El 'Gran Hermano' de Hacienda para controlar a los morosos del Sector Público se retrasa, al menos, hasta mediados de 2027

El objetivo es impedir que los deudores perciban pagos de otras administraciones mientras mantengan deudas con el sector público.

La plataforma permitirá a las administraciones compartir información sobre deudores y coordinar acciones de embargo.

Su entrada en funcionamiento se retrasa hasta, al menos, mediados de 2027, dependiendo de la aprobación del real decreto.

El Punto Neutro de Embargos es una plataforma informática de Hacienda para gestionar a todos los deudores del sector público.

El Punto Neutro de Embargos es una de las iniciativas más ambiciosas del Ministerio de Hacienda para controlar a los morosos con el sector público. Se trata de una suerte de Gran Hermano que gestionará a todos los deudores del sector público.

Sin embargo, su puesta en marcha no será posible hasta mediados de 2027. Y eso como mínimo.

Así lo indica el real decreto que está ultimando el departamento que dirige Arcadi España y que es una pieza fundamental para poner en marcha el Punto Neutro de Embargos.

Como contó este periódico, este sistema es una plataforma informática con la que Hacienda aspira a controlar a todos los deudores de las Administraciones públicas, independientemente de si se trata del Estado, las autonomías o los ayuntamientos.

Es decir, que gestionará estas deudas y, cuando corresponda, avanzará las acciones que sean convenientes.

Para ello será necesario una plataforma informática que todavía no está creada. Y un reglamento que lo module. Este es el contenido fundamental del real decreto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Sin embargo, el borrador del real decreto (que está en audiencia pública) matiza que la norma entrará en vigor doce meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Es decir, que el Punto Neutro de Embargos no se podrá activar hasta, al menos, mediados de 2027. Y este plazo sólo ocurrirá si el real decreto se aprueba antes de que acabe el mes.

Cabe recordar que Hacienda lleva trabajando en esta iniciativa desde noviembre de 2024. Y con estos tiempos no sería descartable que no llegara a funcionar durante la presente legislatura.

La memoria de impacto normativo argumenta que estos plazos se deben a la "exigencia sin precedentes" que ha aplicado la Agencia Tributaria a la hora de analizar y desarrollar este reglamento en el contexto de la protección de datos.

En esta plataforma, las Administraciones adheridas intercambiarán "la información sobre deudores de las Administraciones y las propuestas de pago a los mismos, con el objeto de realizar las actuaciones de embargo que sean procedentes", recoge el documento.

Para ello, las diferentes administraciones se tendrán que adherir a la plataforma. El objetivo esencial es "evitar que quienes sean deudores de las Administraciones públicas en su conjunto puedan llegar a percibir de aquellas pagos a su favor de otras Administraciones".

La memoria de impacto normativo matiza que todavía no se ha calculado el impacto presupuestario de la puesta en marcha del Punto Neutro de Embargos. Será soportado por las comunidades autónomas y los municipios y se pedirá la información a los gobiernos regionales y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)