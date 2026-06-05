La eurozona se contrajo un 0,2% en el primer trimestre del año tras el desplome récord del 12,1% de Irlanda

España fue el octavo país de la UE en crecimiento, con un aumento del 0,6% entre enero y marzo, mientras que Dinamarca lideró con un 1,9%.

Sin el efecto irlandés, el crecimiento de la eurozona se mantiene estable en torno al 0,2% trimestral, aunque se prevé estancamiento en el segundo trimestre.

La caída en Irlanda se debe principalmente a distorsiones causadas por la fuerte presencia de multinacionales, especialmente en el sector farmacéutico.

El PIB de la eurozona cayó un 0,2% en el primer trimestre de 2026, arrastrado por el desplome récord del 12,1% en Irlanda.

En el primer trimestre de 2026, el producto interior bruto cayó un 0,2% en la eurozona y un 0,1% en la Unión Europea respecto al trimestre anterior, según la estimación revisada publicada este viernes por Eurostat. Se trata de un recorte de tres décimas respecto al dato preliminar del 30 de abril, que se explica por las distorsiones derivadas de la fuerte presencia de multinacionales en Irlanda. En el conjunto de la UE, el retroceso entre enero y marzo fue del 0,1%.

Precisamente, la revisión a la baja del crecimiento de la eurozona llega tras la publicación del dato final de Irlanda, cuyo PIB registró un desplome récord del 12,1% en el primer trimestre. Sin embargo, al excluir el efecto de las multinacionales, la economía subyacente irlandesa continuó creciendo, según ha confirmado la oficina estadística del país.

En la misma línea, el Banco de Irlanda subraya que se trata de "la mayor caída trimestral del PIB irlandés registrada hasta la fecha", aunque precisa que el dato refleja "solo a un pequeño número de multinacionales del sector farmacéutico".

Eurostat sigue incluyendo a Irlanda en los agregados oficiales de la eurozona, aunque tanto la oficina estadística europea como el Banco Central Europeo han reconocido reiteradamente que las operaciones de las multinacionales distorsionan el PIB irlandés. Por ello, el BCE utiliza en ocasiones indicadores de la eurozona excluyendo Irlanda para analizar la evolución subyacente de la economía.

"Si se excluye el efecto del PIB irlandés, el crecimiento de la eurozona se mantiene notablemente estable en torno al 0,2% trimestral. Sin embargo, la lectura del primer trimestre estuvo inflada por la anticipación de inventarios antes de posibles disrupciones en el suministro y de subidas de precios. Creemos que ese efecto se invertirá en el segundo trimestre", ha dicho Rory Fennessy, economista sénior de Oxford Economics.

"Creemos que el PIB de la eurozona, excluida Irlanda, se estancará en el segundo trimestre debido a las débiles perspectivas de generación de demanda privada", ha agregado.

En el primer trimestre de 2026, Dinamarca registró la mayor tasa de crecimiento respecto al trimestre anterior de la UE (+1,9%), seguida de Estonia y Malta (ambas con +1,1%).

España ocupa la octava posición de la UE en crecimiento, con un avance entre enero y marzo del 0,6%. Además de en Irlanda, se registraron caídas en Lituania (-0,3%), Suecia (-0,2%) y Francia (-0,1%).