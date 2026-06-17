Los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos 'NextGen' se llevan 28.359 millones con el 90% para el sector público

El Tribunal de Cuentas de la UE ha señalado deficiencias en la transparencia de la lista española de beneficiarios, especialmente en la publicación de importes realmente recibidos.

Adif es el mayor beneficiario, con 5.825 millones de euros, seguido de Tragsa, el Ministerio de Defensa y la Generalitat Valenciana.

Solo 15 compañías privadas figuran entre los principales receptores, recibiendo en conjunto 2.808 millones de euros, mientras que 85 corresponden a administraciones y empresas públicas.

Los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos Next Generation han recibido 28.359 millones de euros, de los cuales el 90% ha ido al sector público y sus empresas.

España ha adjudicado 28.359 millones de euros de fondos europeos Next Generation a los 100 mayores receptores de estos recursos públicos, según se desprende de la última actualización realizada por el Ministerio de Economía.

Esta cifra -con datos hasta el 15 de junio- supone un crecimiento de 2.300 millones de euros respecto del listado que se publicó por última vez en noviembre del año pasado.

De estos recursos, el 90% se ha quedado en las arcas del sector público y sus empresas. Solo Adif se ha quedado con 5.825 millones de euros.

Estamos ante una cifra muy relevante que representa un poco menos de la mitad de los 67.574 millones que se han adjudicado en ayudas no reembolsables hasta el 30 de abril para todo el tejido productivo español.

Es además un dato que está muy cerca de ser definitivo ya que el plazo para adjudicar los fondos europeos Next Generation expira a finales de agosto. Es decir, solo faltaría incluir cifras de la ejecución de los últimos 75 días del Plan de Recuperación.

La lista de los 100 mayores receptores ha estado en el punto de mira de la Comisión Europea que exige la publicación periódica de este listado como requisito para recibir los fondos contenidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Sin embargo, el Gobierno español ha retrasado su publicación en varias oportunidades. Desde el comienzo del Plan de Recuperación este listado se ha actualizado cuatro veces, cinco si se incluye la de esta semana.

Por otro lado, el pasado 6 de mayo se conoció que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea había detectado "deficiencias" en este listado en el caso de España.

"La información pública sobre los perceptores del dinero, los costes reales de las medidas y los resultados alcanzados es insuficiente", dijo el Tribunal de Cuentas de la UE.

En el caso de España, el Tribunal de Cuentas critica que España publica en su lista de los 100 mayores perceptores de fondos Next Generation "los importes adjudicados a cada beneficiario en lugar de los importes efectivamente recibidos, tal como exige claramente el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF)".

En todo caso y respecto de esta última actualización no hay demasiadas novedades, aunque se profundiza el peso del sector público en el reparto.

Los datos cribados por EL ESPAÑOL-Invertia indican que de los 28.359 millones repartidos, un total de 25.551 se han entregado a diferentes administraciones y empresas del sector público.

El listado incluye 85 empresas públicas y administraciones y solo 15 compañías privadas. Estas últimas solo han recibido un total de 2.808 millones de euros.

Peso del sector privado

Se confirma uno de los déficits que ha tenido el Plan de Recuperación desde su lanzamiento en 2021: un excesivo protagonismo del sector público, en detrimento del privado. Pese a que uno de los ejes de los fondos Next Generation debía ser la implicación del tejido productivo.

Un requisito que en este listado no se ha cumplido. Precisamente una de las grandes críticas que se han hecho de todo el proceso de adjudicación es su escasa sintonía con el sector privado.

Por otro lado, el hecho de que solo 100 empresas se estén llevando casi la mitad de los fondos adjudicados hasta la fecha contradice otro de los ejes del Plan de Recuperación: la capilaridad del reparto.

El Gobierno suele destacar que los fondos Next Generation han llegado a casi 1,5 millones de beneficiarios, pero la realidad es que hablamos de convocatorias que han sido muy reducidas en cada uno de estos casos.

Mayores beneficiarios

Por empresas, el gran beneficiario sigue siendo Adif. Los datos indican que el operador ferroviario ha recibido 5.825 millones de euros, de los que 2.900 son para Adif y una cifra equivalente para Adif Alta Velocidad.

En segundo lugar se queda la pública Tragsa, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI), con 1.448 millones; seguida del Ministerio de Defensa, con 1.168 millones; del Ministerio de Transformación Digital, con 922 millones; y de la Generalitat Valenciana, con 864 millones.

Continúa el listado el Ministerio de Transportes, con 857 millones de euros; Tragsatec (filial de Tragsa), con 664 millones; la Generalitat de Cataluña, con 579 millones; la Junta de Andalucía, con 574 millones; y la Comunidad de Madrid, con 567 millones.

El Ministerio para la Transición Ecológica se ha llevado 485 millones de euros, mientras que la Junta de Castilla y León se queda con 372 millones y la Junta de Castilla-La Mancha con 368 millones.

Telefónica y Avatel

Por debajo de los diez primeros encontramos a la primera empresa privada. Telefónica se ha llevado 800 millones de euros, la mitad para su sociedad de redes móviles.

Le sigue Avatel Telecom con 299 millones; Contemporary Star Energy con 251 millones; Adamo Telecom con 230,62 millones; Envision con 200 millones, Orange Espagne con 182,33 millones y Power Holdco con 152 millones.

Cierran la lista de empresas privadas Openchip & Software Technologies con 122 millones, Renault España con 118 millones, Mercedes-Benz España con 110 millones, Stellantis España con 100 millones, Edistribución Redes Digitales con 79 millones, SEAT con 77,58 millones y Vodafone España con 69 millones.