Carlos Cuerpo anuncia que presentará el cuadro macro de los Presupuestos Generales del Estado el próximo 23 de junio

La presentación del cuadro macro es un paso clave en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, tras la publicación de la orden ministerial de Hacienda.

El cuadro macro incluirá las previsiones macroeconómicas y la senda fiscal para los próximos tres años.

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, ha anunciado que el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado se presentará el 23 de junio.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027 el martes 23 de junio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente la intención de presentar los Presupuestos para el año que viene y ya se ha publicado la orden ministerial de Hacienda que supone el pistoletazo de salida de la tramitación de este proyecto.

El próximo paso será la presentación del cuadro macro, que Cuerpo ha avanzado que será el 23 de junio. En este cuadro, el Gobierno fija las previsiones macroeconómicas y la senda fiscal para los próximos tres años.

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