Muere Alan Greenspan, antiguo presidente de la Reserva Federal, a los 100 años

Durante su liderazgo en la Reserva Federal, trabajó con cuatro presidentes distintos de Estados Unidos.

Alan Greenspan, economista y antiguo presidente de la Reserva Federal de EE.UU., ha fallecido a los 100 años.

Alan Greenspan, economista y antiguo presidente de la Reserva Federal (Fed), ha muerto a los 100 años.

La muerte de Greenspan ha sido confirmada por la cadena NBC. El influyente economista dirigió la política monetaria estadounidense durante cinco mandatos como presidente de la Fed con cuatro presidentes distintos.

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