, que busca apoyar sectores muy afectados por la crisis en Oriente Próximo, como agricultura, pesca, transporte e industrias intensivas en energía.

Las empresas que no acceden a ese régimen podrán recibir hasta un 70% del incremento del coste, con un máximo de 50.000 euros por empresa, hasta diciembre de 2026.

Las ayudas cubrirán hasta el 70% del sobrecoste del combustible para empresas que ya reciben la devolución del impuesto sobre gasóleo profesional, entre marzo de 2024 y junio de 2026.

La Comisión Europea ha aprobado un plan español de 402 millones de euros para compensar a empresas de transporte por carretera afectadas por el alza de los precios del combustible.

La Comisión Europea ha autorizado este lunes un plan español dotado con 402 millones de euros en ayudas a las empresas de transporte por carretera afectadas por la subida de los precios del combustible a causa de la guerra de Irán.

Bruselas ha dado luz verde al plan español al amparo del nuevo marco temporal de ayudas de Estado que aprobó el 29 de abril para hacer frente a las consecuencias de la crisis en Oriente Próximo (METSAF, en jerga bruselense).

Tras examinar la información notificada por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo comunitario ha constatado que este régimen de subvenciones directas se ajusta a las condiciones establecidas por la UE.

En particular, las ayudas se concederán sobre la base de un plan con presupuesto estimado claro, y se destinarán a apoyar temporalmente a empresas del sector del transporte por carretera.

Bruselas ha llegado a la conclusión de que el plan español "es necesario, adecuado y proporcionado para facilitar el desarrollo de una actividad económica y no altera las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común", según ha informado en un comunicado.

Las empresas que ya se benefician de la devolución del impuesto sobre el gasóleo profesional podrán recibir ayudas de hasta el 70% del sobrecoste del combustible soportado entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026 como consecuencia de la crisis en Oriente Próximo.

Para las que no tienen acceso a ese régimen, las ayudas también podrán cubrir hasta el 70% del incremento del coste del combustible entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2026, aunque con un límite máximo de 50.000 euros por empresa.

El METSAF -que estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026-, es un marco temporal y específico destinado a paliar los efectos de la crisis en algunos de los sectores más expuestos de la economía, a saber: agricultura, pesca, transportes e industrias de gran consumo de energía.

Durante su período de aplicación, la Comisión revisará el contenido, el alcance y la duración del marco a la luz de la evolución de la situación en Oriente Próximo y de la coyuntura económica general.

Si bien la transición hacia una economía limpia sigue siendo la solución a largo plazo para proteger a las empresas de la UE de los efectos de las perturbaciones energéticas mundiales, el METSAF permite a los Estados miembros actuar inmediatamente para garantizar que el crecimiento de las empresas más expuestas no se vea obstaculizado irremediablemente por la crisis actual.

A tal fin, las ayudas pueden adoptar diversas formas para las empresas con actividades en los sectores de la agricultura, la pesca y el transporte, tales como subvenciones basadas en el consumo real para cubrir parte de las subidas de los precios del combustible o los fertilizantes, y un enfoque simplificado en el caso de importes pequeños de ayuda.