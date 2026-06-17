El Consejo de Ministros aprobará más medidas para paliar el impacto de la guerra de Irán a finales de junio

La recaudación de impuestos ha crecido un 10,6% hasta abril, lo que permite al Gobierno mantener parte de las ayudas.

El Ejecutivo busca evitar un repunte de la inflación en julio, que podría alcanzar el 4% sin estas medidas.

El Gobierno estudia prorrogar o ampliar rebajas fiscales como la reducción del IVA en combustibles y ayudas a sectores afectados.

El Consejo de Ministros aprobará nuevas medidas económicas y fiscales para paliar el impacto de la guerra de Irán el 29 de junio.

La extensión y ampliación de las medidas económicas y fiscales del Gobierno para mitigar el impacto de la guerra de Irán en la economía española ya tiene fecha.

Fuentes del Ministerio de Economía indican que en el Consejo de Ministros del 29 de junio se aprobará un nuevo real decreto-ley para ello.

Esto supone adelantar al lunes la reunión de esa semana, para que las nuevas medidas se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 30 de junio.

Lo que no revela el departamento de Carlos Cuerpo es su contenido. No aclara si se extenderán las que hay actualmente en vigor, como el descuento en el IVA de los combustibles, o si se tratará de algunas nuevas como medidas para contener los precios de los alimentos.

"Estamos terminando las reuniones con los sectores para analizar el impacto económico y la efectividad de las medidas", indican desde Economía.

"Seguimos trabajando en la definición de las medidas y serán abordadas con los grupos parlamentarios", añaden.

De esta manera, se confirma que el Gobierno dará continuidad a su escudo para la economía española (especialmente para la inflación), tal y como adelantó este periódico el martes.

Si el Ejecutivo no toma esta determinación, se arriesga a que la inflación de julio se dispare casi un punto, hasta el 4%, según estimaciones de casas de análisis como Funcas.

A mediados de marzo, el Gobierno aprobó un paquete de rebajas fiscales en el ámbito de la energía, que se han aplicado tanto en la factura de la luz como en los combustibles.

De este paquete, las medidas en el campo de la factura eléctrica de los hogares han caído (por la acentuada reducción de su coste).

En cambio, se mantienen los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y la devolución parcial del gasóleo profesional.

También siguen en vigor el resto de las medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores y transportistas y los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

El último día en vigor de estas medidas iba ser el próximo 30 de junio, pero como se ha confirmado este miércoles se pondrán sobre la mesa más medidas o se prorrogarán.

El caso es que en el Gobierno son conscientes de que los efectos de la crisis generada por la falta de petróleo pérsico (y otras materias) en los mercados internacionales no van a desaparecer de la noche a la mañana.

la intención del Ejecutivo es mantener parte de las iniciativas fiscales. Ya sea conservando su actual naturaleza o transformándolas y adaptándolas al nuevo contexto en lo que sea necesario.

Cuenta con espacio fiscal para ello. Hasta abril, con el conjunto de medidas en plena aplicación, los ingresos públicos no aflojaron y volvieron a batir récords.

De esta manera, la recaudación por impuestos creció un 10,6%, hasta los 118.561 millones de euros.

Lo cierto es que hasta que las rutas comerciales y el estrecho de Ormuz recuperen su ritmo, el impacto en la inflación continuará. De ahí, la intención del Ejecutivo de conservar una parte de las medidas.