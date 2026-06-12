La subida de tipos del BCE encamina al Euríbor al 3% a final de año y no afecta (todavía) el negocio de las hipotecas

Las claves

Las claves Generado con IA El BCE ha subido los tipos de interés al 2,25%, pero el Euríbor se mantiene proyectado entre el 2,8% y el 3% para final de año. El coste medio de las hipotecas ha aumentado un 10% en un año, situándose en 174.132 euros, mientras el tipo medio es del 2,84%. Se espera que la concesión de hipotecas a tipo fijo siga creciendo, superando ya el 60% del total, debido a la incertidumbre por la inflación y la situación internacional. El principal riesgo para la economía y el mercado hipotecario español es el aumento de la inflación, agravado por los conflictos en Oriente Medio y el encarecimiento de la energía.

La subida de tipos al 2,25% que ha aplicado el BCE este jueves no ha variado la proyección que marca el mercado financiero sobre el Euríbor, la principal referencia de las hipotecas a tipo variable en España, que se mantiene entre el 2,8% y el 3% para finalizar el año.

Ese es precisamente el tipo de interés medio al que se están concediendo los créditos hipotecarios (2,84%), con datos del INE del mes de marzo, los últimos disponibles. Eso sí, con una subida del importe medio del 10% en un año, hasta los 174.132 euros (a 25 años).

Esa evolución hace que desde las entidades financieras españolas esperen que el mercado hipotecario se mantenga al alza en los próximos meses, a pesar de que ya se descuente otra subida de tipos similar a la de este jueves en septiembre y, probablemente, una nueva en enero del año que viene.

Esas proyecciones suponen que el precio del dinero que marca el BCE se va a mantener en lo que queda de año en lo que se llama la zona neutra (del 1,75% al 2,5%), dentro de la que no se hace un daño estructural al mercado.

Con esa hoja de ruta y el Euríbor en el entorno del 3%, el incremento para quienes tengan que revisar su hipoteca a finales de este año estará en el entorno de un punto, lo que puede suponer un coste anual de algo más de 800 euros para el crédito medio considerado.

Dentro de ese margen, los responsables de la banca española se sienten cómodos y aseguran que no habrá falta de crédito a buen precio para quienes quieran comprar una vivienda, siempre que la subida de precios no eche a los compradores del mercado, como está empezando a ocurrir.

La última subida interanual del 12,6% en el primer trimestre del año y la falta de oferta de vivienda nueva son los dos grandes retos a superar en el mercado español de la vivienda, por delante de la concesión de hipotecas. Las entidades han endurecido las condiciones para no cometer errores del pasado, pero aseguran que hay dinero y ofertas para todos los niveles.

Fuentes consultadas en las entidades que más trabajan el negocio hipotecario aseguran que con los tipos del BCE con tendencia al alza, aunque sea de forma moderada, la previsión es que se concedan más hipotecas a tipo fijo, que ya superan el 60% de las que se hacen.

El temor a un incremento de la inflación a final de año si no se logra controlar el conflicto de Oriente Medio y los costes energéticos se disparan, se ha extendido a las economías domésticas. Eso hace que desde las entidades financieras se potencie la concesión de hipotecas fijas en niveles del 3%, un precio que todavía se puede considerar "barato" si nos fijamos en la evolución de este mercado en la última década.

Colgados de la inflación

Tal y como ha señalado la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el riesgo sigue estando en la inflación que se puede generar por la subida de costes energéticos y de segunda vuelta provocados por el conflicto en Irán, que tiene pocos visos de acabar pronto.

Cuando se traslada ese proceso al caso español, la tendencia es preocupante. Ya en mayo de este año se ha situado en el 3,2% y amenaza con una elevación todavía mayor cuando se retiren del todo las medidas anticrisis del Gobierno, que ayudaron a controlar en unas cuatro décimas el dato.

A pesar de ello, las grandes casas de análisis y bancos de inversión que operan a nivel europeo coinciden en señalar que este aumento de tipos, que estaba más que descontado ya en el mercado, no marca todavía un cambio de tendencia en la hoja de ruta, pese al miedo a una inflación persistente hasta diciembre.

Del lado negativo, el incremento de costes que genera el bloqueo del Estrecho de Ormuz tira al alza de los precios. Pero el BCE no tiene un gran margen de subida de tipos con un crecimiento en la Eurozona que se estancará en el 1%, y con economías como la alemana que lo más previsible es que no crezcan este año.

El caso díscolo de la UE sigue siendo España, con un crecimiento previsto del orden del 2,4%, de la mano del turismo, la construcción y el consumo que genera la llegada de inmigrantes. El freno de la economía española está en la falta de fuerza de la inversión privada en bienes de equipo, el desplome de la exportación y la escasa productividad.

Con la referencia del estancamiento europeo con la inflación al alza (estanflación) y el agotamiento del modelo de crecimiento español, todas las miradas están puestas en las previsiones macroeconómicas que presentará a finales de este mes el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, como base para presentar los Presupuestos de 2027.

El escenario que puede dar al traste con ese equilibrio inestable de los tipos de interés y el mercado hipotecario está en manos de Israel, Irán y EEUU. El propio BCE ha elaborado hipótesis más severas en caso de que las tensiones crezcan y todo se alargue, con inflaciones que superarían el 4% y el 5%.

Eso daría al traste con todo lo planteado hasta el momento, obligaría a subir más el precio del dinero y recurrir a nuevas medidas extraordinarias sobre el IVA y los impuestos energéticos, para frenar el golpe en las empresas y las economías domésticas.