España afirma que Hacienda colaborará con la Justicia por los escándalos de la SEPI pero defiende su "honestidad"

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio de Hacienda asegura que colaborará con la Justicia en la investigación sobre presunto tráfico de influencias en la SEPI. Las pesquisas de la Guardia Civil apuntan a que la trama afecta directamente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El ministro Arcadi España defiende la honestidad de los trabajadores de la SEPI y garantiza transparencia absoluta en el proceso.

La investigación a la fontanera del PSOE, Leire Díez, ha desvelado un tráfico de influencias que, según indican las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, impacta de lleno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La entidad forma parte del Ministerio de Hacienda, que está bajo el mando de Arcadi España. El ministro ha garantizado que su departamento tendrá una colaboración "absoluta y transparencia con cualquier investigación que se esté haciendo".

"No toleraremos ningún viso de ilícito, y facilitaremos cualquier dato que requiera la justicia y las fuerzas del orden", ha añadido.

En cualquier caso, ha defendido "la honestidad de los trabajadores. Quiero defender el trabajo de los miles de empleados de la SEPI", ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

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