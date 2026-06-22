La inversión extranjera sube un 23% hasta marzo gracias a la compra del Atlético de Madrid por parte de Apollo por 1.425M

Estados Unidos lideró la inversión extranjera en España, seguido de Reino Unido, Francia y Corea del Sur.

Sin esta operación, la inversión extranjera habría descendido un 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este aumento se debe principalmente a la venta del 55% del Atlético de Madrid al fondo estadounidense Apollo por 1.425 millones de euros.

La inversión extranjera directa en España creció un 22,6% en el primer trimestre de 2026, alcanzando los 6.567 millones de euros.



La inversión extranjera directa (IED) bruta en España llegó a los 6.567 millones de euros en el primer trimestre del año, según las cifras publicadas este lunes por el Ministerio de Economía.

Esto supuso un crecimiento del 22,6% respecto de los 5.357 millones registrados entre enero y marzo de 2025. Una mejora que se explica por dos factores fundamentales.

El primero es la baja base comparativa ya que en 2025 se produjo el dato más bajo en cinco años para un primer trimestre; y el segundo es la venta del 55% del Atlético de Madrid a la gestora de capital riesgo estadounidense Apollo Global Management.

Esta operación se cerró por 1.425 millones de euros, según la firma de análisis TTR Data, lo que valora el total del club madrileño en unos 2.590 millones, incluyendo deuda.

La operación se anunció en noviembre del año pasado, pero se firmó en marzo de este año, aunque es probable que se consignaran este trimestre solo 883 millones de inversión.

De esta manera, esta operación de carácter extraordinario inyectó un montante muy similar a los 1.209 millones que subió la cifra de inversión extranjera en el primer trimestre del año.

Dicho de otra manera, sin la venta del Atlético de Madrid no se hubiera producido crecimiento en el dato de la inversión extranjera entre enero y marzo.

Se hubiese producido un leve retroceso del 4%, unos 210 millones menos que igual fecha que 2025, si se hubiese incluido el total de la venta. Y estaríamos además ante el peor dato en seis años.

Si solo se incluyen 883 millones se hubiese producido un crecimiento del 6% hasta los 5.682 millones de euros, casi 400 millones más en el trimestre.

Es decir, el "importante" crecimiento de este primer trimestre que el propio Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha valorado en el encuentro de la mañana de este lunes sobre el despliegue de los fondos europeos Next Generation, se debe casi exclusivamente a una operación que probablemente en los próximos años no se volverá a repetir.

Es así como se confirma que la tendencia sigue sin ser positiva. El dato de inversión extranjera bruta del año pasado llegó a los 30.764 millones de euros, un 21,8% menos.

Del mismo modo, la inversión extranjera en nuevos proyectos llegó hasta los 21.480 millones en 2025. Un importante retroceso del 33% respecto de los 32.200 millones registrados en 2024.

Los proyectos de 'nueva aportación' se refieren a capital fresco que una empresa o fondo extranjero inyecta en un país para construir, ampliar o capitalizar un negocio.

En lo respecta a los datos del primer trimestre de este año, la Comunidad de Madrid concentra más de la mitad de la inversión extranjera en España, con 3.367 millones de euros, un 4,2% más respecto al primer trimestre del año pasado. Incluyendo la inversión en el Atlético de Madrid.

Le sigue Cataluña, con 1.541 millones, una cifra que se ha más que duplicado respecto al ejercicio pasado. Por volumen, también destacan los importes de la inversión en la Comunidad Valenciana (487); Castilla y León (290); Andalucía (198); Galicia (163); Aragón (159) y la Región de Murcia (102).

Por origen geográfico, Estados Unidos mantuvo la primera posición en el ranking de principales países inversores, concentrando uno de cada cinco euros invertidos en España (21,4%). En total, llegaron 1.359 millones (jaleado por la operación de Apollo).

Le siguió Reino Unido con 1.251 millones, Francia con 1.162 millones, Corea del Sur con 563,5 millones; Portugal con 440,7 millones; e Italia con 291,4 millones.

Por sectores, el comercio al por mayor registró 1.071 millones, las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (el Atlético de Madrid) llegó a los 883,1 millones, la programación y consultoría se situó en 716 millones y las actividades inmobiliarias llegó a los 572,3 millones.