Cuerpo y Teresa Ribera hacen un balance triunfalista del Plan de Recuperación sin aportar ningún dato de ejecución

Expertos advierten que, de no ejecutarse los fondos restantes antes de agosto, España tendrá que devolver decenas de miles de millones de euros a la Comisión Europea.

Cuerpo resaltó la creación de empleo, la reducción de la temporalidad y el impulso a la inversión extranjera, mientras Ribera subrayó el avance en digitalización y sostenibilidad, defendiendo el modelo europeo.

El Gobierno organizó un acto para destacar los logros del plan, aunque España solo ha ejecutado 67.000 millones en ayudas y podría perder hasta 20.000 millones por falta de adjudicación antes de la fecha límite.

Carlos Cuerpo y Teresa Ribera presentaron un balance positivo del impacto de los fondos europeos Next Generation sin aportar datos concretos sobre la ejecución del Plan de Recuperación.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y la vicepresidenta de la Comisión Europea, y ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; han hecho un balance triunfalista del impacto de los fondos europeos Next Generation, aunque no aportaron ningún dato de ejecución del Plan de Recuperación.

El Gobierno montó este lunes un acto con prisas (el viernes por la tarde se hizo la convocatoria a la prensa) al que llamó España verde y digital, el impacto del Plan de Recuperación, con una decena de ministros convocados y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citado para hablar de las bondades del plan de reconstrucción lanzado tras la pandemia.

El acto se ha realizado en un pequeño salón del Teatro Real, sin participación del Ibex, ni de grandes empresas, con pocas patronales vinculadas a la digitalización o la transición energética, algunas empresas beneficiarias de estos fondos y muchos miembros del Gobierno. No solo ministros, sino que también secretarios de Estado y directores generales.

Cuerpo se refirió casi exclusivamente a las reformas realizadas en el marco del Plan de Recuperación, a algunos indicadores económicos positivos y generados por el impacto del plan, pero no habló de que España apenas ha ejecutado 67.000 millones en ayudas y de que quedan 26.000 millones sin asignar cuando quedan solo cuatro meses para que expire el plan a finales de agosto.

Después de renunciar a 60.000 millones en créditos, España tiene derecho a recibir 102.560 millones (80.000 en ayudas no reembolsables y 22.000 en créditos).

Los expertos consultados por este diario sugieren que se podrían perder al menos 20.000 millones de euros si consideramos el ritmo de gasto que se ha puesto en marcha los últimos doce meses.

Sin embargo, el bajo nivel de adjudicaciones sugiere que al cerrar el Plan de Recuperación el 31 de agosto, España se quedará sin gastar decenas de miles de millones de euros por no poder ejecutarlos. Todo lo que no se gaste se debe devolver a la Comisión Europea.

Pese a ello, Cuerpo ha indicado que "España es un caso de éxito dentro del Plan de Recuperación" y ha recordado que a cierre del año 2025, España acumulaba diez puntos de crecimiento, en términos reales, sobre los niveles previos a la pandemia, "a la cabeza de la zona euro".

Ha citado además algunos estudios, como el de Funcas, que estiman que el plan podría haber aportado hasta dos puntos porcentuales al nivel de PIB entre el año 2021 y 2025.

"Hemos arrastrado durante décadas desequilibrios en nuestra economía que lastraban nuestra capacidad de crecer y de competir de manera sostenible. Alto desempleo estructural, empresas con baja productividad y reducido tamaño y, por tanto, reducidos salarios, escasa inversión en I+D o capital humano, por citar solo algunos. Y estos son los desequilibrios a los que venía a atajar desde su diagnóstico el Plan de Recuperación", ha recordado.

Ha indicado que España ha creado en los últimos años en torno al 50% de los nuevos empleos que se han creado en la Eurozona, "hemos convergido de manera rápida la tasa de temporalidad de la Unión Europea y además, los sectores donde se han creado esos empleos son sectores de alto valor añadido y, por lo tanto, de mayores salarios".

También ha valorado el impacto de la Ley Crea y Crece que ha hecho que "el ritmo de creación bruta de empresas haya subido más del 50%"; de la Ley de Startups, que "ha contribuido a que España esté entre aquellos países que más rápido están desarrollando su ecosistema innovador"; y de Ley de Formación Profesional, "con una empleabilidad por encima del 90% en el caso de los estudiantes de FP Dual".

Para Cuerpo, los efectos positivos asociados a las reformas y a las inversiones del Plan de Recuperación tienen que ver con aumentar la escala, el mejorar la eficiencia y "concentrar los esfuerzos también en el corazón de nuestro tejido productivo, como son nuestras pymes y nuestros autónomos".

Ha indicado además que el plan ha generado una mayor soberanía estratégica que se ha demostrado en el caso de España en la resiliencia ante los vaivenes de los precios internacionales del petróleo. "En el 2019, el gas fijaba el precio de la electricidad tres de cada cuatro horas, el 75% de ellas. En este caso, en los primeros meses del 2026, esta cifra ha bajado del 75% al 9%".

Y también agregó que se ha generado una mayor atracción de inversión. "España es el segundo destino a nivel mundial de nuevos proyectos de inversión, inversión greenfield, en el ámbito de las energías renovables", ha agregado y ha resaltado que la inversión extranjera para el primer trimestre del 2026 creció un 22,6%, aunque no citó la caída del 22% para todo el año 2025.

Y ha finalizado con un mensaje. "Efectivamente el principal legado del plan es que ha sentado un precedente de éxito. El éxito de los fondos tiene que servir de base para definir la capacidad financiera común de la Unión Europea".

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, fue mucho más ambigua aunque igual de triunfalista, respecto del impacto de los fondos en la economía española y europea.

La ex ministra de Transición Ecológica realizó un discurso casi como si fuera todavía una representante del Gobierno de España y no dudó en resaltar la "gran demostración de éxito" de la ejecución del Plan de Recuperación en España.

"Debemos desarrollar capacidades propias, de competitividad y seguridad, precisamente es la dirección en la que nos pusieron los Next Generation, para cerrar las brechas tecnológicas en sectores estratégicos".

Competencia de la UE

"En España han contribuido a acelerar la digitalización en empresas y en administraciones públicas. Al mismo tiempo se ha invertido en conectividad como la Justicia y la Educación, pero la más importante ha sido la inversión que se ha realizado en las personas".

Y ha recordado el modelo europeo que defiende. "Europa pasa por innovar más, por aprovechar nuestros recursos y por confiar en la capacidad de los europeos. Pasa por eliminar barreras innecesarias, ofrecer a las empresas la escala que necesitan para competir globalmente, pero hay que hacerlo con nuestros valores".

Competimos por demostrar que hay una forma distinta de prosperar, donde todos somos sostenibles, pero esto hay que cuidarlo y seguir sosteniéndolo. Un modelo de éxito y de producción que ha de durar en el tiempo. Una economía abierta al mundo, libre de dependencias, pero con uniones. No perseguimos el crecimiento a cualquier precio, pero defendemos una economía abierta e innovadora".

Al acto también asistirán la vicepresidenta segunda y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.