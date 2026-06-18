El BdE anticipa un parón de consumo, exportaciones e inversión y alerta de que la inflación subirá al 3,6% en 2026

El déficit público permanecerá en el 2,4% del PIB y el aumento del gasto público, sumado a la deuda, genera preocupación sobre la sostenibilidad fiscal en los próximos años.

La inversión productiva y el comercio exterior se desaceleran, mientras que el crecimiento económico se sostiene principalmente por el turismo y la llegada de inmigrantes.

La inflación se prevé que suba al 3,6% a finales de 2026 debido al impacto del conflicto en Irán sobre los precios energéticos, afectando especialmente a la cesta de la compra.

El Banco de España anticipa un freno en el consumo, la inversión y las exportaciones a partir del segundo trimestre, aunque mantiene la previsión de crecimiento del PIB en un 2,3% para 2026.

La revisión de las perspectivas económicas del Banco de España para 2026 confirma el parón en la economía española a partir del segundo trimestre de este año, con menos consumo privado, freno a la inversión productiva y desplome del comercio exterior.

Pese a ello, el supervisor bancario mantiene su previsión de que el PIB crecerá un 2,3%. Todo ello gracias a que esa desaceleración ha tirado también a la baja las importaciones y la aportación negativa del sector exterior es menor de lo que se esperaba.

El crecimiento español se basa aún en el tirón del turismo y la llegada de inmigrantes. Sin embargo, la inflación se elevará hasta el 3,6% a final de año. Los precios y la cesta de la compra no escaparán del shock energético de la guerra de Irán, al menos, hasta el año que viene.

“Las perspectivas actuales anticipan una desaceleración progresiva del ritmo de expansión de la actividad de la economía española, que estará condicionada por un contexto internacional marcado por el conflicto de Oriente Medio”, insiste el informe económico del Banco de España, publicado en junio y que actualiza las previsiones de marzo.

Aunque se mantiene intacta la previsión de crecimiento para 2026 y 2027, el propio banco alerta en su análisis que ese cálculo “enmascara cambios en los determinantes del crecimiento por el efecto de distintos factores que se compensan entre sí”.

La revisión de los datos macroeconómicos publicados este jueves reduce de forma significativa el avance previsto de la inversión, que se quedará en el 4,1% en el año, casi un punto y medio menos de lo esperado hace apenas tres meses y muy por debajo del 5,8% de 2025.

Los analistas del Banco de España consideran que la evolución de la formación bruta de capital es uno de los "factores de incertidumbre" de la economía en estos momentos, tanto en lo que respecta a bienes de equipo e industria, como en la construcción.

De hecho, la falta de mano de obra y de rentabilidad de la actividad constructora residencial no hace prever que la inversión vaya a ser diferencial en lo que queda de año. Eso perjudicará a un mercado en el que hay un déficit crónico de 750.000 viviendas, y que sigue aumentando.

No obstante, la debacle de la economía en estos meses se ha producido en el comercio exterior. La menor inversión y demanda interna amenaza con dejar en menos de la mitad las importaciones previstas a primeros de año, para crecer un escaso 2,1%. Es decir, la tercera parte que en 2025.

"En un contexto de elevada incertidumbre y volatilidad, los proyectos de inversión se posponen", advierten desde el banco, con datos hasta mayo de este año.

Del lado de las exportaciones, el dato se quedaría en un crecimiento de ocho décimas, menos de la cuarta parte que hace un año y 1,6 puntos menos que en marzo.

Estos sucesivos frenazos productivos se compensan con un consumo privado que sigue tirando de la economía, pero con menos fuerza. La previsión es que crezca un 2,6%, ocho décimas menos que el año pasado. Y se moderará al 1,6% en 2027.

La incertidumbre de las previsiones económicas para este año, con esta revisión a tres meses, hacen complicado vaticinar con certeza la evolución del ejercicio 2027, en el que se supone que puede haber varios procesos electorales.

Lo que el Banco de España espera para ese año es un menor impacto en los precios de las tensiones de los mercados energéticos (la inflación se frenará al 2,6%) , y una mejora paulatina del comercio exterior. El PIB subiría un 1,7%, con la demanda interna bajó mínimos y la inversión productiva creciendo apenas un 2,2%, la mitad que ahora.

La institución que preside José Luis Escrivá espera que la economía se mantenga dentro de un año gracias a una llegada de inmigrantes mayor de la que se había previsto.

Ese fenómeno migratorio (que ahora está en medio de una regularización extraordinaria) es lo que va a sostener este año un incremento del empleo del 2,2%. Un ritmo que, si bien está medio punto por debajo del logrado el año pasado, permitirá obtener buenos datos de empleo a final de este ejercicio. Será en 2027 cuando caiga al 1,5%, pero ya con la tasa de paro dos décimas por debajo del 10%.

Sin control del gasto

A la espera de las previsiones macroeconómicas que presente el vicepresidente económico del Gobierno,Carlos Cuerpo, la semana que viene, desde el Banco de España auguran que el déficit público se mantendrá en el 2,4% del PIB este año. Es decir, que no bajará ni mejorará respecto a 2025.

Aun así, desde el servicio de estudios de la institución se alerta de las complicaciones que hay para hacer un cálculo fiable del aumento previsible de gasto público. Los planes plurianuales de las grandes partidas destinadas a defensa y el coste del envejecimiento de la población, la digitalización y la transición ecológica, hacen imposible una estimación ajustada.

Además, “en 2027 las Administraciones Públicas tendrán que hacer frente al mayor crecimiento de varias partidas de gasto, como los salarios públicos (por el acuerdo plurianual firmado con los sindicatos) o las prestaciones sociales (por la subida del IPC de este año), con un margen de flexibilidad agotado”, advierte el Banco de España.

De entrada, el aumento del gasto neto ya ha superado en un punto el límite del 3,7% de subida que se recoge el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP). Y seguirá incumpliéndolo en 2026 y 2027. España se salva de la reprimenda de la Comisión por la activación de la cláusula de escape asociada al incremento del gasto en defensa.

El informe advierte de la necesidad de prever el impacto que esa evolución incierta del gasto va a tener sobre la deuda pública, que se recortará por debajo del 100% del PIB en dos años, pero que aumenta en términos absolutos y no deja margen para actuar en caso de necesidad.

Desde el punto de vista empresarial, el director de Economía de la entidad, David López Salido, ha advertido de la preocupación que puede suscitar que el diferencial de inflación aumente entre España y la UE (3,6% frente a 3%). Eso supone una pérdida de competitividad sobrevenida para sus exportaciones.

Aun así, España va a seguir siendo una de las economías que más crecen de la UE, cuyo PIB se prevé que avance apenas ocho décimas este año.