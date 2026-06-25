La cúpula de la CEOE demanda a Sánchez un adelanto electoral antes de "que la economía empeore más"

El Barómetro Económico de 2026 muestra que el 64% de los economistas prevé un deterioro de la economía española en los próximos seis meses, con riesgo de estanflación.

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, y otros líderes empresariales critican la situación de inestabilidad institucional y consideran que el actual Gobierno está "agotado".

Las recientes condenas por el caso Mascarillas y los casos de corrupción han generado preocupación en el sector empresarial por el impacto en la economía y la reputación de España.

La cúpula de la CEOE y varios empresarios reclaman a Pedro Sánchez un adelanto electoral antes de que "la economía empeore más".

Las condenas del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso Mascarillas han desatado las inquietudes de los empresarios.

Varios miembros de la cúpula de la CEOE ya reclaman que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales (que se tendrían que celebrar en 2027). Sobre todo antes de que "la economía empeore más", indican algunas voces de la patronal.

Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM y presidente de la CEOE, fue el primero en poner esta reclamación sobre la mesa este martes.

"Este es un Gobierno ya agotado y es necesaria la convocatoria de Elecciones Generales para plantearnos ya una nueva etapa. Los escándalos son diarios y la situación insostenible", exigió, durante la celebración de la asamblea general de CEIM este martes.

Unas palabras que varios compañeros de Garrido en la CEOE comparten. Fuentes de la cúpula de la patronal temen ya los daños que pueden causar esto a la economía española.

¿A qué se refieren? A varias cuestiones. Los diferentes casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE están generando un considerable daño reputacional a España. Y eso puede acabar perjudicando a los negocios y sus contextos.

Además, consideran que esta situación supone un "descrédito" para las instituciones y pone en duda el marco legal y el Estado de Derecho español.

El propio Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se ha mostrado en varias ocasiones crítico con la situación actual. Con motivo de la asamblea de la patronal nacional, celebrada la semana pasada, se reconoció "perplejo" por la situación de la política española.

"Los casos de corrupción que estamos viendo son increíbles, levantemos las alfombras", decía.

Lamentaba la "paralización" que sufre el país. "Asistimos a un escenario de inestabilidad institucional en "el peor contexto posible para garantizar una buena marcha de la situación económica y del empleo".

Sin embargo, la CEOE, como institución, todavía no se ha posicionado, oficialmente, en el adelanto electoral. Sí lo hizo CEIM a través de Miguel Garrido, pero porque se decidió y se votó en sus órganos de gobierno. Algo que ocurrió después de la sentencia del Supremo por el Caso Mascarillas, por cierto.

La próxima cita similar que celebrará la patronal nacional tendrá lugar el próximo miércoles. El 1 de julio se celebrarán los próximos comité ejecutivo y junta directiva de la CEOE. Es decir, los órganos en los que se votan este tipo de posicionamientos

Estaba previsto que estas convocatorias tuvieran lugar a mediados de mes. Pero la patronal las ha adelantado para convocar las elecciones de la CEOE. Unos comicios en los que el propio Garamendi ya ha confirmado que optará a la reelección y así ser presidente por tercer mandato consecutivo.

Según ha podido saber este periódico, en los órdenes del día del comité y la junta no está previsto que se aborde que la patronal reclame un adelanto electoral en España. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que se discuta a última hora.

Mientras, la situación financiera del país, pese al crecimiento económico, no transmite sensaciones positivas.

Esto indica el Barómetro Económico del primer semestre de 2026, que refleja las percepciones de los economistas españoles y que elabora su Consejo General.

Concretamente, hay un importante deterioro de las expectativas. En el ámbito nacional, el 60 % de los economistas considera que la economía española ha empeorado respecto a hace seis meses.

Y las expectativas para los próximos seis meses también empeoran: el 64,3 % anticipa un deterioro de la economía nacional.

Además, el 63,9 % de los economistas asigna una probabilidad alta o muy alta a que la economía española registre durante el resto de 2026 un escenario de bajo crecimiento con inflación por encima del objetivo del 2%. Es decir, que hay un importante riesgo de la estanflación.