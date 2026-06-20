España pierde 10.700 millones de inversión extranjera para nuevos proyectos con un desplome del 33% en un año

La inestabilidad política, la burocracia y el intervencionismo gubernamental son factores que han influido en la reducción de la inversión extranjera.

El sector industrial sufrió una caída del 39,9% en inversión, destacando el desplome del 65% en suministro eléctrico.

Las inversiones en proyectos 'greenfield/brownfield' descendieron un 11,7%, mientras que otras ampliaciones bajaron un 44,6%.

La inversión extranjera en nuevos proyectos en España cayó un 33% en 2025, perdiéndose 10.700 millones de euros respecto al año anterior.

La inversión extranjera en nuevos proyectos llegó hasta los 21.480 millones de euros durante el año 2025. Así lo indican los datos del informe anual de Flujos de Inversiones Exteriores Directas publicado por el Ministerio de Economía.

Esto supone un importante retroceso del 33% respecto de los 32.200 millones registrados en 2024. Es decir, en un año se han perdido 10.700 millones de euros en nuevo capital.

Esta caída está diez puntos por encima del desplome de la Inversión Extranjera Directa (IED) en España en este mismo periodo, donde se produjo un retroceso del 21,8% tras cerrar en los 30.764 millones.

Los proyectos de 'nueva aportación' se refieren a capital fresco que una empresa o fondo extranjero inyecta en un país para construir, ampliar o capitalizar un negocio.

Es una operación opuesta a la simple compra de una empresa (categorizada como una adquisición) en la que la sociedad solo cambia de titularidad, pero no hay ningún movimiento productivo.

La lógica económica indica que la inversión en nuevo capital es clave para generar prosperidad económica en el territorio donde desembarca ya que crea riqueza, genera nuevos puestos de trabajo y favorece la transferencia de tecnología y conocimiento.

De hecho, este tipo de inversión ha sido una de las banderas del Gobierno para apuntalar su relato económico. Una narrativa que sitúa a España como un polo de atractivo inversor cada vez más consolidado.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha repetido en múltiples foros la posición de España como líder mundial en la atracción de inversión extranjera directa, impulsada precisamente por nuevos proyectos.

El ministro ha recordado que España se sitúa sistemáticamente entre los 5 y 6 primeros países del mundo en la recepción de proyectos greenfield, los que se enmarcan dentro de estas inversiones catalogadas como de 'nueva aportación'.

El pasado 27 de abril, Cuerpo participó en el 'Invest in Spain Summit' y puso en valor ante decenas de inversores el "sólido" comportamiento de España en materia de inversión extranjera. Especialmente en proyectos greenfield y la apuesta por una estrategia clara, basada "en la transición verde, la transformación digital, el talento y el empleo".

Desde el punto de vista técnico, el capital de nueva aportación se divide en tres grandes bloques. El principal es el greenfield, en el que el inversor extranjero pone en marcha una nueva empresa, fábrica o sucursal creando nuevas instalaciones.

Pero también existe el brownfield (o ampliación), que consiste en realizar inversiones dirigidas a ampliar la capacidad productiva de una filial ya existente o a modernizar sus activos. También están las otras ampliaciones que consisten en invertir en empresas españolas aunque generando nuevos recursos productivos.

Si analizamos los datos de 2025 bajo esta metodología, vemos que el greenfield/brownfield llegó a los 9.811 millones de euros, un 11,7% menos, mientras que otras ampliaciones cayeron hasta los 11.673 millones, un 44,6%.

Tipos de operaciones

Las adquisiciones completan el mix de inversión extranjera directa con 9.281 millones al cerrar el año 2025, un crecimiento del 29,1%.

De esta manera, el análisis de los datos demuestra que -al menos durante el año pasado- la inversión de nueva aportación y el greenfield/brownfield fueron los que presionaron a la baja las cifras de inversión extranjera directa.

La inversión en este tipo de operaciones sitúa a España como una de las mayores en el mundo durante el último lustro y también es indudable que su aportación ha sido considerable en este periodo.

Pero también es una realidad la fuerte caída que se produjo en el último año cerrado, lo que da síntomas de inestabilidad o -al menos- agotamiento del boom inversor al que se refiere constantemente el Gobierno y su ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Inversión industrial

Un dato que refleja estos movimientos irregulares es que en 2025 las operaciones de nueva creación estuvieron un 2,4% por debajo de la media de los últimos cinco años, mientras que el greenfield/brownfield estuvo un 17,2% por encima.

Pero no es el único dato que refleja que el sentimiento inversor no está siendo el mejor. Por sectores, se aprecian importantes caídas en eslabones clave de la cadena productiva.

Por ejemplo, la inversión bruta en el sector de la industria llegó a los 6.923 millones de euros, lo que supuso un fuerte desplome del 39,9%.

Dentro de este apartado, el suministro de energía eléctrica cayó hasta los 2.030 millones, un 65% menos. El relato del Gobierno indica que uno de los ejes de la inversión extranjera de los últimos años ha sido precisamente la llegada de capital extranjero en proyectos de energías renovables.

Parálisis parlamentaria

Por contra, el grueso de la inversión se concentró en 2025 en el sector servicios, con un capital de 22.486 millones, un desplome del 9,8%. Se produjeron retrocesos en telecomunicaciones (-72%), comercio (-26,8%) y servicios financieros (-9,8%).

Estas cifras coinciden con la inestabilidad política que se ha intensificado en el último año, los problemas del Gobierno para sacar adelante su calendario legislativo y la parálisis de proyectos clave.

Los expertos indican además que el ciclo inversor de grandes adquisiciones, en especial en el sector renovable, está terminando y no hay una cartera de inversiones que las sustituya.

También continúan los problemas endémicos de la economía española: excesiva burocracia, elevados costes laborales, riesgo latente de aumento de impuestos y un creciente intervencionismo del Gobierno en proyectos empresariales.