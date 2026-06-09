El Tribunal de Cuentas hará un informe jurídico sobre las consecuencias de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado

El dictamen de la Cuenta General fue aprobado con votos particulares, uno de ellos en contra, por discrepancias técnicas en la modificación presupuestaria.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, negó que se hayan usado fondos europeos para otros fines y lamentó la instrumentalización política del asunto.

El informe de fiscalización detectó que el Gobierno recurrió a casi 2.400 millones de fondos europeos sobrantes para pagar pensiones ante la falta de presupuestos actualizados.

El Tribunal de Cuentas elaborará un informe jurídico sobre las consecuencias de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado durante varios años.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha anunciado este martes la elaboración de un estudio jurídico de las consecuencias que tiene prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante años, habida cuenta del informe de fiscalización que detectó que el Gobierno había tenido que recurrir a casi 2.400 millones de fondos europeos sobrantes para pagar pensiones.

Chicano ha anunciado el impulso de ese documento durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde ha dado cuenta del informe de fiscalización sobre el informe de la Cuenta General del Estado de 2024 que destapó que el Gobierno tuvo que recurrir a créditos sobrantes de los fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de un proyecto presupuestario actualizado.

Durante la comparecencia de la presidenta del organismo fiscalizador, tanto PP como Vox han reprochado que el Gobierno hiciese esa práctica y de hecho el portavoz de Vox, Pablo Sáez, ya ha avanzado que su grupo votará en contra del dictamen de la Cuenta General cuando llegue al Pleno.

Sin embargo, Chicano ha rechazado categóricamente que se haya utilizado dinero de fondos europeos destinado a otras partidas para financiar pensiones. La presidenta ha aclarado que el Tribunal lo que ha denunciado en su informe es que el Gobierno recurriese a una modificación presupuestaria del servicio 50 de fondos europeos en un ejercicio prorrogado.

En este contexto, Chicano ha anunciado la posibilidad de hacer un estudio "jurídico-técnico" sobre las consecuencias en la gestión presupuestaria de las prórrogas, habida cuenta que el país lleva desde 2023 con las cuentas públicas prorrogadas.

Eso sí, ha aclarado que no le corresponde al órgano fiscalizador entrar a analizar si prorrogar los Presupuestos es constitucional o no.

"Estamos viendo si se hace una nota, si se hace un informe por el tema de que pueda haber alegaciones, en fin, cuestiones técnicas que se están debatiendo en el Pleno para entrar en los efectos que las prórrogas pueden tener en el uso de los recursos públicos", ha precisado.

Instrumentalización

La actuación del Gobierno con los fondos europeos y el aviso del Tribunal de Cuentas provocó que la Declaración de la Cuenta General se aprobara con un voto particular discrepante de uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas. Hubo otros votos particulares de seis consejeros, pero en su caso concurrentes explicativos, es decir a favor pero con matices.

Respecto a este asunto, Chicano ha dicho que el voto en contra no es una circunstancia "inédita" y ha enfatizado que la existencia de un voto particular no altera la posición aprobada por el Pleno, que es mayoritaria.

La presidenta ha explicado que la discrepancia del consejero que votó en contra se concentra en "el tratamiento técnico de una modificación presupuestaria concreta".

A su vez, la presidenta ha criticado la instrumentalización política del asunto, lamentando que "se ha producido un impacto reputacional por el encuadre político" y se ha producido una "distorsión" en la percepción pública y en el debate mediático.

De este modo, ha expresado su preocupación por "la mala visión de España que se ha dado desde España" y ha lamentado: "Lo peor es que no tengo confianza en que cambien percepciones que sirven a fines que no tienen que ver con mi tribunal".

Finalmente, Chicano ha reiterado que es su obligación reiterar el rigor, la fiabilidad y la independencia que siempre ha caracterizado al Tribunal de Cuentas en todos sus informes y ha rechazado que se haya producido fraude.