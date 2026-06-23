Escrivá dice que su reunión con Zapatero en 2020 fue solo para buscar apoyos parlamentarios y no para ayudar a Plus Ultra

El expediente de Plus Ultra contemplaba el aplazamiento de deuda con la Seguridad Social, una herramienta habitual para empresas durante la pandemia, según explicó el Ministerio y corroboró el Tribunal de Cuentas.

El exministro aclaró que el estar al día con la Seguridad Social, requisito para acceder al fondo SEPI, es compatible con tener pagos aplazados, y ese certificado lo expide una máquina, no el ministro.

Escrivá ha negado que la reunión estuviera relacionada con el rescate de Plus Ultra o el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social para la aerolínea.

José Luis Escrivá afirmó que su reunión con Zapatero en septiembre de 2020 fue para buscar apoyos parlamentarios de izquierda en el acuerdo de pensiones del Pacto de Toledo.

El actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha reconocido este martes ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso que se reunió con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el 7 de septiembre de 2020 cuando era ministro de Seguridad Social.

Esta reunión aparece en el sumario del 'caso Zapatero' donde se indica que presuntamente se produjo para que el expresidente le solicitara al ministro el aplazamiento de una deuda con la Seguridad Social, condición necesaria para que tuviera acceso al rescate de 54 millones de euros que recibiera finalmente en marzo de 2021 en el marco del fondo de rescate de la SEPI en pandemia.

Sin embargo, Escrivá ha descartado tajantemente que esta reunión tuviese que ver con Plus Ultra. Al contrario, ha indicado que se reunió con Zapatero para buscar el apoyo de los grupos parlamentarios de izquierda en el marco de un acuerdo de pensiones por el Pacto de Toledo que, ha dicho, se debía acordar en octubre de 2020.

"En ese momento no lo conocía, pero yo quería -a través de señor Zapatero- acceder a una parte de la izquierda del arco parlamentario para encontrar estos apoyos. Fue mi primer encuentro con él, pero a partir de entonces quedamos conectados y nos intercambiamos los teléfonos", ha indicado.

Ha agregado además que se reunió con Zapatero como "me he reunido con todos los expresidentes". "Me reuní con él porque en octubre teníamos que aprobar con el máximo consenso posible el acuerdo de pensiones del Pacto de Toledo", ha agregado.

Escrivá ha respondido a la pregunta de la diputada del Partido Popular (PP), María Pilar Alía, ante la que el gobernador del Banco de España le ha contestado que se sentía desprotegido ante "una serie de cuestiones que son falsas e incorrectas y que rayan la línea delgada de la calumnia y la difamación. Me he sentido desprotegido en mi capacidad para defender mi honor", ha rematado.

Finalmente ha señalado que no era verdad que una empresa que acudiera al fondo de rescate de la SEPI necesitaba que se le aplazaran pagos a la Seguridad Social.

El FASEE exigía estar al día con la Seguridad Social, pero estar al día es compatible con tener pagos aplazados con la Seguridad Social. Un certificado que lo expide una máquina y no un ministro".

El auto del caso Zapatero conocido hace unas semanas revela una reunión entre el entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, y Zapatero, el 7 de septiembre de 2020, apenas seis días después de haber presentado en la SEPI oficialmente la solicitud inicial del rescate.

Un encuentro revelado por un mensaje de Koldo García al que entonces era su jefe y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El auto refleja incluso cómo "del análisis de las evidencias extraídas de la agenda de Koldo García Izaguirre, se agenda y confirmó la celebración de un almuerzo entre José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero".

El caso es que en el expediente de Plus Ultra se contemplaba un aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social, necesario y suficiente como para solventar esa condición de estar al día en el pago de las cuotas.

El propio Ministerio aseguró en su momento que "la figura del aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social es una herramienta habitual que solicitan muchas empresas en momentos puntuales, y que durante la pandemia de la Covid se utilizó de forma más intensiva".

Incluso si vamos al informe de fiscalización de las ayudas del Fondo de Solvencia que hizo el Tribunal de Cuentas, uno de los anexos explica cómo los responsables de dar las ayudas admitían ese tipo de instrumentos menos laxos para ayudar a unas empresas que, de lo contrario, podían desaparecer por el golpe económico de la pandemia.