La resaca del Cercle d'Economia: empresarios cercanos a PSOE y PSC dan a Sánchez "por amortizado"

El empresariado teme un escenario de inestabilidad tras elecciones si no se logra una mayoría clara que permita formar un Gobierno capaz de aprobar las reformas necesarias.

Las reformas e inversiones clave, como financiación autonómica, vivienda e industria de defensa, se ven paralizadas y muchos empresarios creen que solo un nuevo Gobierno podrá impulsarlas.

La falta de Presupuestos Generales y el final de los fondos Next Generation generan gran preocupación en el tejido empresarial ante una posible desaceleración económica.

Empresarios cercanos al PSOE y PSC consideran a Pedro Sánchez "amortizado" y reclaman elecciones generales cuanto antes para estabilizar la situación política y económica.

El cerco al Gobierno que está suponiendo el caso Leire, por la implicación de los primeros niveles de Ferraz en la trama que pretendía frenar la presión judicial sobre Pedro Sánchez, ha precipitado la petición de unas elecciones generales cuanto antes por la plana mayor de la clase empresarial. Incluida la más cercana al PSOE y el PSC.

El primero en plantearlo fue el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Pero la gran prueba de fuego estuvo en la reunión del Cercle d'Economia y Empresarios de Cataluña: si bien no hubo una petición explícita de elecciones, a Sánchez se le dio "por amortizado", a la espera de que Feijóo pueda ser investido presidente en 2027. Al menos es lo que dicen varias fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia que estuvieron presentes en la cita muy cercanas a La Moncloa.

El final de los fondos Next Generation ha escorado toda la preocupación de las grandes y medianas empresas hacia la falta de Presupuestos Generales del Estado. Sin ayudas, ni unas cuentas públicas que marquen el paso de las reformas económicas, la curva de la desaceleración de la economía puede ser más pronunciada de lo previsto.

En ese escenario, fuentes presentes en el evento catalán, incluso cercanas al PSOE, admiten que el presidente salió airoso gracias al anuncio de la elaboración acelerada del Presupuesto para 2027. Pero todos reconocen que si no los ha conseguido sacar adelante desde 2023, ahora va a ser una misión imposible.

Hay que tener en cuenta, además, que en feudos nacionalistas como Cataluña y País Vasco a Sánchez le sostiene también la aversión que existe a la llegada de un nuevo Gobierno del PP y Vox. Aunque todo el mundo lo da por hecho, más tarde o más temprano.

“La mitad de los empresarios catalanes son nacionalistas y la otra mitad no”, explica un alto ejecutivo que estuvo en el Cercle. “De los no nacionalistas, la mitad apoyan a Sánchez y la otra mitad no”.

Esto significa que hay un porcentaje del empresariado catalán que no quiere elecciones. Más con Salvador Illa en la Generalitat. Sin embargo, las mismas fuentes son conscientes de que estamos ante el final de una etapa y que el presidente "ya está lo suficientemente amortizado".

Otras fuentes empresariales que estuvieron en los debates que se produjeron en el encuentro aseguran que una cosa quedó clara: "Son necesarias reformas e inversiones que no pueden ser aprobadas en el Congreso, como tampoco los Presupuestos".

Ante una tesitura como esa, la clave para los empresarios y los profesionales reunidos en el evento pasaría por celebrar más pronto que tarde unas elecciones que permitan estabilizar la situación.

Pocas salidas más hay. Sólo se presenta una duda: tener unos comicios rápidos en otoño, que permitan cambiar algo y marcar una hoja de ruta económica a medio plazo; o aguantar a cerrar el año con la inercia que da el crecimiento del PIB, aunque eso suponga esperar con incertidumbre a lo que venga en 2027.

Huida hacia adelante

Más allá del encuentro catalán, el problema que las patronales y los analistas detectan a nivel nacional está en la falta de fuerza del Gobierno para lanzar ahora reformas creíbles.

Ya no sólo los Presupuestos. Iniciativas como negociar la financiación autonómica, reindustrializar la defensa o solventar el agujero negro de la vivienda, se ven por la clase empresarial como una huida económica hacia adelante, que sólo servirá para aguantar unos meses más de angustia política

“Lo que se necesita cuanto antes es un Gobierno que pueda gobernar y aprobar Presupuestos”, señalaba un consultor económico que trata cada día con pymes tecnológicas y que ha pasado por Madrid para participar en el South Summit. El otro gran encuentro empresarial de la semana era totalmente distinto al clásico catalán, pero con las mismas preocupaciones.

