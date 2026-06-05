El Presupuesto de Sánchez ante su primer escollo: aprobar en Cortes un objetivo de déficit que no saca adelante desde 2020

Ante la ausencia de aval parlamentario, los objetivos de estabilidad son los incluidos por el Gobierno en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas.

La falta de acuerdo en el Congreso y la presión de partidos como Junts han impedido la aprobación de sendas de estabilidad desde el retorno de las reglas fiscales.

El primer escollo será la aprobación en Cortes de los objetivos de déficit y deuda en julio, trámite que no se supera desde 2020.

El Gobierno de Sánchez inicia oficialmente la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, descartando los de 2026.

El Gobierno da pistoletazo de salida, oficialmente, al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2027. Este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la orden con la que Hacienda inicia, oficialmente, su elaboración.

Todo ello siguiendo los plazos, al menos por ahora. Pese a llevar toda la legislatura sin aprobar nuevas Cuentas y con las de 2023 prorrogadas, el Ministerio de Hacienda quiere ser fiel al calendario presupuestario habitual.

De esta manera, el primer escollo que tendrá que superar el proyecto presupuestario de 2027 llegará en julio. Si se cumplen los plazos, será entonces cuando el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto de las nuevas Cuentas. Y con él unos nuevos objetivos o senda de estabilidad.

Pedro Sánchez renuncia oficialmente a los Presupuestos de 2026 e inicia la preparación de las Cuentas de 2027.

Es decir, los límites de déficit y deuda que tienen que respetar las Administraciones Públicas y que deben ser aprobados también por las Cortes.

Un trámite, por cierto, que el Gobierno no logra superar desde antes de la pandemia.

La última vez que el Ejecutivo ganó esta votación en las Cámaras data del 27 de febrero (en el Congreso) y del 4 de marzo (en el Senado).

De esta manera, hace más de seis años que las cámaras avalaron los objetivos (o senda) de estabilidad propuestos por el Gobierno de Sánchez por última vez.

Pese a ello, durante la legislatura pasada, marcada por la irrupción de la Covid y la guerra en Ucrania, España contó con nuevos Presupuestos para 2021, 2022 y 2023. Estos últimos, por cierto, son los que siguen en vigor, prórrogas presupuestarias mediante.

Unos presupuestos sobre los que no pesaron objetivos de estabilidad algunos. Estos límites fiscales dejaron de funcionar. La Comisión Europea, ante las crisis derivadas de la emergencia sanitaria y la bélica, dio luz verde a suspender las reglas fiscales europeas de forma temporal entre 2020 y 2023, ambos años incluidos.

En 2024 las reglas fiscales volvieron a entrar en vigor. Y el Gobierno presentó los correspondientes techos de déficit y deuda. Se superó el trámite en el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo perdió la votación en el Senado.

Y, en aquel año, la Ley de Estabilidad Presupuestaria obligaba todavía a que los objetivos de estabilidad tuviesen que ser aprobados tanto por la Cámara Alta como por la Baja. Algo que no pasó. Fueron rechazados por el Senado, que esta legislatura está en manos del PP.

El Ejecutivo de Sánchez eludió el bloqueo del Senado con tijera legislativa. A través de la Ley Orgánica de Representación Paritaria, introdujo un cambio que arrebató la capacidad de veto que tenía la Cámara Alta.

Pese a ello, las sendas de estabilidad que no han prosperado cuando se han sometido al Congreso, ni en 2024 ni en 2025. En particular, por la presión de Junts (además de por la oposición del PP y Vox).

Pese a que en estos años el objetivo de déficit del Gobierno buscaba mejorar la capacidad de gasto de las regiones, los de Carles Puigdemont demandaban (y suelen demandar) mayor espacio fiscal (es decir, de generar déficit) para las comunidades autónomas y las entidades locales. Que habría que restar a Estado, claro.

De esta manera, España ha carecido de senda de estabilidad aprobada desde que las reglas fiscales retomaron fuerza legal, debido a los sucesivos rechazos que ha sufrido el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso.

¿Eso significa que no hay senda ni límites de déficit y deuda que las Administraciones tienen que respetar? Ni mucho menos.

Hacienda consultó al respecto a la Abogacía del Estado, que señaló que, ante la ausencia de aval parlamentario, los objetivos de estabilidad son los que el Gobierno hubiera incluido en el Programa de Estabilidad que se envía a Bruselas. Sean o no más estrictos que lo que haya ofrecido el Gobierno.

Todavía queda un mes para conocer los objetivos de estabilidad que pondrá sobre la mesa el Gobierno.

Arcadi España, ministro de Hacienda, ha asegurado a los grupos parlamentarios que contará con ellos para cada paso de los Presupuestos y que serán consultados. Veremos si es así.

El inicio de los trabajos en los Presupuestos de 2027 significa, también, que el Gobierno descarta oficialmente los de 2026, unos que se había comprometido a presentar. Un secreto a voces (sobre todo a estas alturas del año) que el Ejecutivo (incluido su presidente) venía eludiendo confirmar.

Por cierto, en medio de estos trabajos, tal y como indicó Pedro Sánchez el miércoles, el Ejecutivo también va a actualizar el cuadro macroeconómico a lo largo de este mes.

Normalmente esta actualización se hace cuando España envía el Informe de Progreso Anual que recoge el cumplimiento de los compromisos fiscales y de política económica incluidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo de España. Algo que ocurre a finales de abril.

Sin embargo, Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, descartó esta posibilidad por la guerra en Irán y la incertidumbre generada en la economía. Un gesto, por cierto, que fue criticado por instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Parece que la incertidumbre que impedía actualizar las previsiones económicas del Gobierno ha pasado. Pese a que la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz todavía estrangulen el comercio mundial.