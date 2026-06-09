El despacho de Amsterdam lleva varios casos judiciales contra Hacienda y planea acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario.

Critican que la inspección fiscal en España está descontrolada y que Hacienda pierde hasta el 70% de los casos frente a los contribuyentes.

Amsterdam y el economista Christopher Wales denuncian que la Agencia Tributaria actúa como una "mafia" y genera miedo entre los ciudadanos en España.

El abogado británico Bob Amsterdam acusa a Hacienda de emplear "instrumentos de tortura fiscal" y métodos comparables a los de regímenes totalitarios.

¿Emplea el Ministerio de Hacienda métodos propios de estados totalitarios, incluso del nazismo, para potenciar la recaudación de impuestos? Según el abogado Robert, 'Bob', Amsterdam y el economista Christopher Wales, así es. Denuncian que la Agencia Tributaria y sus inspectores emplean "instrumentos de tortura fiscal" y "métodos informales de corrupción habituales en la China comunista" o en la Rusia de Vladimir Putin.

"Consideramos que Hacienda es una mafia que corrompe a los ciudadanos", ha indicado Amsterdam. Lo cual, a su juicio, genera importantes "problemas de Derechos Humanos"

"El miedo que hay en España a Hacienda es algo que no se ve en otros países desarrollados", ha lamentado el abogado británico. "Es algo avalado por los partidos políticos. Y es un cáncer que empezó con el Partido Popular". De hecho, tilda al departamento de "mafia", directamente.

No es la primera vez que Amsterdam y Wales atacan a Hacienda y sus inspectores. A principios del año pasado, su bufete empezó a poner anuncios en el popular diario Financial Times en los que acusaba al Ministerio de Hacienda de pickpocket, es decir, de carterista.

Una campaña de acusaciones y críticas que ha continuado en los últimos meses, y en ella ha incluido a los inspectores de Hacienda. "Habría que ir con una demanda colectiva contra todos los inspectores. Son depredadores Sus bonus son corrupción. Es vergonzoso", ha añadido Amsterdam.

"La inspección fiscal en España está totalmente descontrolada", añade. Considera que muchas tienen motivos políticos y que " hasta el 70% de los casos los pierde Hacienda", cuando lo habitual en otros países desarrollados es que pierdan una media del 10%. "Torturan a los contribuyentes y acaban perdiendo".

Unas acusaciones que, por cierto, han sido criticadas por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) y por la Asociación Española de Asesores Fiscales.

Amsterdam y Wales han enarbolado estos argumentos durante la presentación de su libro Hacienda y el Estado Dual, en Madrid. Cabe recordar que Estado Dual es como Ernst Fraenkel definió el funcionamiento del nazismo en la Alemania de entreguerras.

Se trataba de un Estado normativo, en apariencia, que convive con uno de carácter autoritario que se basa en la arbitrariedad para la toma de decisiones.

Este es el modelo del que disfruta Hacienda, según Wales, que fue la mano derecha de Tony Blair cuando fue primer ministro del Reino Unido. "Y el derecho fiscal, tal y como está en España, le da más fuerza".

Además, "en España es muy difícil para un contribuyente defenderse de lo que dice Hacienda".

Parte del problema

De hecho, tanto Wales como Amsterdam consideran que los juristas españoles son parte del problema. "Son parte del sistema y le deben lealtad tras trabajar en él desde hace muchos años".

Afirman, que tal y como obra el departamento de Arcadi España a día de hoy, en Zambia y Uganda se respetan más los derechos de los contribuyentes. Y afirman que no es cosa sólo del Gobierno de Pedro Sánchez: "Es un cáncer que empezó con el Partido Popular", ha criticado Amsterdam.

El abogado inglés informa de que su despacho ya trabaja en nuestro país con varios bufetes españoles. Lleva al menos diez casos contra Hacienda que ya están en los tribunales nacionales.

Indica que cuando se agote esta vía (si se agota), llevará al Ministerio al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero teme los plazos de la justicia española.