La AIReF revisará al alza su previsión de PIB para 2026 ante la “sorpresa” de un segundo trimestre mejor

Se advierte de la importancia de cumplir las reglas fiscales europeas y de abordar la nueva financiación autonómica para garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

La AIReF destaca la necesidad de evaluar el impacto de los fondos Next Generation y reclama la presentación de unos Presupuestos para poder analizar prioridades de gasto e inversión.

El crecimiento del empleo y el efecto de los fondos europeos han impulsado la revisión positiva, a pesar de la desaceleración observada a principios de año.

La AIReF prevé revisar al alza su previsión de crecimiento del PIB para 2026, tras unos datos económicos mejores de lo esperado en el segundo trimestre.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se está planteando una revisión al alza de una o dos décimas de su previsión de PIB ante la “sorpresa” de que en el segundo trimestre se han marcado unos datos económicos muy favorables, a pesar del contexto internacional.

Hasta ahora se ha previsto un crecimiento del PIB del 2,2% para el conjunto del año, tras rebajarla hace apenas un mes, en plena desaceleración por la caída de consumo e inversión y que va en línea del freno económico que se produjo entre enero y marzo.

Pero desde la AIReF destacan la mejora del empleo en los segundos tres meses del año y el efecto de los fondos UE como base para revisar al alza el dato de todo el año, aunque mantienen una caída de medio punto, hasta el 1,7%, para 2030.

La nueva presidenta de la AIReF, Inés Olondriz, advirtió en el curso de verano de la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que todavía hay que ver el modelo en su conjunto, pero señaló que, "sorpresivamente, está pasando en todas las instituciones que hacemos análisis de este tipo".

En palabras de la presidenta de la AIReF, resulta novedoso en los datos que están recogiendo un "cambio de mentalidad en algunas CCAA, que tras la crisis financiera cortaron sus inversiones, aunque les ha costado mucho, ahora parece que quieren mantener cierta capacidad inversora".

A su juicio, el aumento de la población y la necesidad de renovar servicios públicos e infraestructuras se ha convertido en un acicate de la inversión que se moviliza desde las CCAA.

Aun así, desde la AIReF creen que es necesario hacer un análisis más completo del efecto que sobre la inversión y la actividad han provocado los fondos Next Generation.

"Nos gustaría que el Gobierno nos encargase esa evaluación en los próximos años, aunque todavía es pronto para diseccionar el impacto", explicó Olondriz.

El otro gran hándicap está en la necesidad de que haya unos Presupuestos para este año. Desde AIReF no se entra en la debilidad del Gobierno para aprobarlos, pero se advierte que es necesario que se presenten para poder evaluar las prioridades de gasto e inversión que se plantean.

En ese contexto, la extensión de una prórroga no sería nada positivo para el país. Sobre todo ante la falta de cumplimiento que hasta ahora se ha hecho de las reglas fiscales europeas.

La AIReF ya ha advertido en otras ocasiones de la necesidad de poner orden con el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo español, para poder evaluar el cumplimiento de déficit y deuda que nuestro país debe respetar en los próximos cuatro años, dentro del contexto de la UE.

Ese cumplimiento se va a salvar en 2026 gracias a la cláusula de escape a la que España se acoge por el gasto en defensa. Pero es evidente que, con un aumento previsto del déficit primario del 5%, esas reglas no se cumplirán en los próximos años.

A juicio de la AIReF, lo primero que hay que hacer es respetar esas reglas fiscales europeas de gasto, déficit y deuda. Luego poner en marcha la nueva financiación autonómica, para poner orden en el gasto que debe asumir cada nivel administrativo (Estado, CCAA y ayuntamientos). Y por último, poner medidas para aliviar la deuda.