En el lado opuesto, otro líder del Ibex 35 en el sector energético, habitual del Cercle catalán, coincide en que las elecciones, cuanto antes mejor. “Pero ya sabemos que los tiempos de la política son distintos a los que manejamos en las empresas”, admite.

Frente a ello hay toda una serie de grandes iniciativas legislativas que se han puesto en marcha. Todo a sabiendas de que el que realmente las va ejecutar será un nuevo Gobierno. Presumiblemente de distinto color político, si hacemos caso a las encuestas.

La idea de abrir ahora el diálogo con las autonomías para abordar la nueva financiación autonómica, con un calendario de urgencia, ha venido a enturbiar más la confianza de los pequeños y medianos empresarios.

Los expertos en fiscalidad sólo ven el nuevo modelo como base de una negociación en la que habrá mucho que decir. Sobre todo porque se trata de un modelo que se ha preparado a medida de Cataluña, aunque reparta millones en todos los territorios.

Con las autonomías del PP en contra, esa discusión puede durar mucho más que los ocho meses que quedan para entrar en plazo de convocatoria electoral.

Negociar a marchas forzadas el reparto de fondos con cada territorio este año para aplicar una liquidación provisional, que pueda corregirse en 2027 ya con el modelo en marcha, no va a ser un cauce que admitan en la mayor parte de las autonomías de régimen común. Ni siquiera las dos socialistas que quedan.

Vivienda en el aire

El caso de la vivienda tal vez sea el más paradigmático de la puesta en marcha de un plan que apenas ha servido para frenar la falta de oferta y la subida de precios. Todas las promesas son muy a largo plazo y, aunque sea el eje central de la hoja de ruta económica del PSOE y del Gobierno, cambiarán de forma radical si llega el PP al poder.

La clave está en que las CCAA y los ayuntamientos liberen suelo que permita construir pisos, sin grandes trabas burocráticas. Y eso es la especialidad de los gobiernos de derechas en España, no de la coalición actual entre PSOE y Sumar, que incluso ve el problema de forma distinta entre ellos.

Una de las grandes iniciativas en ese campo deberá ser el mal llamado fondo soberano 'España Crece', creado a partir de créditos de la UE y que pretende movilizar 60.000 millones, gestionado desde el ICO.

El propio presidente de la institución, Manuel Illueca, admitía en un reciente encuentro financiero la dificultad que supone para el inversor inmobiliario la dispersión regulatoria en materia de vivienda que sufre España.

La iniciativa, que tendrá instrumentos homólogos y con casi el mismo nombre en Alemania y Portugal, está a la espera de obtener el visto bueno de la UE, en la recta final de adjudicación de los Next Generation.

Por más prisa y eficacia que tengan en el ICO, el desarrollo del fondo y su capacidad para multiplicar por seis o siete veces sus fondos propios en operaciones de inversión crediticia vinculadas al inmobiliario y la construcción industrial será ya cosa de otro Gobierno.

Incluso en la industria de defensa, el sector que está llamado a revolucionar la tecnología dual y manejar grandes programas de dinero público estatal, la hoja de ruta parece paralizada.

El impasse de un año en el desarrollo de Indra como empresa tractora del sector ha retrasado los planes de inversión. Están pendientes de que la nueva dirección de la tecnológica controlada por el Estado marque la correspondiente hoja de ruta.

El plan estratégico llegará después del verano, justo cuando una gran parte de los empresarios sitúan el momento idóneo y más cercano para convocar elecciones generales. Y con el principal partido de la oposición dispuesto a hacer un escrutinio exhaustivo de lo ocurrido en la compañía en el último ejercicio.

La vida económica y política del país tras los escándalos que rodean al Gobierno se ha convertido en una batalla entre quienes apuestan por unas elecciones cuanto antes, que ya serían tras el verano, y quienes apuestan por pasarlo todo a 2027.

Con todo, existe un escenario del miedo para las empresas aún peor: que tras unas elecciones generales no exista una mayoría clara para formar un Gobierno estable, el que sea, capaz de sacar adelante todos los retos pendientes y las regulaciones que se van a quedar a medias.