El paro en EEUU se mantiene en el 4,3% en mayo con una creación de 172.000 empleos

La tasa de desempleo fue del 4% para hombres adultos, 3,8% para mujeres y 14,7% para jóvenes.

El salario medio por hora subió un 0,3% mensual y la semana laboral se mantuvo en 34,3 horas.

Los sectores de ocio y hostelería, administración local y sanitario lideraron la creación de empleo.

El paro en EEUU se mantuvo en el 4,3% en mayo, con la creación de 172.000 nuevos empleos.

La economía estadounidense creó 172.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de mayo. Esta cifra supone un desempeño similar del mercado laboral estadounidense con las 179.000 nuevas contrataciones del anterior mes, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%, según ha publicado este viernes el Departamento de Trabajo.

Los sectores de ocio y hostelería, la administración local y sanitario anotaron los incrementos más importantes de nuevos empleos.

En concreto, el sector del ocio y la hostelería sumó un total de 70.000 empleos y las administraciones locales contrataron hasta 30.000 nuevas personas, los mayores aportes a los datos de empleo de este mes.

El dato del sector sanitario se elevó hasta los 35.000 empleos en mayo, en línea con el aumento mensual promedio de 38.000 anotados en los 12 meses anteriores; mientras que el número de nuevos contratos en el sector de las actividades financieras cayó en 22.000 en mayo y ha bajado en 107.000 desde mayo de 2025.

Por su parte, la tasa de paro continuó sin cambios en el mes de mayo en el 4,3% y se ha mantenido en un rango estrecho del 4,3% al 4,5% desde el mes julio de 2025.

El país norteamericano contabilizó un total de 7,3 millones de personas desempleadas, algo por debajo del dato del mes anterior. El número de parados de larga duración se mantuvo prácticamente sin cambios en los 2 millones de personas y supuso un 27,5% del total de personas sin empleos.

Por segmentos poblacionales, las tasas de desempleo tampoco experimentaron apenas cambios, con una tasa de paro para los hombres adultos del 4%, del 3,8% para las mujeres y con un dato más elevado para los jóvenes, del 14,7%.

Salario medio

El número de personas empleadas a tiempo parcial por motivos económicos --que preferirían un trabajo a tiempo completo-- continuó en alrededor de 4,8 millones de personas, similar a lo marcado en abril.

El salario medio por hora de los trabajadores estadounidenses apenas subió un 0,3% mensual; mientras que la semana laboral se mantuvo sin cambios en las 34,3 horas.

Igualmente, el Ministerio ha revisado al alza la lectura de abril en 64.000 empleos más, pasando de 115.000 a 179.000 nuevas contrataciones; mientras que el dato de marzo fue revisado al alza en 29.000 puestos de trabajo, de +185.000 a +214.000.