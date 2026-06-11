España sigue sin adjudicar 26.000M de fondos europeos 'NextGen' a cuatro meses de que expire el plazo para gastarlos

El fondo 'España Crece', con 2.800 millones en ayudas no reembolsables, también podría quedar sin ejecutar antes del final del plazo.

El ritmo de adjudicación es bajo, con solo 592 millones repartidos en abril, lo que pone en riesgo la devolución de al menos 20.000 millones a la Comisión Europea.

Hasta el 30 de abril se han repartido ayudas por valor de 67.574 millones de euros, lejos de los 102.560 millones asignados.

A cuatro meses de que expire el plazo, España aún no ha adjudicado 26.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation.

La adjudicación de fondos europeos Next Generation sigue estancada. Los datos publicados por la plataforma Elisa del Ministerio de Economía indican que hasta el 30 de abril se han repartido ayudas por valor de 67.574 millones de euros.

Por otro lado, extraoficialmente dentro del Gobierno se reconoce que se han ejecutado créditos en diferentes herramientas por al menos 9.000 millones de euros.

Esto supone que a cuatro meses de que expire el plazo para repartir los Next Generation contenidos en el Plan de Recuperación, todavía no se han entregado al menos 26.000 millones.

Después de renunciar a 60.000 millones en créditos, España tiene derecho a recibir 102.560 millones (80.000 en ayudas no reembolsables y 22.000 en créditos).

Sin embargo, el bajo nivel de adjudicaciones sugiere que al cerrar el Plan de Recuperación el 31 de agosto, España se quedará sin gastar decenas de miles de millones de euros por no poder ejecutarlos. Todo lo que no se gaste se debe devolver a la Comisión Europea.

Los expertos consultados por este diario sugieren que se podrían perder al menos 20.000 millones de euros si consideramos el ritmo de gasto que se ha puesto en marcha los últimos doce meses.

Un ritmo que en lo que va de 2026 se ha ralentizado cuando debería producirse el efecto exactamente contrario: que se aceleraran las adjudicaciones.

Esto implica que en abril apenas se hayan repartido 592 millones volviendo a los mínimos que ya se habían marcado en los primeros meses del año. En febrero se adjudicaron 482, aunque en marzo se repuntó hasta los 1.100.

Si asumimos una adjudicación optimista de 1.000 millones al mes, apenas llegaríamos a 4.000-5.000 al llegar a agosto con lo que apenas se llegaría a unos 72.000 millones de créditos.

Si se lograran entregar al menos 10.000 millones en créditos, la cifra de 20.000 millones sin adjudicar -a la que se refieren los expertos consultados por este diario- no parece tan lejana.

Pero esta semana hay un nuevo condicionante que se ha puesto sobre la mesa que puede aumentar aún más esta cifra de fondos no ejecutados y que finalmente tengamos que devolver a Bruselas.

Este miércoles, el Ministerio de Hacienda publicó la orden ministerial por la que se regula de forma definitiva el procedimiento de reintegro de los fondos recibidos con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es el apunte contable que tiene el Plan de Recuperación y Resiliencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que la devolución de los NextGen no utilizados debe hacerse por esta vía.

Devolución de fondos

La orden afecta a cualquier actor -público o privado- que haya recibido transferencias de fondos europeos NextGen y que deba reintegrarse (de forma total o parcial) por no haber realizado el gasto o por incumplir los hitos y objetivos fijados.

En principio el sistema está diseñado para que Hacienda haga requerimientos y fiscalice que el dinero haya sido finalmente gastado en el programa adjudicado, pero también abre la puerta para que los adjudicatarios puedan devolver voluntariamente las ayudas.

Este diario ya ha explicado varias veces que la devolución de los Next Generation por parte de su receptor final es una realidad y que, desde hace varios meses, se han comenzado a producir solicitudes de reintegro.

El principal problema de las empresas es que han recibido el dinero a destiempo o no han logrado cumplir con la inversión requerida de los programas. Este fenómeno se ha acentuado en pequeñas y medianas compañías beneficiarias.

Nivel de adjudicación

Nadie en el Gobierno sabe en qué volúmenes de reintegros podemos estar manejándonos, pero fuentes consultadas por este diario indican que no hablamos de números menores y que podríamos estar ante varios miles de millones de euros.

Esta cifra se suma al dinero que tendrá que ser devuelto por no poder ser adjudicado y cuyo montante no se conocerá definitivamente hasta cerca de finales de este año.

En todo caso, el bajo nivel de adjudicación condena al Plan de Recuperación y Resiliencia a dejar centenares de convocatorias desiertas por no llegar a tiempo para ser resueltas.

Esto aboca al Gobierno una única carta: maquillar las cifras en la medida de lo posible para minimizar el impacto del fracaso que puede significar no poder gastar todo el dinero recibido.

Fondo 'España Crece'

Y para ello la clave es el fondo España Crece anunciado a comienzos de este año por Pedro Sánchez. Gestionado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) tendrá una asignación inicial de 13.300 millones.

De ellos, 10.500 serán préstamos del fondo Next Generation, pero habrá otros 2.800 millones de ayudas no reembolsables. La norma de la Comisión Europea para el Plan de Recuperación y Resiliencia permite que el dinero de los créditos se pueda gastar después del 31 de agosto siempre que esté consignado en un instrumento público.

En este caso el ICO actuaría como garante para asegurar el pago de los créditos en los próximos años. La duda surge con los 2.800 millones de ayudas que deben ser adjudicadas en los próximos dos meses.

Y nada parece indicar que este fondo España Crece -que comenzó con el objetivo de ayudar a las empresas y que ahora se convirtió en un gestor de vivienda pública- esté operativo en los próximos sesenta días. Por lo que el uso real de estos 2.800 millones también queda en el aire.